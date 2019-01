Annuncio

Previsioni e Oroscopo del 16 gennaio 2019. Leggiamo quali novità hanno in serbo per i segni stelle e pianeti ora che siamo giunti quasi a metà della seconda settimana di gennaio [VIDEO]. Cambiamenti lavorativi, situazioni affettive in ripresa, novità economiche. Tutto questo nell'oroscopo della giornata.

Ariete: in amore non sottovalutate un incontro che potrà diventare qualcosa di importante, oggi attenzione a non litigare per cause economiche. Nel lavoro è un momento di forza, le persone che posso iniziare qualcosa di nuovo potranno contare sul prossimo mese.

Toro: per i sentimenti Luna nel segno, sfruttate questo momento che vede anche Mercurio positivo. Nel lavoro oggi ci saranno maggiori spese da tenere sotto controllo, discussioni con soci e collaboratori.

Gemelli: a livello amoroso attenzione se ci sono incomprensioni nella coppia, non è il periodo migliore per rivangare il passato. Nel lavoro per tre giorni fate tutto con calma. Per il fisico stanchezza in arrivo in questo periodo.

Cancro: in amore la giornata porterà maggiori riflessioni, momenti non esattamente positivi. A livello lavorativo portate avanti un progetto, con queste stelle ci sono piccoli dissensi, attenzione. Per il fisico fase di recupero in arrivo da domani.

Leone: per i sentimenti situazione positiva, anche se alcuni hanno troppi pensieri per la testa. A livello lavorativo mantenete la calma anche se fate un lavoro che non vi piace, alcuni potranno essere agitati. Per il fisico meglio evitare di fare cose stressanti.

Vergine: a livello sentimentale state aspettando una risposta o una nuova proposta, non tutto è chiaro al momento.

Nel lavoro entro la fine del mese qualcuno potrà fare scelte importanti, anche cambiamenti fondamentali. La salute va molto meglio, vi sentite forti.

Previsioni 16 gennaio: la giornata dei segni

Bilancia: in amore, se frequentate una persona del Toro potreste fare un progetto a lunga scadenza. A livello lavorativo, se state aspettando una chiamata potrebbero arrivare novità nei prossimi giorni. Forza per il fisico.

Scorpione: in amore situazione non compromettente, anche se non mancheranno le proteste, per questo fate attenzione. Nel lavoro, se avete fatto delle richieste e ancora non avete ottenuto risposta, non arrabbiatevi, lasciate passare il tempo. Per il fisico evitate di fare cose azzardate.

Sagittario: per i sentimenti occorre fare il punto della situazione, se qualcosa non va cercate di risolverla al più presto. A livello lavorativo cercate di recuperare serenità [VIDEO], i nuovi progetti sono sempre quelli che vanno meglio, ad alcuni piace il rischio. Per il fisico giornata nervosa.

Capricorno: in amore le situazioni che vivete in questo momento possono andare incontro a momenti di serenità, più si va avanti nei giorni e più si migliora. Nel lavoro periodo che porta buone soddisfazioni, se lavorate in proprio potrete avere qualcosa in più. Fisico in ripresa.

Acquario: per i sentimenti miglioramento netto da domani, oggi meglio basarsi solo sulle vostre capacità. Nel lavoro non fate troppe richieste, selezionate bene quello che volete fare in questi giorni. Per il fisico c'è maggiore stabilità.

Pesci: in amore spazio solo alle relazioni che contano, queste sono giornate in cui le coppie possono vivere momenti di disagio. A livello lavorativo una richiesta non sarà esaudita subito, bisogna insistere. Per il fisico giornate pesanti.