Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani presenterà parecchie tensioni per alcuni segni zodiacali, come Leone e Bilancia. Scopriamo cosa prevedono gli astri per la giornata di venerdì 18 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per voi adesso sarà un momento di maggiore tranquillità rispetto al mese di gennaio. In amore sarete molto in sintonia con il vostro partner e dal punto di vista fisico sarete molto più energici. Il vostro atteggiamento sarà molto positivo e ciò vi renderà molto disponibili nei confronti degli altri.

Leggi anche Oroscopo del giorno 17 gennaio con stelline: ottimo giovedì per Scorpione e Sagittario

Toro: la vostra condizione astrologica sarà favorita da Venere e Sole. Avete molti sogni nel cassetto e diversi cambiamenti in programma. La vostra vita non vi soddisfa molto, ma invece che buttarvi giù avete deciso di darvi da fare per realizzare i vostri progetti.

Advertisement

A livello economico potreste essere alle prese con alcune difficoltà.

Gemelli: i Gemelli sono molto favoriti dagli astri il 18 gennaio. Solitamente i nati sotto il vostro segno sono molto positivi e riescono ad affrontare le problematiche con tenacia. Se le difficoltà sono però troppe, potreste avere qualche problemino che richiederà l'aiuto di un vostro caro parente.

Cancro: la prima parte della settimana [VIDEO] è stata per voi molto agitata e adesso non è facile ritrovare la serenità perduta. Siete piuttosto polemici anche in amore, ma è importante che pesiate bene le parole: potreste rischiare di fare 'danni' irrimediabili.

Leone: nell'ambito lavorativo sperate in maggiori apprezzamenti da parte dei vostri superiori. Purtroppo però, nessuno sembra apprezzare i vostri sforzi e questo vi crea parecchio nervosismo.

Advertisement

Evitate di prendervela con persone che fondamentalmente non hanno nulla a che vedere con la causa del vostro malessere.

Vergine: il 18 gennaio sarà una giornata incentrata maggiormente sul relax, in previsione dei grandi impegni di cui vi dovrete far carico nelle prossime settimane. Potreste infatti riuscire ad ottenere dei cambiamenti positivi. Avete vicino un partner molto forte che vi darà molta carica.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni di voi sono molto preoccupati perchè nelle ultime settimane hanno perso delle persone che rappresentavano dei punti di riferimento fondamentali per la propria vita. Altri, invece, hanno deciso di cambiare settore lavorativo e stanno ancora cercando di ambientarsi. Al momento dovete accontentarvi di quello che già avete.

Scorpione: le tue relazioni saranno molto complicate, soprattutto quelle che riguardano la famiglia: potrebbero nascere discussioni per motivi futili che vi faranno tirar fuori alcuni malesseri accumulati e che avete sempre taciuto.

Il tuo atteggiamento è diventato molto impulsivo nell'ultimo periodo, ma questo potrebbe compromettere alcune situazioni future.

Sagittario: in questo fine settimana sono favoriti i sentimenti e sarà più facile esprimere tutte le idee che vi balenano nella mente. Le storie nate da poco saranno al massimo del loro splendore. Sul lavoro tutto procede nella normalità.

Capricorno: ci sono alcune questioni che ancora devono essere chiarite e che non vi fanno vivere al meglio le giornate. Avete però molta positività dentro e tante idee in ambito lavorativo.

Acquario: per voi sarà una giornata di recupero [VIDEO]: in amore potreste vivere una grande passione. Avete deciso di lasciarvi andare a nuove emozioni, nonostante le delusioni ricevute nei mesi passati. Avete tanti desideri da realizzare, ma purtroppo la situazione economica lascia a desiderare.

Pesci: gli ultimi giorno sono gli ideali per mettersi in gioco. Cercate di essere molto disponibili se da poco avete fatto nuove conoscenze. Qualcuno potrebbe darvi dei buoni consigli e alcuni contatti si riveleranno fondamentali per soddisfazioni future.