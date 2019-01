Advertisement

Mercoledì 23 gennaio Saturno, Plutone e Mercurio saranno in Capricorno. Il Sole in Acquario e la Luna in Vergine. Giove e Venere nel segno del Sagittario, Nettuno fermo in Pesci. Urano e Marte nell'Ariete. Nodo Lunare in Cancro nella seconda casa. Di seguito l'Oroscopo della giornata del 23 gennaio.

Cancro 'galante'

Ariete: mercoledì da dedicare al relax, in quanto i nativi non avranno molta pazienza verso l'ambiente lavorativo e potrebbero avere reazioni esagerate.

Meno confuso l'amore

Toro: da un lato la Luna li vorrà determinati contro gli ostacoli del percorso, dall'altro lato il Sole li renderà poco inclini a socializzare. Tenaci in disparte.

Gemelli: il Sole 'stordisce' e la Luna rafforza la confusione. Mercoledì nervoso sin dal mattino [VIDEO] con molte incombenze da sbrigare e persone con cui parlare.

Cancro: una ventata di freschezza nel rapporto di coppia potrebbe rendere armonioso il mercoledì dei nativi. Lavoro in secondo piano.

Leone 'top'

Leone: mercoledì dove gli influssi astrali non intaccano la serenità interiore dei nativi. Questi dedicheranno la giornata principalmente alle questioni lavorative.

Vergine: qualche controversia al mattino sarà probabile per i nati del segno. L'amore durante le ore serali potrebbe essere messo sotto esame con esiti tutti da verificare nel corso dei giorni seguenti.

Bilancia: pensierosi ma reattivi. Potranno essere inclini al pensiero i nativi, ma la loro reattività emotiva e fisica rimarrà immutata.

Scorpione: iracondi e scontrosi. Gli influssi astrali potrebbero rendere i nati Scorpione irritabili per ogni minuzia, tanto da finire per prendersela anche con loro stessi.

Capricorno pieno di progetti

Sagittario: mercoledì in cui i nativi potrebbero dedicarsi esclusivamente al lavoro tralasciando partner e figli alla tarda serata.

Capricorno: a differenza dei 'parimerito' Leone si dedicheranno quasi esclusivamente al capitolo amoroso della vita, accantonando, o quasi, l'andamento dei progetti in essere verso il giovedì.

Acquario: giornata dove i nati del segno potrebbero avere l'impulso a spendere nell'ambito tecnologico: in serata potrebbero trovarsi col portafoglio meno gonfio. Amore geloso.

Pesci: silenzi e malinconie. Mercoledì dove sarà bene per i nativi darsi una svegliata, in quanto la nostalgia potrebbe assalirli già dalle prime ore del mattino. I rapporti amorosi andrebbero interrotti quando hanno esaurito la loro linfa vitale. [VIDEO]