La giornata di venerdì 11 gennaio 2019 vedrà alcune insofferenze da parte della Vergine e della Bilancia, le quali stanno attraversando un periodo tutt'altro che facile. Meglio il Leone e i Gemelli, anche se questi ultimi dovrebbero dare un occhio di riguardo alla loro salute.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un piccolo intoppo sul piano lavorativo potrebbe verificarsi nella giornata di venerdì, a causa dell'opposizione di Marte, ma saprete cavarvela senza problemi rilevanti e senza un aiuto esterno.

Con il partner ci sarà una complicità diversa e questo favorirà le ultime ore della giornata per quanto riguarda l'eros: non ci sarà nulla di più appagante che della sana passione con la vostra metà.

Toro: nella giornata di venerdì 11 la salute subirà una lieve battuta d'arresto a causa della frenetica ed intensa attività lavorativa dei giorni precedenti. E' necessario predisporvi al relax per riacquistare le energie perdute e ricaricarvi per intraprendere un altro incarico o un altro investimento importante. Non sarete disposti a dialogare, quindi per il momento è meglio che gli altri si tengano a debita distanza da voi.

Gemelli: un'amicizia sincera vi farà viaggiare nel tempo, e forse vi offrirà un regalo graditissimo. In mattinata il lavoro potrebbe darvi qualche noia che non avevate in mente, ma con un po' di sforzo tutto si risolverà in poco tempo. Evitate le zone affollate, la vostra situazione fisica potrebbe subire un duro colpo, forse a causa dell'influenza.

Cancro: nella giornata di venerdì potreste ricadere nella nostalgia di qualcuno che vi manca terribilmente.

Potreste affrontare facilmente il discorso con il partner, in modo da mitigare per un po' questo senso di inquietudine. Ciò però non intaccherà in alcun modo il lavoro: lo state eseguendo egregiamente, e non c'è alcun bisogno di dare delle spinte che potrebbero poi rivelarsi inutili.

Leone: la vostra scalata al successo vedrà la cima nella mattinata di venerdì, quando avrete fatto in modo che la settimana filasse liscia come l'olio. Questo potrebbe indurvi a fare un investimento il giorno stesso, e questa fretta potrebbe farvi tralasciare le conseguenze. Calibrate bene la situazione economica prima di fare qualsiasi passo. Stabile l'ambito amoroso: le conquiste rimangono tali, per il momento.

Vergine: oramai privi di energie, venerdì non avrete più quella decisione che ha caratterizzato gran parte della settimana. Questo potrebbe farvi entrare in un pericoloso stato di nervosismo che perdurerà fino alla serata, quando magari qualcuno potrebbe intervenire in favore della vostra psiche facendo per voi qualcosa di carino o comunque piacevole.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete sfiniti, e venerdì potrebbe non esserci spazio per tutto ciò che vi attrae. Magari un amico o il partner potrebbe spingervi a passare la serata con loro, ma non sarete così disposti a far uscire il vostro lato più sexy e seducente. Anzi, quel che vorrete sarà soltanto vedere un po' di televisione con il pigiamone. Un po' sottotono, ma sicuramente passerà presto.

Scorpione: un incontro con qualcuno che non vedevate da tempo sarà possibile nella giornata di venerdì 11, e ciò potrebbe spingervi a lasciare per un po' il partner solo. Ma niente paura, perché in serata l'eros salirà ancora grazie all'influsso di Venere. Lasciatevi andare come meglio potete e godetevi la serata sotto le coperte.

Sagittario: sarete lievemente spossati, ma non abbastanza da rinunciare ad un venerdì pomeriggio all'insegna dello shopping. Le vostre finanze vi sorridono, e non potrete fare a meno di concedervi una coccola o più di una in giro per negozi. Con un lavoro che vi porta soddisfazioni, in particolare venerdì mattina, sarà più semplice vivere serenamente la vostra situazione finanziaria.

Capricorno: la pausa dal lavoro dopo un incarico svolto nel migliore dei modi potrebbe fungere da anticamera verso un pensierino in merito ad un piccolo viaggio. Venerdì potreste pensare di trascorrere il fine settimana in qualche paese al di fuori del vostro, o comunque in una città diversa dalla vostra. Approfittatene, e vi sentirete rinvigoriti.

Acquario: la vostra innata voglia di vivervi la giornata appieno sarà un incentivo a fare qualcosa di speciale nella giornata di venerdì. Potreste accantonare il vostro lavoro per dedicarvi a voi stessi o agli affetti, magari con un investimento che volevate fare da tempo. Date un occhio di riguardo alla salute, perché la stanchezza in serata potrebbe essere davvero molto pesante.

Pesci: il lavoro intenso a cui vi siete sottoposti in questi giorni venerdì darà i primi risultati, e sono molto piacevoli. In amore non vi dimostrerete così calorosi, anche perché non siete affatto in vena di romanticherie e dunque potreste risultare alquanto scontrosi agli occhi esterni. Mitigate un po' quel che trasmettete agli altri, soltanto per non entrare facilmente in conflitto in famiglia.