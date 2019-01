Annuncio

Astrologia per i dodici segni zodiacali di domenica 13 gennaio 2019. Leggiamo l'oroscopo della giornata [VIDEO] e cerchiamo di capire quali novità ha in serbo quest'ultima giornata della settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti.

Ariete: in amore la Luna è nel vostro segno zodiacale, questo rappresenta un elemento in più per risolvere un problema e vivere maggiori emozioni. Nel lavoro c'è agitazione, gli incontri però sono importanti.

Se state lavorando ad un progetto potreste ricevere conferme. Attenzione ad alcuni problemi fisici.

Toro: per i sentimenti attenzione ad alcuni piccoli dubbi che potranno aumentare in questa giornata, in particolare se frequentate una persona dell'Ariete. Nel lavoro ci sono maggiori spese per la casa, molti hanno cambiato e devono abituarsi a qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello amoroso questa giornata non vi vede protagonisti, siete stanchi e per questo motivo evitate le discussioni. Nel lavoro dovete essere più obiettivi, cercate di superare i problemi senza pensare troppo al passato. Attenzione allo stress che non fa bene al fisico.

Cancro: in amore domenica sottotono, c'è maggiore pressione e qualcuno potrà mettere alla prova la vostra pazienza. A livello lavorativo mettete in chiaro tutto quello che dovete fare con altre persone. Disturbi per il fisico che si possono superare.

Leone: per i sentimenti giornata che vi vede protagonisti, occorre solo capire con chi desiderate stare. Nel lavoro domenica che suggerisce di fare le cose con calma, le relazioni con le altre persone sono positive. Recupero per il fisico.

Vergine: a livello sentimentale le coppie che hanno avuto problemi negli ultimi tempi devono evitare complicazioni.

A livello lavorativo siete in una fase di evoluzione che comporta anche qualche agitazione in più. Fisico che chiede di riposare di più.

Previsioni 13 gennaio: la giornata dei segni

Bilancia: in amore non è il momento giusto per mettersi a fare cose che non sono alla vostra portata, meglio mantenere un certo controllo [VIDEO]. Nel lavoro prendete tutto con maggiore cautela. Una persona dell'Ariete potrebbe essere contro di voi.

Scorpione: in amore giornata interessante, se avete chiuso una relazione da poco, ora potreste lanciare qualcosa di nuovo. Nel lavoro siete stanchi di affrontare un certo percorso, potreste anche cambiare. Fastidi per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti abbiamo Marte, Venere e Luna favorevole, per questo motivo sarà una giornata speciale per voi. Se avete chiuso delle relazioni da poco ora si può ripartire. A livello lavorativo giornata importante, le intuizioni non mancheranno. Fisico positivo.

Capricorno: a livello amoroso questa domenica porterà tensioni, in particolare se pensate troppo al passato.

Nel lavoro attenzione ai ritardi, giornata che potrà provocare contrasti. Evitate di strafare.

Acquario: a livello amoroso giornata interessante se frequentate una persona dell'Ariete, c'è maggiore complicità. A livello lavorativo non mancano le intuizioni, potreste anche portare avanti un nuovo progetto che partirà la settimana prossima. Soluzioni in arrivo per qualche problema fisico.

Pesci: per i sentimenti giornata non al top, attenzione a cosa direte ad una persona che vi interessa. Nel lavoro provate a muovervi di più per non rimanere troppo chiusi nelle attività quotidiane, cercate qualcosa di nuovo. Problemi per il fisico che si possono superare.