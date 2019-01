Annuncio

Questo mercoledì 16 gennaio 2019 sarà la giornata ideale per prendersi una pausa, in particolare per i Pesci che in questo periodo si stanno davvero dando da fare, e per l'Acquario, che riuscirà a provare le emozioni che voleva e che si merita.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: non siete pronti a lasciare il passato alle spalle [VIDEO], ammettetelo, e dopo molti tentativi nella giornata di mercoledì ve ne renderete perfettamente conto. Questo accadrà perché avrete la testa così altrove che ci sarà qualcuno che vi tirerà giù nella realtà, e vi ricorderà che per il momento la cosa migliore da fare è dimenticare gettandovi sul lavoro, che si rivelerà meno pesante di quanto credevate.

Scorpione: una sfida nuova sarà colta al volo, perché voi avete un sorprendente fiuto per queste cose e non ve le lasciate scappare. Una piccola instabilità sul piano della salute però vi indurrà a prestare attenzione al vostro organismo e a curarlo più di quanto lo facciate in questo periodo.

Sarebbe indicato innanzitutto depurarvi e fare attività fisica.

Sagittario: del sano eros influito da Venere potrebbe fare la differenza con una tensione al massimo che potrebbe compromettere le vostre prestazioni lavorative. Scacciate via lo stress con la tenerezza e con la sensualità, tenendo anche un occhio di riguardo alle finanze che in questo periodo non sono all'apice.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: vi renderete conto che essere meno rigidi fa bene in determinati casi. Mercoledì infatti sarà una di quelle giornate in cui sarete felicissimi di avere una amicizia con cui confidarsi, partner a parte, e su cui si può contare nei casi di difficoltà. Attenzione a non trascurare quella minuscola opportunità, perché potrebbe rivelarsi un'occasione gigantesca.

Acquario: la giornata di mercoledì 16 sarà una di quelle in cui sarete lieti di lasciarvi andare alle emozioni [VIDEO]senza che qualche cosa nella vostra carriera sia compromessa.

Vivaci e vogliosi di fare qualcosa di eccezionale, vi lascerete trasportare dall'entusiasmo e se non state attenti potreste creare qualche pasticcio. Ma se confidate nelle vostre capacità tutto sarà semplice e divertente.

Pesci: ora che vi state dando da fare, mercoledì potreste concedervi di essere meno stakanovisti e più pigri. Il lieve rialzo delle vostre finanze vi permetteranno di fare un acquisto o un investimento che potrebbe durare a lungo. Sarete perfino in grado di lasciar perdere un litigio con una persona che non stimate particolarmente.