La penultima settimana di gennaio sarà contraddistinta da giornate importanti per Toro e Gemelli, mentre per Cancro la situazione sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri per martedì 22 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nelle prime due settimane di gennaio avete vissuto una fase di ansia, ma adesso per voi sta per iniziare un nuovo periodo molto interessante. Siete un po' preoccupati perchè aspettate i risultati di un progetto, ma a livello sentimentale troverete parecchio conforto e appoggio.

Siete più positivi perchè consapevoli che state uscendo dalla condizione di disagio vissuta negli scorsi giorni.

Toro: i nati sotto il vostro segno saranno baciati dalla fortuna.

Mercurio e Saturno vi saranno favorevoli e ciò vi porterà ad ottenere ottime soddisfazioni nell'ambito lavorativo. Potreste fare delle scelte importanti e vivere un cambio di ruolo a livello professionale. Non siete molto sicuri della vostra relazione sentimentale e ciò vi porterà a riflettere.

Gemelli: un ottimo cielo per i nati sotto il vostro segno zodiacale [VIDEO]. Saranno favorite le relazioni interpersonali e la tensione degli scorsi giorni lascerà il posto a del meritato relax. Il vostro umore positivo sarà fondamentale per essere vincenti sul lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste ricevere risposte importanti.

Cancro: martedì sarà per voi una giornata un po' altalenante: dovrete combattere tanti ostacoli e far valere le vostre ragioni. Qualcuno potrà mettere in dubbio le vostre potenzialità ed il vostro modo di fare.

Sarà necessario utilizzare molta prudenza, ma cercate comunque di far valere le vostre ragioni.

Leone: se lavorate per un'azienda non vi sentite molto apprezzati dai vostri superiori. Siete stanchi di essere criticati e potreste anche decidere di dare una svolta alla vostra vita cambiando completamente lavoro. State dubitando anche del vostro partner: pensate che non abbia le caratteristiche adeguate per starvi accanto.

Vergine: al momento vi manca un po' di energia per fronteggiare tutte le problematiche che si sono presentate. Anche se generalmente quest'anno sarà molto positivo per i nati sotto il vostro segno, in questo periodo vi sentite un po' spossati e necessitate di riposo. Nelle relazioni tendete ad essere nervosetti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nelle ultime settimane vi siete trovati in una condizione di stress che purtroppo durerà ancora un po'. Alcuni hanno avuto scontri anche per sciocchezze, altri hanno dovuto far i conti con un'insoddisfazione interiore.

Avete intrapreso un nuovo lavoro che al momento potrebbe portarvi parecchie spese e non sapete come gestire al meglio le situazioni.

Scorpione: non riuscite a dire di no e molto spesso vi trovate intrappolati in situazioni che non sono di vostro gradimento. Tanti sono i dubbi che vi attanagliano sul vostro percorso di vita: vi state chiedendo se tutto quello che avete fatto è stato veramente voluto da voi o se in qualche modo siete stati spinti dalle persone a voi care. In generale sarà una giornata di riflessione e prenderete consapevolezza di molte cose.

Sagittario: anche se siete molto energici [VIDEO] in questa giornata, potreste comunque trovarvi bloccati da questioni burocratiche da dover sbrigare. In amore sarete molto passionali e vivrete in ottima sintonia con il partner.

Capricorno: se avete un progetto da seguire è bene che tiriate fuori tutta la grinta che avete e che non vi lasciate trasportare da questioni sterili e del tutto inutili per la vostra vita. In amore avete bisogno di costanti conferme. Riguardate la vostra salute.

Acquario: uscite da un periodo un po' complicato, ma finalmente le stelle stanno tornando a sorridervi. Avete voglia di vivere nuove emozioni e di innamoravi. Chi è già impegnato sentimentalmente potrebbe decidere di fare progetti molto importati.

Pesci: la giornata in generale sarà dominata dal nervosismo. Vivete nella confusione, ma vi trovate a vostro agio così e riuscite a tirar fuori anche idee importanti. Potrebbe verificarsi qualche piccola discussione in famiglia, che si risolverà in tempi molto brevi.