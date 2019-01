Annuncio

Lo Scorpione (segno d'Acqua), secondo gli studiosi dell'oroscopo [VIDEO], sarà particolarmente tenace che nel corso dei primi sei mesi del 2019 e proprio in questo periodo vedrà premiata la sua buona volontà soprattutto nel mondo del lavoro, ambito nel quale è solito muoversi con speciale abilità, nonostante la perdurante crisi economica generale. Le persone che sono nate sotto questo segno dello Zodiaco amano accettare le sfide e mettersi alla prova anche duramente, quindi ipotesi di lavoro come ad esempio avviare una start-up possono risultare addirittura stimolanti e fornire l'occasione di coinvolgere nel progetto alcuni familiari ed amici, appunto nei primi mesi dell'anno.

Congiunture astrali contraddittorie per lo Scorpione

Nettuno in Pesci garantirà un insolito slancio creativo che aprirà il vostro cuore all'amore. Avrete però anche Urano in Toro che porterà cambiamenti.

Da tutto questo dovrebbe scaturire che molti nati Scorpione interromperanno la loro relazione per aprirne altre dall'esito incerto.

Il momento più propizio sarà nel mese di dicembre, quando lo Scorpione sarà supportato da un Giove benevolo. La conclusione è che durante il 2019 avrete un crescendo di emotività che toccherà l'apice a fine anno, quindi non dovete aspettare tutto subito e con facilità, perché probabilmente il primo periodo dell'anno [VIDEO] servirà come preparazione di un evento davvero importante per la vostra vita privata e non è affatto da escludere che il risultato finale per qualcuno possa essere un figlio, quale premio di tutto l'impegno che siete soliti mettere nella vita di coppia.

Settore immobiliare positivo per la Scorpione nel 2019

Bene anche gli investimenti finanziari e le trattative immobiliari in genere: è il momento di comprare casa, perché paradossalmente il mercato offrirà allettanti opportunità.

Lo Scorpione (quindi i nati dal 23 ottobre al 21 novembre) in realtà non è uno di quei segni, come ad esempio il Toro, morbosamente attaccato a solide certezze come appunto un'abitazione. Questi invece ama viaggiare, confrontarsi con altre persone anche perché per sua natura è alla ricerca di idee nuove. Il 2019 si presenta comunque come un'opportunità per riconsiderare molti comportamenti e cambiare valutazioni anche relativamente a vecchie convinzioni dalle quali alcuni non riescono a liberarsi anche a causa di un tipo di educazione familiare troppo severa. Sarà un anno invece negativo per chi presta la sua opera come dipendente: del resto questo tipo di lavoro spesso collide con chi ha una personalità molto forte.