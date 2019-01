Annuncio

Mentre alcuni segni zodiacali come il Toro ed il Pesci si concederanno una domenica di riposo, per alcuni segni questa domenica 13 gennaio 2019 [VIDEO]sarà tutt'altro che tranquilla, sia in positivo come gli amici dell'Ariete, che in negativo come quelli dell'Acquario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra sensualità domenica si riaccenderà, e risplenderà in tutto il suo fulgore grazie al sempre benefico influsso di Venere. Così come avete iniziato la settimana con l'eros alle stelle, così la concluderete, un cerchio perfetto.

Lasciatevi alle spalle le questioni lavorative almeno per questa giornata sensazionale, non ve ne pentirete.

Toro: se avete deciso per una domenica di riposo, potreste evitare di uscire di casa per concedervi qualche ora in più il piacere di occuparsi della casa o di occuparsi di una buona e sana cucina.

Finché ci metterete un buon impegno, potreste anche sorprendere i vostri familiari con il vostro talento culinario.

Gemelli: probabilmente sarà una lunga giornata di lavoro, ma voi del Gemelli non vi lasciate di certo scoraggiare da questo. La vostra mente potrebbe essere proiettata su un progetto del tutto nuovo e che vi farà facilmente scavalcare di molto l'importo del vostro conto in banca.

Cancro: lasciandovi alle spalle i vecchi amori, ci sarà bisogno di un rinnovamento completo. Domenica sarà l'occasione adatta per cambiare look alla vostra casa oppure alla vostra persona, e conoscendovi farete di tutto per farvi notare. Forse un diverbio a causa di questo cambiamento potrebbe essere dietro l'angolo, ma voi sarete di buon umore e vi sarà facile aggirarlo.

Leone: uno sguardo in più, e potrebbe scoccare la scintilla per qualcuno a cui non avete precedentemente fatto caso.

La sensuale influenza di Venere vi farà innamorare, ma attenzione a quello che convenzionalmente viene chiamato "colpo di fulmine": potrebbe far nascere delle gelosie seppure infondate.

Vergine: potreste decidere di mollare tutto, se sia per sempre o soltanto per un periodo sta a voi deciderlo. L'importante sarà fare un bel respiro e darsi da fare in una giornata domenicale tutt'altro che tranquilla e tutt'altro che priva di qualche imprevisto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gettare la spugna è ciò che avreste in mente di fare, ma datevi del tempo per ristabilire un equilibrio mentale evidentemente in tumulto. Non state bene, e a causa di questo potreste perfino litigare con qualcuno di importante o fare una scelta tutt'altro che saggia. Fidatevi del vostro buon senso [VIDEO].

Scorpione: date modo ad un amico che non vedevate da tempo di riallacciare un rapporto, anche se logorato. Ciò potrebbe davvero fare la differenza nella vostra stretta cerchia di amicizie. Vi darete un giro di boa in ambito lavorativo che molte persone aspettavano da tempo.

Sagittario: lo stress vi ha messo a dura prova in questa settimana, e domenica potreste fare qualcosa di speciale per spezzare la monotonia della routine quotidiana, magari con il partner. Se proprio non avete voglia di far nulla in campo erotico, buttatevi in una salutare attività fisica, così da distrarre anche la testa.

Capricorno: l'immersione in una vasca di relax vi farà rinvigorire i sensi e ciò potrebbe far nascere un principio di emozioni erotiche nei confronti del partner. Vi sentirete sexy e audaci, esattamente come non vi capitava da tempo, e avrete bisogno di scatenarvi.

Acquario: un po' di nostalgia per alcune persone lontane vi scuoterà leggermente, al punto da fermarvi a riflettere se quei rapporti fossero autentici o meno. Ma non c'è nulla di cui scoraggiarvi, non ora che le finanze sono positive.

Pesci: potreste andare fino in fondo con la cura di voi stessi questo weekend, regalandovi un benessere semplice eppure efficace per smorzare la tensione lavorativa e quella creatasi purtroppo con dei litigi fuori programma. Sarete carichi fin dalla serata, per poter partire al massimo lunedì.