L'Oroscopo del giorno 25 gennaio 2019 è pronto a regalare emozioni o a creare scompiglio in merito al prossimo venerdì. Curiosi di scoprire qualche bella notizia in arrivo dall'Astrologia? Intanto, da segnalare proprio durante le prime ore del periodo l'ingresso della Luna in Bilancia, precisamente alle ore 05:02 del primo mattino. Proseguendo intanto il discorso, ricordiamo a coloro che ancora non lo sapessero che in questo contesto andremo ad analizzare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pure a svelare qualche segno fortunato prescelto dalla sestina appena evidenziata: ad avere il pieno consenso degli astri saranno certamente Bilancia, Scorpione e Capricorno super-fortunati in amore [VIDEO] e nel lavoro.

Al contrario, a non poter contare su un periodo facile, sempre in base a quanto svelato nelle previsioni di venerdì 25 gennaio, gli amici nativi dei Pesci, in questo caso valutati con le tre stelle riservate ai frangenti "sottotono".

Classifica stelline 25 gennaio 2019

Un nuovo venerdì è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai segni dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. Come consuetudine, a fare da piatto della bilancia è pronta già la nostra classifica stelline, in questo frangente generata sul 25 gennaio. Abbiamo già tolto il velo della curiosità sia dai primi che dall'ultimo in classifica, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline. Ecco il resoconto astrale valido per il prossimo venerdì:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Pesci.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia "top del giorno" - Il prossimo venerdì potrebbe essere davvero una giornata da stare "al settimo cielo" per voi della Bilancia.

In amore, per tutto filerà “liscio come l'olio”, senza troppi problemi con cui misurarsi. Di certo, in tanti vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata, come anche ai vostri familiari: vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti, cosa che farà molto bene a tutti ma soprattutto a loro stessi. Darete un ottimo segnale a chi amate, rendendo tangibile il fatto che possono contare sempre sul vostro aiuto/presenza. Single, avrete l'ottimismo dalla vostra parte e sentirete di avere le forze per provare a dare più del solito. In questo caso le previsioni del giorno incitano ad esagerare in tal senso. Nel lavoro, avrete uno spirito di collaborazione molto profondo che vi permetterà di fare una bella prestazione quotidiana, il che alimenterà non solo i guadagni ma anche la vostra autostima.

Scorpione - Partirà perfettamente in linea con quanto da voi messo in agenda per questo venerdì. Quindi ottime prospettive anche in vista del prossimo fine settimana. In amore, nessuna nuvola si addenserà sulla vostra storia: diciamo pure che in massima parte andrà tutto alla grande, come da voi desiderato.

In tantissimi trascorrerete delle piacevoli ore in compagnia della persona a cui tenete maggiormente. Una piccola sorpresa potrebbe allietare l'inizio o la fine della serata: curiosi? Anche noi: fateci sapere qualcosa... Single, a voi le stelle consigliano di organizzare la giornata a vostro piacimento, cercando di dedicare maggiori attenzioni a quella persona che da tempo bussa alla vostra porta (del cuore ovviamente!). Potrebbe essere benissimo un amico/a che ha bisogno inizialmente di sostegno o incoraggiamento: non tiratevi indietro, alla fine potrebbe anche essere molto di più di quanto possiate pensare. Nel lavoro intanto, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo senz'altro vi porterà novità utili oppure audaci progetti su cui investire. Cercate quindi di giocare al meglio le vostre carte, ok?

