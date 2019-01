Annuncio

L'ultima settimana di gennaio porterà un pò di nervosismo ad Ariete e Toro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per lunedì 28 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la settimana inizierà con un pò di nervosismo: diversi sono gli impegni previsti per la giornata di lunedì e poco sarà il tempo che potrete dedicare al relax. In amore le cose sembrano non andare per il verso giusto, motivo per cui potreste prendere una decisione drastica.

Toro: in questo periodo siete molto insoddisfatti ed avete voglia di fare cose nuove.

Anche in amore volete di più, anche se il vostro partner sembra darvi tutte le attenzioni di cui necessitate. Attenzione a non esagerare, alla fine potreste ritrovarvi con un pugno di mosche in mano.

Gemelli: sentimenti e relazioni avranno campo libero [VIDEO]. Siete aperti a nuove conoscenze ed avete voglia di innamorarvi. Sono in arrivo tanti nuovi progetti che vi riempiranno le giornate, per cui approfittate degli ultimi momenti di relax.

Cancro: il 2019 sarà per voi un anno molto importante. In questa ultima settimana dovrete trovar il coraggio di parlare con una persona a voi molto cara. Se volete ottenere dei buoni risultati sul lavoro, dovete lasciarvi andare e non temere di sbagliare.

Leone: inizierete lunedì 28 con molta serenità. In questo periodo avete voglia di avere vicino persone allegre e che vi mettano di buon umore. Se c'è qualcuno che non vi fa stare tranquilli, tagliate ogni rapporto. In questo 2019 sarà importante ritrovare la serenità perduta.

Vergine: dovete cercare di lasciarvi "scivolare" ogni polemica, altrimenti potreste essere molto irrequieti ed emotivamente sofferenti.

Dedicatevi agli amici ed alla famiglia, ma fate attenzione a non strapazzarvi troppo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questo periodo sarà pieno di cambiamenti, sia piccoli che grandi. Se avete litigato con qualcuno la scorsa settimana, lunedì sarà la giornata top [VIDEO] per risolvere ogni contrastato. Dovrete essere un pò pazienti e darvi da fare: i vostri progetti potrebbero presto realizzarsi.

Scorpione: evitate di continuare relazioni che in realtà non vi soddisfano più solo per la paura di un cambiamento. Ci vuole tanta forza e coraggio per dare una svolta alla propria vita, ma alla fine ne varrà la pena. Rimanete concentrati sul lavoro e attenzione alla salute.

Sagittario: siete un pò pensierosi: avete nostalgia di situazioni passate. Se volete andare avanti però, non dovete voltarvi le spalle. Quest'anno otterrete dei grandi successi, ma dovrete faticare parecchio. Non fate troppe confidenze a chi conoscete da poco tempo.

Capricorno: se siete impegnati negli studi questo periodo sarà molto intenso per voi.

Sono favoriti i nuovi amori e gli incontri. Non mancherà però qualche screzio in famiglia: attenzione a non esasperare situazioni che potrebbero facilmente risolversi.

Acquario: dovete ritornare a credere nelle vostre capacità. Un tempo eravate molto più grintosi, ma la fine di una relazione molto importante vi ha lasciato l'amaro in bocca. Cercate di socializzare, le nuove amicizie potrebbero regalarvi un pò di tranquillità.

Pesci: da lunedì 28 inizierà una settimana un pò pesante per alcuni nati sotto il vostro segno: la salute non è al top e ulteriori problemi in amore potrebbero complicarvi le giornate. Cercate di mantenere la calma e affrontare una cosa per volta.