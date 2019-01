Annuncio

La giornata di venerdì 1 febbraio 2019 l'Ariete potrebbe ritrovare il giusto equilibrio, il Gemelli sarà decisamente più tranquillo e il Pesci vorrà essere solo almeno per un po'. Il Capricorno potrebbe stringere una amicizia duratura, ma per il Leone potrebbe non essere una giornata favorevole.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete vicini al vostro scopo di stampo sentimentale nella giornata di venerdì, ma non cantate vittoria troppo presto.

Innanzitutto dovrete ricostruire la fiducia del partner e poi approcciarvi nel modo più sereno possibile. Vedrete che le divergenze potranno essere facilmente sanate.

Toro: il lavoro potrebbe essere altamente stressante, soprattutto in prossimità del fine settimana, ma niente paura: ci penseranno le ore che trascorrerete in serata con il partner a ristabilire un equilibrio e a ridarvi quella piacevolezza di cui siete stati privati.

Nel frattempo, rilassatevi.

Gemelli: la vostra positività di questo venerdì vi spingerà ad essere più accondiscendenti con quelle persone che solitamente non vi vanno giù. Attenti però a non esserlo con la vostra situazione finanziaria: il lavoro o un incarico meno remunerativo stanno gravando sul vostro portafogli.

Cancro: le attenzioni di qualcuno che non gradite potrebbero risultarvi alquanto moleste, dunque è bene intavolare un discorso che spieghi in modo chiaro che la situazione [VIDEO]non vi piace e che preferite starne alla larga. Al momento la collezione di delusioni è lunga, e non volete assolutamente allungarla ancora di più.

Leone: l'amore non girerà dalla vostra nella giornata di venerdì, ma sarà bene non soffermarsi troppo su questo, dato che avete altro a cui pensare come una fortuna leggermente in calo ed un lavoro che al momento vi risulta alquanto privo di iniziative interessanti.

Vergine: al centro dell'attenzione almeno per quanto riguarda gli occhi del partner, quello di venerdì si prospetta un pomeriggio colmo di sensazioni non del tutto nuove ma comunque interessanti. Una conquista inaspettata colorerà ancora di più la serata, ma sarete più propensi ad un rifiuto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualcuno sul posto di lavoro potrebbe gravarvi molto sulla vostra situazione legata allo stress e voi potreste rispondere per le rime oppure stare in silenzio: sta a voi decidere. Ma ricordate che sarà proprio questo dettaglio a determinare la vostra serenità nel corso della serata.

Scorpione: nella giornata di venerdì vi sembrerà che ogni cosa giri dalla vostra parte, che siate finalmente arrivati ad un punto di svolta oppure che abbiate finalmente le carte in regola per fare un viaggetto che vi strapperà per un po' dalla routine quotidiana. Godetevela.

Sagittario: l'andamento lavorativo eccellente vi ha fatto salire nell'indice di gradimento del vostro capo e dei vostri colleghi, ma d'altro canto una situazione simile potrebbe far nascere qualche invidia o dissapore.

Lasciatevi queste gelosie alle spalle e organizzatevi per una serata con il partner.

Capricorno: un incontro fatto nello stesso venerdì oppure fatto recentemente potrebbe essere in procinto di evolversi positivamente. Dopo molto tempo in cui avete subito molte delusioni, probabilmente questa è la volta buona per intavolare una amicizia che potrebbe durare molto tempo.

Acquario: venerdì sarete totalmente immersi nel lavoro, ma non dimenticatevi del partner che vorrebbe soltanto del tempo da trascorrere con voi. Non siate distaccati e freddi, anche perché le occasioni dell'eros di Venere non sono così frequenti questa settimana [VIDEO].

Pesci: uscite e datevi all'acquisto di un mezzo per rilassarvi: un libro, un articolo di giardinaggio, del materiale per patchwork. Qualsiasi cosa che vi illumini una serata che avete deciso di trascorrere al di fuori di ogni compagnia possibile per ricaricarvi in pace.