Sagittario - In arrivo un venerdì 25 gennaio abbastanza buono, anche se a tratti potrebbe sembrare difficile da governare. In definitiva, la giornata di fine settimana sarà vivibile a patto di prendere le situazioni con un certo impegno, mai con superficialità. In amore, il periodo si prospetta positivo inizialmente: sarete pieni di energie e pronti a tutto pur di assecondare la persona amata o le vostre speranze. La parte finale della mattinata potrebbe regalare un buon momento per la vita sentimentale di coppia: sarete molto romantici e anche passionali con lui/lei. Single, vi siete svegliati di buonumore ed avrete una gran parlantina? Bene, sicuramente questa potrebbe essere una buona cosa, il che sorprenderà positivamente chi vi conosce da tempo. Consiglio: abbiate un po' più di fiducia nelle persone conosciute da poco ma soprattutto abbiatela in voi stessi! Nel lavoro invece, riceverete molti stimoli a perseguire ciò che più vi interessa e questo renderà la vostra giornata particolarmente perfetta.

Capricorno - Giornata più che ottima, valutata nelle predizioni di venerdì con le splendide cinque stelle portatrici di buona fortuna [VIDEO]. In amore, il dialogo con il partner tornerà ad essere disteso e giocoso, senz'altro privo di tensioni e ripicche. i litigi vissuti tempo addietro o nei giorni appena trascorsi saranno come lontane anni luce da voi. Continuate così e sarete sereni e felici per sempre, insieme a chi amate. Single, oggi e domani riceverete un sacco di inviti o sarete circondati da molte persone interessate a fare amicizia. Diciamo che la cosa un po' vi spaventa ma alla lunga senz'altro vi farà un immenso piacere, anche per via della rarità con cui si presentano certe occasioni (mai!). Quindi approfittatene per cercare di instaurare conoscenze a scopo sentimentale: "se saran rose, certamente fioriranno!". Nel lavoro intanto, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase. Ottimo così, non mollate, ok?

Acquario - Il prossimo venerdì, passaggio obbligato verso il nuovo fine settimana, si presenterà molto probabilmente a due velocità. Fino a metà pomeriggio tutto abbastanza ok, poi potreste perdere qualche colpo soprattutto in merito alla vita sentimentale. In effetti in campo amoroso sfrutterete questa giornata per ascoltare il vostro cuore e capire a cosa puntare veramente, cosa fa stare bene e che cosa no. Ovviamente poi ne parlerete con la dolce metà e deciderete il da farsi. In coppia, intanto, stop alle indecisioni o alle titubanze incidenti sul rapporto: il frangente richiederà concentrazione nelle scelte future e analisi mirate verso le proprie aspettative. Single, vi distrarrete dalle solite cose solo facendo qualcosa di nuovo, il che vi metterà addosso molto brio e ancor più voglia di fare: provare per credere... Nel lavoro invece, cercherete di uscire da una situazione che ultimamente desta non poca preoccupazione. Perciò le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino: questo potrebbe aiutare ad avere una visione più unitaria ed oggettiva dei problemi, fornendo una valida soluzione.

Pesci - Questo fine settimana si preannuncia con il segno relativo ai frangenti "sottotono" per moltissimi di noi appartenenti al sensibile segno d'Acqua. Sicuramente qualcuno tra noi avrà senz'altro sbagliato qualcosa (ognuno faccia mente locale sui propri errori!), adesso giustamente tocca rimediare: non servirà a nulla fare i puntigliosi adesso, altrimenti sarà peggio e si otterrà l'effetto contrario. Secondo l'oroscopo del giorno 25 gennaio, riguardo l'amore, in molti sarete privi di entusiasmo a causa di mancanza di nuovi stimoli. È difficile rinnovare un rapporto quando non si hanno idee abbastanza chiare ma chi vi vuole bene non vi abbandonerà, sappiatelo. Anzi, c'è di più: il partner farà di tutto per risollevarvi e tranquillizzarvi. Se single invece, non godrete a pieno della giornata perché avrete timore di rompere un delicato equilibrio sentimentale raggiunto con tanta fatica. Non siate titubanti, un po' di rischio ogni tanto fa bene! Nel lavoro infine, il ritmo della giornata sarà piuttosto lento. Non ci saranno intoppi o fastidi a minare la vostra solita routine, ma solamente stanchezza.