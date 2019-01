Annuncio

Nella settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio, molti segni conosceranno il favore degli astri, specialmente quelli che non hanno passato un bel periodo, come la Vergine e la Bilancia. In ribasso invece i Gemelli, il Cancro e i Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potrebbero nascere delle serie incomprensioni a partire da martedì, dopo un lunedì di serenità. Potreste così pensare di rimediare, ma nel frattempo vi immergerete nel lavoro per poter perlomeno incrementare le finanze.

Buona intesa con il partner soltanto in occasione del weekend.

Toro: nuove idee vi spingeranno a rendere il lavoro meno stressante e decisamente più remunerativo, ma sarete abbastanza prudenti da non eccedere nella vostra spiccata creatività.

Quella la utilizzerete con il partner nel mezzo della settimana, con tanto di tenerezza a farla piacevolmente da padrona.

Gemelli: non avrete voglia di fare granché questa settimana, semplicemente vi limiterete ad agire quasi meccanicamente a ciò che dovrete fare a lavoro e finirà lì. Un piccolo raggio di sole si verificherà nel weekend in ambito amoroso, ma sarà necessario prestare maggiore attenzione alle finanze: stanno volando via troppo.

Cancro: per voi sarà una settimana prevalentemente negativa, che vi metterà anche di fronte a delle scelte drastiche in amore. Un po' meglio andrà la salute, ma lo stress potrebbe farne subire un brusco calo da cui potrebbe essere molto difficile riprendersi. Prendetevi cura di voi stessi.

Leone: delle occasioni mediocri ma pur sempre occasioni si affacceranno sul vostro segno entro la metà della settimana, dipenderà da voi sfruttarle al massimo per raggiungere i vostri scopi più reconditi.

Un po' sottotono sarà l'amore, soprattutto per i single. Ma se volete stare da soli, questa situazione sarà molto favorevole.

Vergine: se nella prima parte della settimana la vostra vita lavorativa subirà un giro di vite favorevole, nella seconda metà le questioni d'amore saranno decisamente più risolvibili, e la stabilità nelle coppie si intensificherà. Una situazione tutto sommato ottima, dopo tanto tempo passato a penare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci saranno delle aspettative positive per quanto riguarda il campo sentimentale, che saranno realizzate almeno in parte a partire dalla giornata di mercoledì. Il lavoro diventerà decisamente più gravoso nel weekend, ma non disperatevi: riuscirete a trascorrere le ore sul posto di lavoro con estrema facilità.

Scorpione: nel mezzo della settimana avrete moltissima fortuna che si distribuirà in molti campi della vostra vita. Cercate soltanto di dare un occhio di riguardo alla salute, che potrebbe essere in lieve calo a causa di un po' di stress.

Rilassatevi il più possibile.

Sagittario: sarete carichi da affrontare qualsiasi incarico il vostro capo vi affidi, e più avrete fiducia nelle vostre capacità, più riuscirete a scalare la vetta per gran parte della settimana. L'eros colorerà il vostro weekend con una spruzzata di peperoncino, ma attenti alle amicizie poco sincere e pronte a tradirvi.

Capricorno: avrete gli occhi fissi sull'obiettivo, e la mente completamente assorbita dal lavoro. Nel mezzo della settimana potrebbero esserci anche delle scintille d'amore che voleranno con il partner, e chissà qualcuno single forse sarà pronto ad avere un incontro che potrebbe evolversi positivamente.

Acquario: se non saprete come comportarvi con le amicizie, sicuramente riconoscerete che la carta vincente è lasciare per strada quelle poco affidabili. In questa settimana preferirete gettarvi sul lavoro e sul partner, che potrebbe avere in serbo per voi una sorpresa con i fiocchi.

Pesci: la settimana sarà carica di negatività, ma sarà una negatività che arriverà da dentro. Provate ad abbandonare i pensieri tristi, perché porterebbero soltanto ad isolarvi, e a causa del lavoro lo siete già molto. Provate ad uscire nel corso delle serate o dei pomeriggi, e nel mezzo della settimana la situazione migliorerà.