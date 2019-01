Advertisement

L’Oroscopo del 2019 anticipa quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco in amore. Sicuramente per l’Ariete sarà un anno di relazioni stabili ma soltanto verso l’estate, più fortunati Toro e Sagittario che vivranno un periodo positivo nei sentimenti mentre per Cancro, Gemelli e Vergine le difficoltà nelle relazioni si faranno sentire. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri per il nuovo anno nell’ambito affettivo.

I segni più fortunati in amore

Tra i segni più fortunati in amore [VIDEO] per il 2019 c’è sicuramente il Toro.

A partire da maggio le relazioni prenderanno una piega molto positiva, dicembre sarà il mese ideale per vivere appieno la sfera affettiva.

Affetti bollenti anche per il Sagittario che finalmente vivrà un periodo fertile e pieno di progetti anche in amore.

I nati tra fine novembre e dicembre si sentiranno particolarmente vogliosi di vivere al massimo le emozioni.

Tra i segni che potranno gioire in amore anche lo Scorpione seppur con un inizio in sordina e qualche tensione familiare. Le cose inizieranno ad andare bene da maggio o giugno, quando la positività farà da padrona e saranno favorite le relazioni.

Anno ricco di emozioni coinvolgenti anche per il Capricorno, soprattutto da agosto in poi. Per il testardo segno di Terra ci sarà l’opportunità di riconsiderare anche vecchie relazioni o di fare progetti importanti.

Per l’Ariete il nuovo anno è partito con qualche instabilità e questa sensazione di variabilità andrà avanti fino ad aprile o maggio quando poi anche in amore le cose si metteranno decisamente meglio.

Affetti in miglioramento per il segno del Leone, soprattutto tra febbraio e marzo e poi a maggio.

In questi mesi saranno favoriti gli incontri e aumenteranno le possibilità di trovare l’anima gemella. Per le coppie nuovi progetti potrebbero prendere il via a metà anno.

I segni meno fortunati in amore

Le previsioni degli astri [VIDEO] per l’amore per l’Acquario prevedono un cambio di rotta importante nella seconda parte dell’anno. Nella sfera affettiva solo da giugno in poi arriveranno le rivoluzioni tanto attese. Fino ad allora toccherà solo pensare a cosa non va.

L’anno nuovo è partito in sordina anche per i Pesci ma la situazione dovrebbe sbloccarsi dalla primavera. Sarà durante i mesi estivi che potrebbero avvenire incontri amorosi interessanti o l’avvio di nuovi progetti. La situazione sarà piuttosto altalenante nel resto dell’anno.

Per il segno della Bilancia sarà un anno in cui bisognerà riflettere in merito alle questione di cuore. Saturno sarà opposto tra febbraio e marzo e le situazioni difficili potrebbero dare del filo da torcere per parecchio tempo. Soltanto dalla fine dell’estate qualcosa inizierà a sbloccarsi.

Primi sei mesi faticosi per la Vergine, anche nell’ambito degli affetti. La situazione inizierà a diventare rosea gradualmente da maggio anche se solo dall’autunno sarà possibile dire di essere usciti da un tunnel complicato.

Difficoltà di coppia fino all’estate per il segno dei Gemelli. Le crisi potrebbero portare anche a rotture o cambiamenti importanti. Per i single solo da luglio qualche occasione potrebbe aprirsi e dare risvolti positivi.

Anno complicato per il Cancro, anche per le questioni di cuore. Soltanto verso fine 2019 qualcosa potrebbe cambiare mentre nei primi mesi, tra gennaio e aprile, a farla da padrone saranno stress e problemi di coppia. Sono attese anche decisioni drastiche e situazioni decisive durante l’estate.