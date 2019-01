Annuncio

Annuncio

La Luna si sposta elegante e veloce in ciascun segno dello Zodiaco, illuminando con i suoi riflessi iridescenti e delicati le emozioni dei segni zodiacali [VIDEO]. Cosa ci svelano questi influssi lunari nelle previsioni astrali di lunedì? Questa luce talvolta si congiunge ad altri astri, stringendo legami affettivi sulla terra e facendo vivere le emozioni in modo sensibile. Altre volte sottolinea con garbo le ferite da rimarginare per camminare nella vita in modo sano e coraggioso.

Leggi anche Oroscopo del weekend 26 e 27 gennaio: tensioni per la Vergine

Scopriamo quali promesse ci riserva la Luna nell'Oroscopo dell'amore e fortuna di lunedì.

Riflessi lunari vibranti 'come corde di violino' nell'oroscopo di lunedì

Ariete: la Luna vi spiazza cari amici dell'Ariete e una persona che avete accanto o il vostro partner potrebbero decidere per voi in questo lunedì.

Advertisement

Non stupitevi più di tanto, a volte succede anche a voi, intraprendenti e pronti ad agire per primi come siete.

Toro: l'astro lunare in opposizione al vostro segno provoca un atteggiamento apprensivo ed egoistico, oltre a una ricerca esasperata del piacere. Cercate di controllare questo magnetismo straripante. Dal punto di vista finanziario potreste subire noie da parte di alcuni soci o una cattiva amministrazione dei beni da parte del partner.

Gemelli: non fantasticate troppo e rimanete con i piedi per terra [VIDEO], attingendo a risultati pratici e non irreali. Sarete affascinanti in questo mondo magico che avete creato, ma potreste incorrere in difficoltà che riguardano il settore lavorativo.

Cancro: esprimete i vostri sentimenti in amore e i vostri pensieri sul lavoro, senza paure e avendo fiducia in voi stessi, in questo modo scongiurerete possibili inganni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Se avrete delle difficoltà nei rapporti con gli altri, sfidate le "strutture" della vostra vita con coraggio, otterrete ottimi risultati.

Leone: sarete molto affascinanti e dotati di una grande forza di volontà. Riuscirete in questo modo a svolgere un'approfondita analisi, evitando persino delle noie e dei pericoli nel lavoro. In amore, sarete molto affettuosi con le persone a voi care.

Vergine: non fantasticate troppo, altrimenti i sogni prenderanno il posto della realtà e rischierete di mettervi nei guai. La quadratura Nettuno/Luna suscita sensazioni subconscie che offuscano la vostra visuale, quindi se dovete intraprendere decisioni importanti, è meglio che rimandiate.

Le previsioni astrali e la sensibilità lunare dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto aperti ai cambiamenti, attingendo a un'energia quasi esplosiva che vi serve per lasciarvi indietro il passato e progredire nel presente, verso un futuro migliore sia per i sentimenti che per i successi lavorativi.

Scorpione: la Luna nel vostro cielo vi regala l'acutizzazione di percezioni extrasensoriali, tutte da vivere investendo nei sentimenti.

Sarete muniti di un fascino notevole e di un'indole ribelle che mascherate alla perfezione, con apparente tranquillità. Per voi amici dello Scorpione [VIDEO] è in vista un matrimonio, e anche proficui guadagni, forse un'eredità.

Sagittario: vi sentite molto protetti dalla persona amata e queste sensazioni infondono maggiore fiducia anche nelle vostre capacità. Credete sempre di più in voi stessi e rimarginate le ferite, Giove e Venere sono dalla vostra parte.

Capricorno: siate intrepidi e passate subito all'azione, cari amici del Capricorno. E' giunto il momento di attuare i progetti che avete in serbo, con coraggio e spirito intraprendente. Che sia un rinnovamento nel campo del lavoro o dei sentimenti, spetta a voi fare la mossa giusta.

Acquario: la Luna dal domicilio dello Scorpione vi conferisce un notevole fascino e una grande profondità d'animo che in voi "acquarini" acquisisce un potere quasi magico nell'ascoltare gli amici cari. Nel lavoro sfruttate le vostre idee geniali per portare un progetto al successo, il vostro spiccato senso pratico vi farà risolvere anche alcune tensioni amorose.

Pesci: la Luna dal canto suo vi sfida ad agire, regalandovi un sogno che diventa realtà. Dovete seguire il vostro cuore e i vostri istinti, senza tentennamenti, i riflessi lunari vi indicheranno la via da seguire.