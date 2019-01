Annuncio

La prima domenica di febbraio porterà dei chiarimenti per Ariete e una forte agitazione per Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 3 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avete bisogno di fare chiarezza sul vostro futuro e soprattutto di risolvere alcune controversie presenti nella vostra vita. Siete molto energici rispetto allo scorso mese, anche se siete ancora un pò confusi. Cercate di essere ottimisti, anche se il periodo che state attraversando non è sicuramente dei migliori.

Toro: state superando le avversità che si sono presentate nei giorni scorsi, anche se ancora uno stato di agitazione è presente in voi. Alcuni dei vostri familiari potrebbero non essere d'accordo con alcune vostre scelte e addirittura certe relazioni potrebbero arrivare al capolinea.

La vostra forma fisica non è al top, per cui servirà ancora un pò di recupero.

Gemelli: di recente avete affrontato un cambiamento molto importante [VIDEO] nella vostra vita e potreste non essere del tutto sereni. Cercate di abituarvi alle novità e pensate che ogni cambiamento potrebbe portarvi dei bei successi a livello economico.

Cancro: avete tante idee ed avete bisogno di circondarvi di persone che possano aiutarvi ed essere d'ispirazione. Vi allontanerete invece sempre di più da chi critica il vostro operato. Se avete un problema da risolvere, approfittate di domenica 3 febbraio per affrontarlo.

Leone: il fine settimana sarà ottimo se ignorerete ogni discorso negativo e fatto solo per infastidirvi. I problemi non sono mancati durante questa settimana, ma adesso potrete riprendervi.

State bene attenti alle spese: da evitare quelle inutili e superflue.

Vergine: la fine di un periodo piuttosto pesante sta arrivando. Adesso dovrete prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente, partendo da una sana alimentazione. Ogni situazione va vissuta al momento, senza troppe ansie e paranoie che rischiano di rovinare anche le cose belle della vostra vita.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale approfitteranno di domenica 3 febbraio per riflettere. Altri esercitano da anni la stessa professione, che adesso pare non dare più molti stimoli. Avete voglia di cambiamento e chi ha veramente l'intenzione di cambiare settore, potrebbe essere agevolato. Attenzione però a valutare bene ogni questione, onde evitare un pentimento.

Scorpione: potreste aver avuto dei problemi personali e d'amore. Adesso è arrivato il momento di rilassarvi, anche se purtroppo avete in programma diversi impegni. Cercate di rimandare se possibile e non agitativi se non riuscirete ad ottenere il successo sperato.

Sagittario: qualche problema da risolvere [VIDEO] al lavoro, mentre in amore la sintonia sembra essere quella giusta. Potrebbero presentarsi nuove opportunità da valutare bene: non rifiutate a prescindere per paura di un cambiamento.

Capricorno: le giornate precedenti sono state piuttosto pesanti, ma adesso potrebbe esserci un netto recupero. Avete deciso di riflettere bene su delle questioni importanti. Le idee che avrete in questo periodo potrebbero rivelarvi vincenti. Mettete nero su bianco i vostri sogni, inoltre vi aiuterà fare una lista delle vostre priorità.

Acquario: siete molto dubbiosi sulla vostra vita e vi siete resi conto che molto persone in cui avete riposto fiducia, in realtà vi hanno tradito. Se dovete chiudere dei rapporti non esitate, anche se sarà difficile: 'liberavi' dalla persone negative che vi circondano, vi farà sentire molto meglio.

Pesci: purtroppo domenica alcuni potrebbero essere in preda a fastidi fisici, l'importante è riuscire a riposare. Non perdete tempo in chiacchiere, ma pensate al vostro benessere. La prossima settimana sarà molto importante, per cui dovrete essere carichi.