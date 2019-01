Annuncio

Annuncio

Eros ritrovato per Pesci e stimoli in campo lavorativo per il Toro, nonché una probabile promozione per Bilancia: giovedì 24 gennaio 2019 però potrebbe essere anche una giornata di risollevamento per la Vergine spossata e per lo Scorpione.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nella giornata di giovedì potreste avere in mano qualcosa di veramente utile a voi oppure alla vostra casa. Ma se tutto andrà bene sul vostro piano finanziario e lavorativo, potreste ingaggiare una lite con il partner per qualcosa di veramente importante in cui vorrete vincere voi.

Tentate di dialogare.

Toro: un nuovo stimolo lavorativo renderà il giovedì più sereno [VIDEO], e voi potrete dimostrare di essere brillanti e acuti, quale siete. Forse un collega molesto potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote, ma lasciatelo perdere e godetevi il successo e condividetelo con chi amate.

Advertisement

Gemelli: potreste trovare qualcosa nel vostro lavoro che vi spingerà a fare di più o a concedervi un po' di tregua per poter ripartire meglio di prima. Starà a voi decidere cosa fare. Nel frattempo il cielo della vita di coppia si sta via via annuvolando a causa di un leggero dissapore che però passerà presto, forse prima della sera.

Cancro: se giovedì vi lascerete distrarre da qualcosa o da qualcuno, il capo potrebbe prendere seri provvedimenti. Quindi tentate di concentrarvi il più possibile in questa giornata, perché ci saranno momenti in cui la vostra mente sarà decisamente "volatile" e non andrà affatto bene.

Leone: giovedì mattina starete a letto per qualche minuto in più e penserete che durante queste settimane siete stati all'altezza dei vostri incarichi, e che dunque sarebbe decisamente appropriato uno strappo nel fine settimana o nel pomeriggio di giovedì stesso con il partner.

Advertisement

Non stressatevi però sull'organizzazione.

Vergine: giovedì avrete la forza necessaria di reagire e la vostra reazione sarà quella di convertire la vostra tristezza in qualcosa di molto più piacevole o comunque molto più rilassato. Gli affetti saranno determinanti nella riuscita della serata, mantenete salda l'atmosfera pacifica.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: probabilmente questo giovedì sarà una giornata di tranquillità. Potrebbe arrivare un premio dal lavoro o dal partner per questa calma ritrovata. Forse potreste ricevere anche un regalo piccolo, ma sicuramente apprezzato.

Scorpione: le finanze leggermente risollevate nel giovedì potrebbe indurvi a fare dello shopping oppure un investimento il pomeriggio stesso. Nulla di troppo gravoso, comunque, siete parsimoniosi per natura, ma sicuramente non lo sarete con il partner nella notte successiva.

Sagittario: una litigata con il partner per il troppo sfogo personale non ve la toglierà nessuno. Sarete troppo sotto stress per non stressare gli altri.

Però è possibile che riusciate a trovare la calma agognata a lavoro, l'ultimo posto in cui potreste cercarla.

Capricorno: totalmente assorbiti dal lavoro, giovedì ripartirete alla carica come al vostro solito ma con una grinta che soltanto chi si è concesso una pausa da un lavoro che ama può capire. Sfrutterete la giornata al massimo delle forze, anche perché le finanze potrebbero salire vertiginosamente.

Acquario: un acquisto sbagliato potrebbe portarvi a finire il denaro che avevate da parte senza concludere niente. Ma pazienza, vorrà dire che vi rimboccherete le maniche [VIDEO]per sfruttare al meglio le vostre capacità lavorative e metterete via il partner per un po'. Che sarà mai.

Pesci: così come avevate abbandonato il partner a se stesso, allo stesso modo giovedì ve lo riprenderete. Siete all'apice dell'eros, e non rinuncerete alle ore libere di giovedì per far sbocciare nuovamente l'amore. Per ora la stabilità della situazione lavorativa ve lo permetterà e voi coglierete al volo l'occasione.