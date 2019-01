Annuncio

Un lunedì 28 gennaio che partirà alla grande per Capricorno, Ariete e Sagittario, ma purtroppo sarà un po' meno allegro per Cancro, Gemelli e Pesci. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lunedì sarete tranquilli e rilassati ed avrete la testa libera per poter giocare con la fantasia, perché ogni tanto ci vuole. In alternativa, potreste impiegare questa creatività al lavoro. Chissà, una mossa simile potrebbe essere ampiamente apprezzata dai colleghi.

Toro: un lavoro che procede bene ha bisogno di spinte ulteriori, o perlomeno voi lunedì utilizzerete questa formula. Attenti però che questa metodica non vi si rivolti contro per vari motivi.

Procedete a piccoli passi e non avrete bisogno di rimediare alcunché.

Gemelli: un po' di noia potrebbe spingervi ad avere una discussione ma non per un vero motivo rilevante, ma solo per smuovere un po' le acque. Piuttosto, cercate di concentrarvi maggiormente sul lavoro, in modo tale da escludere a priori le distrazioni. Ne uscirete soddisfatti.

Cancro: preparatevi fin dal mattino ad una giornata piena di impegni "riparatori" e di stress sia emotivo che fisico. Ci sono cose nella vostra vita che al momento si stanno accavallando [VIDEO]le une sulle altre e la gestione potrebbe essere molto difficile. Pensate però al fatto che senza lucidità non potreste fare nulla.

Leone: quella di lunedì per voi sarà una giornata decisamente atona, senza o con pochi sbocchi alternativi che possano ravvivare l'atmosfera, soprattutto nel lavoro.

In serata potrebbe esserci un piccolo cambio di rotta, ma sarà comunque relegato all'universo della casa.

Vergine: il lavoro si prospetta molto intenso, ma sapete come cominciare la giornata in modo tale da essere ancora carichi una volta usciti dal posto di lavoro. Certo, dovete tenere altamente a bada la pazienza, specialmente con un collega "molesto", ma comunque tutto sommato non sarà male.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: delle vecchie conoscenze potrebbero fare riferimenti espliciti a qualcuno di cui inconsciamente vorrete sentire, ma non avete più occasione per farlo. Se volete evitare che vecchi ricordi riaffiorino, parlate chiaramente con loro. Non rovinatevi la giornata in questo modo.

Scorpione: la salute in calo potrebbe compromettere le vostre prestazioni lavorative, ma saranno degli acciacchi piuttosto passeggeri che non daranno fastidi rilevanti agli altri aspetti della vostra giornata di lunedì. Riguardatevi e non eccedete nel lavoro.

Sagittario: la grinta nella giornata di lunedì vi permetterà di affrontare una sfida particolarmente difficile, ma se la concentrazione dovesse subire anche dei piccoli crolli non strafate, per non mettere a repentaglio la salute troppo spesso sfruttata a vantaggio di altro.

Capricorno: siete ritornati gli "stakanovisti" di sempre, e questo lunedì metterete a frutto la vostra prerogativa con del lavoro extra [VIDEO] che potrebbe essere di supporto ad un investimento che avete in mente. Guardatevi attorno per non isolarvi.

Acquario: una vecchia conoscenza potrebbe arrivare a bussare alla vostra porta, e dipenderà dal vostro umore se aprirle o meno. Non date per scontato che sia tutto un rose e fiori, anche se è ciò che volete nel profondo: non c'è niente di peggio di una delusione rinnovata.

Pesci: lunedì potreste avere una faccia per nulla presentabile, ma sarete costretti a fare fronte ad una incombenza lavorativa che riuscirete a gestire e a risolvere soltanto voi. Dunque fatevi tante belle tazze di caffè e concentratevi più che potete. Vi aiuterà.