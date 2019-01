Annuncio

In questo venerdì 1° febbraio 2019 troviamo Urano e Marte in Ariete, Nettuno in Pesci e il Nodo Luna in Cancro nella settima casa. Inoltre ci sono la Luna, Saturno e Plutone nel Capricorno, Venere e Giove in Sagittario, mentre Mercurio e il Sole stazioneranno nel segno dell'Acquario.

Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni giornaliere dei 12 segni.

Toro super

Ariete: questioni amorose in primo piano. Venerdì in cui i nativi metteranno sotto esame la propria relazione amorosa.

Il loro giudizio potrebbe essere influenzato negativamente dagli influssi odierni.

Toro: baciati dalla fortuna [VIDEO]. Il Sole si nasconde un attimo e le forze planetarie nell'elemento Terra, capitanate dall'odierna Luna, metteranno in risalto le gesta lavorative ed amorose dei nati del segno.

Gemelli: idee confuse. Gli Astri oggi renderanno instabili e strampalate le idee dei nativi portando confusione anche nelle incombenze lavorative. Sarà bene che svolgano pochi compiti ma bene.

Cancro: tanto lavoro e poche soddisfazioni. Da mattina a sera potrebbero darsi molto da fare nel lavoro ricevendo ben poche gratificazioni morali a fine giornata.

Scorpione adirato

Leone: arte e musica [VIDEO]. Venerdì da dedicare al relax dove appassionarsi ad un nuovo artista della tela o un nuovo genere musicale potrà rivelarsi prolifico per il benessere.

Vergine: qualche gelosia potrebbe insorgere verso sera sul fronte amoroso. Sarà bene dedicarsi alle questioni lavorative che garantiranno maggior fluidità.

Bilancia: i colleghi potrebbero risultarepiù invadenti del solito. Servirà fermezza di propositi per i nati del segno esternando senza timore il loro malcontento.

Scorpione: ombroso e taciturno. Poca voglia di socialità e comunicazione per i nativi a causa degli influssi sfavorevoli del giorno. L'amore salta un giro.

Capricorno al Top

Sagittario: venerdì da dedicare al relax più assoluto. Se i nativi vorranno restare sereni sarà bene che si dedichino a rilassarsi, magari grazie ad uno dei loro hobby prediletti.

Capricorno: il segno migliore del giorno. Plutone e Saturno, già da diversi mesi, e la Luna oggi, sono tutti nel loro segno renderanno questo venerdì fortunato negli incontri e nelle nuove idee imprenditoriali. Carpe diem.

Acquario: decisioni all'ultimo respiro. Venerdì in cui i nativi saranno presi dalla fretta di decidere in merito ad una questione lavorativa in essere. Sarà bene che riflettano bene sul dafarsi.

Pesci: dubbi amorosi. Dalle prime ore del pomeriggio un sentore di gelosia si insinuerà nella mente dei nativi portandoli verso una discussione accesa col partner. Sarà bene evitare inutili litigi.