Annuncio

Annuncio

Il 15 gennaio si prospetta una giornata molto interessante per Toro e Gemelli, mentre per Ariete ci sarà nell'aria un pò di pesantezza. Di seguito le previsioni degli astri per martedì 15 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la giornata sarà parecchio pesante per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. C'è qualcuno che sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote e pare che ci stia riuscendo. Potreste mettervi contro tutti pur di far valere le vostre ragioni: attenzione a pesare bene le parole.

Toro: martedì 15 gennaio si prospetta una giornata molto attiva [VIDEO] per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Se stavate aspettando una risposta, presto potreste ricevere notizie interessanti.

Advertisement

La giornata è ideale anche se avete in mente di fare proposte importanti.

Gemelli: la seconda metà di gennaio si prospetta molto tranquilla. Sarà in arrivo una fase di pausa e di recupero per voi. Se avete avuto problemi sul lavoro o in amore, questo è il momento in cui ritornerà la serenità. Per motivi economici dovrete fare delle rinunce.

Cancro: la nuova settimana è iniziata in maniera positiva per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma la giornata di martedì vedrà un lieve calo. Entrerete in una fase un pò altalenante: il vostro umore sarà altalenante, a volte senza apparenti motivi. Se avete esami da fare o proposte, è meglio rimandare tutto alla settimana prossima.

Leone: siete in una fase molto riflessiva, ma non per questo non sarete attivi. Avete delle sfide in corso ed avrete intenzione di cambiare progetti lavorativi.

Advertisement

Siete alla ricerca di un nuovo amore dopo una forte delusione, ma forse questo non è il momento più adatto: dovrete prima ritrovare la tranquillità persa.

Vergine: da martedì partirà una settimana che si prospetta molto intrigante. Sentite la necessità di mettervi in gioco e non tiravi mai indietro. Potreste riprendervi qualche rivincita sia in amore che sul lavoro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: i pianeti saranno un pò dissonanti, per cui potreste avere alcuni intoppi nel corso della giornata. Chi ha ottenuto un incarico importante dovrà cercare di dimostrarsi all'altezza. Le cose sembrano non andare per il verso giusto e ciò potrebbe portarvi ad avere discussioni con alcune perone a voi care.

Scorpione: avrete una fase di calo dal punto di vista fisico, ma comunque sarete molto attivi e produttivi dal punto di vista lavorativo. Sarà una giornata ottima per nuovi appuntamenti e per rivelare i vostri sentimenti. Se vi trascinate dietro alcune situazioni inutili, non dovete aver paura di chiuderle.

Sagittario: ultimamente la vostra situazione economica e sentimentale [VIDEO] non è stata al top, ma ciò non vi ha tolto la voglia di andare avanti e ricercare nuovi amori. Prestate molta attenzione alle bollette e ai debiti da pagare: è necessario risparmiare molto.

Capricorno: le stelle sono molto favorevoli per voi: potreste trasformare i vostri progetti in fatti concreti. Se avete alcune intuizioni non sottovalutatele: il vostro istanti potrebbe darvi una grande mano nella vita lavorativa. Avrete molte probabilità di ottenere il successo desiderato.

Acquario: potreste essere molto nervosi a causa di alcuni dubbi che attanagliano i vostri pensieri. Dovete fare delle scelte, ma non avete la minima idea su dove orientarvi. Se avete da poco iniziato una convivenza, il vostro stato d'animo altalenante: alcune volte siete felici e pienamente soddisfatti, altre volte vorreste ritornare alla vostra vecchia vita.

Pesci: solitamente siete delle persone molto timide, che hanno bisogno di incoraggiamento prima di lanciarsi in nuove strade. Adesso avete però capito che è arrivato il momento di darsi una mossa e di lottare per i vostri sogni. Favoriti gli incontri, ottima la salute.