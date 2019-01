Advertisement

All'inizio di ogni anno si fanno grandi progetti e ci sono speranze di importanti novità per realizzare i propri sogni: cosa prevede l'Oroscopo 2019 per i dodici segni dello zodiaco? Andiamo a scoprirlo segni per segno.

Le previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tante speranze ma anche delusioni. Nel 2019 da poco cominciato il segno sarà governato da Marte, che porterà nuovo entusiasmo e grande voglia di fare. Dovrete tuttavia porre la massima attenzione in amore: durante l'anno potreste incorrere in gravi errori di valutazione circa alcune persone che date troppo per scontate al vostro fianco.

Toro: si è aperto un anno contraddittorio. Nel 2019 il Toro [VIDEO] sarà governato da Venere ed avrà un andamento altalenante, senza grandi novità all'orizzonte. Da segnalare grandi miglioramenti secondo l'oroscopo a partire da novembre con l'anno che si chiuderà in bellezza.

Gemelli: siate più razionali! Usate la testa, non seguite il cuore come siete abituati a fare: sarà questa la strategia vincente. L'estate si rivelerà perfetta per viaggiare in luoghi sconosciuti e per stringere nuove relazioni.

Cancro: l'anno sarà determinante per far vedere a tutti cosa sapete fare di buono quando vi mettete davvero d'impegno. Il 2018 è stato un anno assai deludente e non vedete l'ora di voltare pagina per poter rinnovare la vostra vita. Nasceranno nuovi amori nei mesi estivi.

Leone: è il segno favorito di questo nuovo anno. Tante novità vi aspettano nel 2019 con la nascita di nuove relazioni sentimentali che sconvolgeranno la vostra vita rendendovi felici. Crescenti impegni lavorativi vi faranno sentire apprezzati e migliorerà così la vostra autostima.

Vergine: badate al sodo! Siate concreti nonostante le molte cose da fare: mettete a fuoco cio' che può davvero rendere migliore la vostra vita e realizzare la vostra persona.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: un po' troppe liti in questo 2019. Non sottovalutate i vari problemi relazionali che si stanno già manifestando. Ritorni di fiamma non sono da escludere, in quanto chi vi ha perso potrebbe decidere di ritornare sui propri passi.

Scorpione: soprattutto il lavoro promette bene. Sentirete di avere tanta energia positiva fin dai primi mesi del nuovo anno e tutto questo si rifletterà sul lavoro portandovi a interessanti avanzamenti di carriera.

Sagittario: si prospetta un anno felice. Imparerete molto e le cose miglioreranno di mese in mese facendovi sentire importanti per le persone che frequentate, anche se a volte qualcuno potrebbe deludervi, specie nel secondo semestre del 2019.

Capricorno: le premesse sono buone. È il momento di raccogliere i frutti di tanto impegno. Alla lunga sarete soddisfatti della strada intrapresa e vedrete tante cose sotto una nuova luce.

Acquario: occorre più impegno. Servirà una maturazione profonda soprattutto nei primi mesi.

Dovrete mostrare di avere la capacità di sapervi adattare ad una società che cambia a livello tecnologico a ritmi impressionanti. Cambiano però anche i rapporti interpersonali.

Pesci: sarà un anno ambiguo. Tanta serenità fino a giugno, poi le cose cambieranno perché avrete congiunture astrali avverse al segno dei Pesci [VIDEO]. Nel secondo semestre sarete assaliti da molti dubbi sul vostro futuro. Il vostro oroscopo dice che potreste scoprire cose che non avreste immaginato sui vostri cari.