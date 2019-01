Annuncio

Un nuovo mese ha inizio anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per quanto riguarda la giornata di venerdì 1 febbraio.

Le previsioni

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, non è il momento giusto per discutere di questioni sentimentali. Potrebbero infatti nascere delle complicazioni con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi.

Toro: con Venere in aspetto positivo vivrete dei bei momenti a livello sentimentale.

In campo professionale potrebbero esserci dei cambiamenti nei prossimi mesi, affrontate le diverse situazioni con energia positiva.

Gemelli: in campo sentimentale potrebbero nascere delle problematiche con il partner.

In questa giornata desiderate vivere qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata potrebbe essere interessante.

Cancro: presto Venere sarà in opposizione, per questo motivo aumenteranno i problemi sentimentali. In questa giornata cercate di fare attenzione alle polemiche che potrebbero nascere. In campo lavorativo sono in arrivo delle soluzioni.

Leone: in questa giornata potreste vivere delle agitazioni, cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle buone ricompense. In amore non manca il recupero grazie anche a Giove e Marte in aspetto favorevole.

Vergine: bella energia per il segno per quanto riguarda i sentimenti. Presto Venere tornerà ad essere favorevole e potrete recuperare le emozioni in sospeso. In questa giornata evitate di stancarvi troppo, in campo lavorativo non manca comunque l'energia.

Bilancia: non vi sentite particolarmente attivi in questa giornata, cercate quindi di evitare conflitti soprattutto in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di selezionare le cose che realmente hanno valore e sono importanti sia per voi che a livello economico.

Scorpione: è un buon momento per le nuove relazioni, non mancheranno degli incontri interessanti in questo periodo. In campo lavorativo ci sono molte cose da fare, i vostri risultati saranno comunque apprezzati. In serata potreste sentirvi stanchi.

Sagittario: bel cielo per quanto riguarda l'amore: se ci sono state discussioni, in questa giornata chiarirete. Sul lavoro è un periodo di forza, avete molta voglia di fare.

Capricorno: venerdì 1 febbraio potreste avvisare dei fastidi a livello fisico. In campo lavorativo la situazione economica migliora. Per quanto riguarda i sentimenti, vivrete una bella giornata, caratterizzata anche da incontri interessanti.

Acquario con Marte nel segno fino alla metà del mese vivrete un buon recupero per quanto riguarda l'amore. Sono in arrivo anche delle buone opportunità in campo lavorativo.

Pesci: giornata sottotono per il segno, la Luna è comunque un ottimo aspetto e a livello sentimentale potrete vivere dei bei momenti. Situazione in ripresa anche per il campo lavorativo.