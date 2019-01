Annuncio

L'Oroscopo del 2019 impone ai nati sotto tutti i segni zodiacali di fare i conti con le influenze astrali che da sempre governano la vita. A volte esse ci mettono davanti a situazioni poco piacevoli, altre volte ci gratificano con alcune sorprese. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci, in particolare, nel primo semestre del 2019, ovvero da gennaio a giugno.

L'oroscopo da gennaio a giugno dei segni da Ariete a Vergine

Ariete: non starete mai fermi. La prima parte dell'anno secondo l' oroscopo sarà risolutiva, nel senso che potrete sciogliere molti nodi e trovare le migliori soluzioni.

Le persone che vi conoscono vi troveranno insolitamente iperattivi, perché non sanno che in questi mesi siete governati da Marte. In più, da fine marzo avrete il Sole nel segno.

Da febbraio vi sentirete rinvigoriti nel coraggio. Attenzione però a non dire tutto ciò che vi passa per la testa, perché potreste ferire qualcuno che vi sta a cuore.

Toro: sarete alle prese con periodi di riflessione. I primi mesi del 2019 sono governati da Venere, ma avrete molte situazioni bloccate, tranne nel periodo finale di gennaio quando avrete delle soddisfazioni oggettive. Il mese di aprile per il Toro [VIDEO] si rivelerà perfetto, secondo l'oroscopo, per intraprendere un percorso spirituale che potrebbe anche portarvi molto lontano, sempre che Urano non sia contrario.

Gemelli: agite senza troppi ragionamenti. Dovete imparare a lasciarvi andare di più in questi sei mesi iniziali del 2019. Se riuscirete, per una volta, a non pretendere di pianificare tutto, potrete centrare obiettivi lusinghieri nel mondo professionale.

I tempi del resto, per l'oroscopo del Gemelli, sono maturi.

Cancro: l'anno non è dei migliori. Avete chiuso male il 2018 e ancora ne pagate le conseguenze. Partirete quindi col piede sbagliato, perché vi state ormai rassegnando a vivere una lunga stagione di transizione. Le cose non miglioreranno neanche con l'arrivo dell'estate.

Leone: è il vostro anno vincente. Dovete essere molto fiduciosi: il 2019 secondo gli astrologi è il vostro anno fortunato, fin dai primissimi mesi. Andate quindi incontro a chi vi propone nuove soluzioni per i vostri problemi, perché potrebbero essere quelle che fanno al caso vostro.

Vergine: è il momento di decidere. Indubbiamente i problemi che dovete affrontare sono molti. Secondo l'oroscopo è necessario prendere delle decisioni e capire bene cosa è opportuno fare, per uscire definitivamente da una situazione di incertezza.

I primi sei mesi del 2019 da Bilancia a Pesci

Bilancia: attraverserete sei mesi molto gratificanti sotto ogni punto di vista. L'anno sarà buono soprattutto per quanto riguarda l'amore e in particolare ci saranno dei ritorni di fiamma nei primi mesi, quando potrebbero addirittura ricongiungersi coppie della Bilancia [VIDEO] che si erano separate.

Scorpione: benissimo la salute. Fin da gennaio ecco positivi influssi sulla vostra salute, con grandi speranze per l'immediato futuro, che vi dava tante preoccupazioni fino a poco tempo fa. Ora le congiunzioni astrali sono cambiate in modo davvero significativo. Non commettete però l'errore di lavorare troppo.

Sagittario: dopo un ottimo avvio del 2019 avrete l'impressione di una rinnovata fiducia nel prossimo. Questo nuovo stato d'animo vi spingerà oltre i vostri effettivi limiti. Cercate quindi, a partire da febbraio, di ragionare molto di più per prevenire problematiche varie in estate.

Capricorno: ci saranno delle novità. Avete cominciato l'anno nuovo con ottimi propositi, ma siete subito inciampati, come spesso vi accade, nei problemi di natura pratica, che a volte vi fanno perdere la ragione.

Acquario: tutto può cambiare, basta volerlo. Nei primi sei mesi di questo 2019 la vostra vita, nel bene o nel male, è destinata a cambiare. Il vostro spirito è positivo, ma vi mancano le risorse oggettive per organizzare le vostre attività. Secondo le previsioni dell' oroscopo è il momento giusto per mettere su famiglia, in particolare nei mesi di marzo e aprile.

Pesci: ombre all'orizzonte. Chi vi conosce vi giudicherà sereni, ma in realtà cominciate il 2019 pieni di preoccupazioni. La paura di sbagliare alimenterà qualche tentennamento di troppo, soprattutto quando ci sarà da decidere in fretta. Il vostro eccesso di bontà potrebbe rivelarsi un difetto a partire da febbraio. Fate infine attenzione ai falsi amici.