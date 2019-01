Annuncio

La terza settimana del mese sta per giungere a conclusione, ma prima di accogliere il week end, quali presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? L'Oroscopo di venerdì, 18 gennaio, per i segni da Ariete a Pesci regala belle sorprese.

Astrologia del giorno, 18 gennaio: predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno

Ariete: nonostante un inizio settimana abbastanza faticoso, questa nuova giornata si rivelerà positiva per il segno.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo è un ottimo periodo [VIDEO], qualcuno potrebbe iniziare progetti che si riveleranno importanti durante il mese di febbraio. Al contrario, delle tensioni potrebbero nascere all'interno dell’ambito familiare: il partner potrebbe sentirsi messo da parte, nel week end cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare agli affetti personali.

Toro: sarà una giornata sottotono per i nati sotto questo segno. Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico, potrebbero esserci dei contenziosi da risolvere. Qualcuno potrebbe aver ecceduto con le spese durante gli ultimi mesi del 2018 e trovarsi davanti ad un imprevisto. Ci sarà serenità all'interno della vita sentimentale. L'aiuto di una persona fidata potrebbe aiutarvi a risolvere alcune problematiche.

Gemelli: venerdì, 18 gennaio, la Luna sarà nel segno. Questo vi darà grande energia e la voglia di fare prevarrà. Tuttavia non è un periodo positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e finanziario. Con l'inizio del mese di febbraio inizierà una progressiva ripresa, anche se il recupero potrebbe essere lento e gli ostacoli non mancheranno. Al contrario, è un buon momento per quanto riguarda l’amore, che torna ad essere il protagonista.

Cancro: è un buon momento per quanto riguarda l’amore. Gli astri proteggono le relazioni che nascono in questo periodo e favoriscono i nuovi incontri. Ci sarà serenità all'interno della relazione di coppia, la passione si riaccenderà. In caso di controversie legali, sarà meglio cercare di mediare i conflitti. Con l'arrivo della primavera alcuni nodi verranno al pettine, ma fino a quel momento sarà meglio essere cauti.

Leone: il mese di gennaio si sta rivelando molto vantaggioso per questo segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Anche i single, o chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una riparazione, potrebbero fare interessanti incontri nelle prossime giornate. L'importante è non aver paura di mettersi in gioco. È un periodo di cambiamento anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Entro la fine del mese potrebbero arrivare interessanti proposte.

Vergine: è una settimana sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe avere risentito di un calo di energie o malesseri fisici.

Le tensioni non mancheranno e delle incomprensioni potrebbero nascere all'interno dell’ambito lavorativo e familiare. Siate prudenti, potreste dire cose di cui pentirvi. Il fine settimana si rivelerà un momento più vantaggioso e alcune problematiche potranno essere risolte.

Gli altri 6 segni

Bilancia: sarà una giornata interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri. La Luna in aspetto positivo vi renderà energici e favorirà viaggi e nuovi incontri. Sfruttate al meglio questa positività degli astri. Anche in ambito lavorativo potrebbe presentarsi l’occasione giusta per avanzare una proposta.

Scorpione: sarà una giornata di energia e positività per il segno. Anche chi nei giorni precedenti ha risentito di disturbi o problemi fisici si sentirà meglio. La seconda metà della settimana vi offrirà l’opportunità di mettervi in gioco e risolvere alcune problematiche. Gli altri sono positivi per quanto riguarda l’amore: nelle prossime giornate si riaccenderà la passione e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: quelle che vi attendono da qui all'inizio del weekend potrebbero essere delle giornate piuttosto faticose. Il consiglio per le prossime ore è quello di essere prudenti e di evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo. Cercate di limitare gli scontri sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la famiglia. Il fine settimana sarà un momento più positivo e vi permetterà di riacquistare serenità.

Capricorno: l’inizio del nuovo anno potrebbe essersi rivelato leggermente sottotono per i nati sotto questo segno, ma dalle prossime settimane con il favore di Saturno e Venere assisterete ad un netto recupero. [VIDEO] Il consiglio degli altri per questa giornata è di cercare di risolvere le questioni in sospeso. Con l’arrivo del mese di febbraio, infatti, potrebbero aprirsi delle nuove possibilità e dunque sarà meglio che non ci siano colpiti da saldare.

Acquario: quella di venerdì, 18 gennaio, potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per i nati sotto questo segno. Restano delle preoccupazioni riguardanti l’ambito lavorativo e finanziario. Il fine settimana costituirà un momento decisamente migliore e, soprattutto in amore, sarà possibile concedersi qualche momento di serenità e di intimità. Anche chi nei giorni precedenti ha dovuto affrontare qualche problema con il partner o vuole ricominciare dopo una separazione o una storia finita, potrà fare affidamento sulla protezione degli astri.

Pesci: in questa giornata ci sono delle tensioni a livello amoroso. Nei giorni precedenti potrebbero essere nati dei conflitti con il partner, qualcuno potrebbe sentirsi messo da parte o desiderare maggiori attenzioni. Il fine settimana offrirà l’occasione di trovare chiarimento e di godersi qualche momento di complicità e spensieratezza insieme alle persone amate. Il mese di febbraio sarà un momento importante e di grande cambiamento per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Fino a quel momento, però, la situazione potrebbe restare invariata.