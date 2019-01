Annuncio

La penultima settimana di gennaio porterà nuova serenità per il Cancro, mentre lo Scorpione potrebbe essere arrabbiato in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per mercoledì 23 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Luna è nel vostro segno e ciò vi permetterà di fronteggiare ogni problema con grande positività. Dal punto di vista sentimentale potrebbe essere una giornata molto importante, soprattutto per chi è single: potrebbero esserci nuovi ed interessanti incontri.

Toro: in ambito lavorativo potrete ottenere grandi soddisfazioni, mentre avete parecchi dubbi sulla vostra relazione sentimentale. Alcune coppie potrebbero decidere di mettere un punto e separarsi, altre di affrontare i problemi e cercare di ricostruire il rapporto.

Ottima la salute.

Gemelli: negli scorsi mesi alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale hanno fatto tanti sacrifici ed adesso sembra proprio essere arrivato il momento di raccogliere i frutti della propria fatica. Alcuni non hanno una perfetta stabilità lavorativa e potrebbero essersi trovati in difficoltà economiche. In amore non tutto sembra procedere per il meglio.

Cancro: purtroppo state vivendo in una fase di polemiche sentimentali che sembrano non voler terminare. Il lavoro vi sta tenendo molto impegnati e questo vi ha portato a trascurare parecchio il vostro partner ed i vostri familiari. Ogni tanto sarebbe bene prendersi una pausa per ritrovare una certa stabilità nelle relazioni.

Leone: in genere siete molto dinamici, i cambiamenti non vi spaventano [VIDEO], anzi vi rendono più vivi che mai.

Potreste dove fare i conti con alcuni problemi passati che non sono stati del tutto risolti. Attenzione a non essere troppo aggressivi con gli altri: potreste creare nuovi conflitti.

Vergine: siete alla ricerca di tranquillità, sia emotiva che lavorativa. Alcuni sono in trattativa per un lavoro molto importante, altri sono dediti allo studio per cercare di ottenere i migliori risultati possibili.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: state vivendo una fase di tensione e negatività. Vi piace cimentarvi in nuove situazioni, ma temete sempre le possibili conseguenze. Se avete cambiato lavoro perché quello precedente non vi soddisfaceva a livello economico, adesso potreste aver paura di aver fatto un errore. Evitate di farse troppe domande, anche in amore.

Scorpione: il nervosismo caratterizzerà la giornata di mercoledì 23 gennaio. In amore siete un po' scontrosi e sospettosi, anche se un reale motivo non c'è. Attenzione a tirare troppo la corda, potreste rovinare in maniera irreparabile il vostro rapporto.

Concentravi sul lavoro e sulle mete da raggiungere.

Sagittario: al momento non siete molto felici della vostra vita [VIDEO] ed avete voglia di cambiare un po' aria. Alcuni potrebbero essere tentati a tradire il partner. Attenzione alle nuove relazioni che nascono in questo periodo: potrebbero essere passeggere e per niente durature. Sul lavoro la situazione sarà migliore.

Capricorno: Luna sarà un po' dissonante, qualcosa non funziona, ma non dovete abbattervi e cercare invece di mantenere la positività. Alcuni rapporti potrebbero perfezionarsi ulteriormente, mentre importanti novità potrebbero palesarsi riguardo a un nuovo progetto a cui stavate lavorando.

Acquario: se avete vissuto una fase di stanchezza emotiva, adesso è arrivato il periodo di rimettervi in carreggiata. Se avete chiuso da poco una relazione, cercate di non aprirne subito un'altra: potreste non essere pronti ed illudere chi vi sta accanto.

Pesci: la giornata partirà con alcuni dubbi: siete un po' confusi riguardo alla vostra relazione sentimentale. Avete bisogno di familiari ed amici fidati, che vi aiuteranno a ritrovare la serenità.