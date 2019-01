Annuncio

L'Oroscopo del giorno 12 gennaio è disponibile per essere consultato. L'astrologia applicata alla giornata di sabato è pronta a spianare la strada a coloro in attesa di sapere come potrebbe presentarsi la partenza di questo nuovo week-end. In primo piano, come al solito, la classifica stelline quotidiana con le previsioni su amore e lavoro per i segni dalla Bilancia fino a Pesci. Iniziamo subito in grande stile mettendo in evidenza qualche interessante anticipazione: curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno 12 gennaio? [VIDEO] A tal proposito, il prossimo sabato si prepara ad essere molto interessante per gli amici appartenenti a Capricorno e Pesci, entrambi valutati con cinque stelle nel periodo.

Invece, dal punto di vista dei segni con probabili difficoltà, le previsioni di sabato 12 gennaio annunciano un fine settimana poco agevole per quelli dello Scorpione e del Sagittario, giudicati entrambi "sottotono" nel frangente sotto esame quest'oggi.

Vediamo allora di dare maggior profondità al resto delle predizioni andando a mettere in chiaro dapprima la scaletta con le stelline e poi l'andamento riservato dagli astri ai simboli relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline 12 gennaio 2019

Appuntamento giornaliero irrinunciabile per tantissimi di voi lettori o semplici curiosi: la nuova classifica stelline. In questo caso la scaletta riguarderà la tendenza riservata dall'Astrologia alla giornata di sabato 12 gennaio. Sotto analisi pertanto, come anticipato nei titoli, i soli segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. I nominativi riguardanti i segni migliori e peggiori del momento sono già stati svelati, adesso resta solo da togliere il velo definitivamente dal resto della classifica quotidiana.

Ecco il resoconto restituito dalle effemeridi d'inizio week-end:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione, Sagittario.

Oroscopo, l'amore e il lavoro ad inizio week-end

Bilancia - Il prossimo sabato sarà tendenzialmente positivo per voi "bilancini". In amore, di eventuali problemi sentimentali vissuti nei giorni scorsi non resterà traccia. Se riuscirete ad aprirvi definitivamente al buon dialogo con il vostro partner sforzandovi di non rimarrete immobili sulle vostre posizioni, tutto andrà bene. Ascoltate i suggerimenti delle stelle, senz'altro vi troverete bene. Single, i vostri sogni potrebbero diventare realtà solamente se darete loro modo diventare tali: lasciatevi andare senza timore, l'amore vi troverà e vi ripagherà con gli interessi! A tal proposito, le previsioni del giorno invitano a rilassarsi e a pensare positivo. Nel lavoro invece, i flussi odierni saranno piuttosto soddisfacenti. Diciamo che più di qualcuno tra voi potrebbe progettare nuovi investimenti, soprattutto interessanti il lungo termine: in bocca al lupo!

Scorpione - Partirà sottotono questo vostro sabato di fine settimana, la causa? Al solito: confluenze astrali di natura negativa impediranno il corretto svolgimento delle attività previste per questo sabato.

In amore, di certo chi vi conosce bene, tipo il vostro partner, sa già come comportarsi in giornate come questa. Senz'altro, la persona che avete a fianco oggi vi lascerà ai vostri spazi, senza farvi innervosire. Siate riconoscenti di questo, specialmente se avete come compagno di vita un Acquario, un Toro o uno Scorpione. Single, le persone che incontrate al momento non sono così male come sembrano, quindi non fatevi scoraggiate da un rifiuto iniziale o dall’eventuale attesa snervante. Sappiate che presto tutto potrebbe cambiare in meglio e potrete godere dei buoni frutti dell'amore. Nel lavoro, nonostante i vostri sforzi e la vostra dedizione, la giornata di oggi sarà poco produttiva e sarete poco efficienti: pazienza.

Sagittario - In arrivo un sabato 12 gennaio "sottotono" anche per voi Sagittario, come previsto anche per gli amici Scorpione. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà piatta e senza grossi stimoli ma tutto girerà sulla solita e scontata routine quotidiana: meglio questo che altro, sapete bene che c'è di peggio... In amore invece, la giornata procederà senza troppi intoppi e questo farà molto bene alla vostra psiche. Visto il periodo quindi, almeno per oggi e domani sentitevi autorizzati a pensare cose più leggere e piacevoli lasciando dietro le spalle problemi e incombenze. Concedetevi qualche lusso che vi faccia provare le emozioni desiderate, ovviamente insieme a lui/lei. Single, sarete talmente alla ricerca di qualcosa che rischierete di rinunciare ai piaceri semplici: gli astri potrebbero portare qualcosa di inaspettato; mantenete la mente aperta e non chiudetevi a guscio, ok? Nel lavoro, dovrete drizzare le orecchie ed essere ricettivi a tutto. Cercate di essere pronti a rivoluzionare le vostre abitudini per delle occasioni lavorative più allettanti.

Capricorno - Giornata più che ottima si profila all'orizzonte [VIDEO]. Dire che si prospetta un inizio week-end ottimo non è sbagliato, anzi: valutato nelle predizioni di sabato come perfetto specialmente in amore, nel periodo non troverete ostacoli insormontabili. I vostri sensi spingeranno all'eccesso facendo vivere momenti davvero fantastici: romanticismo allo stato puro? Certo che sì, senz'altro insieme al partner, pronto a farvi sentire appagati e realmente soddisfatti. Single, questa sarà la giornata della rinascita, soprattutto perché dopo tanto penare, dire, fare e non fare non ci sarà più scampo: l'esistenza vi riserverà piccole o grandi gioie, starà solo a voi saperle individuare e poi giustamente coglierle, ok? Nel lavoro intanto, prendete le redini delle vostre finanze e gestite al meglio le entrate e le uscite: accontenterete non solo voi stessi ma anche coloro che vi stanno realmente a cuore o che stimate.

Acquario - Una giornata buona per certi versi, per altri diciamo pure che non sarà all'altezza delle attese. Gli astri del momento tenderanno ad essere abbastanza discontinui, costringendo la giornata di sabato ad osservare un andamento con alti e bassi. In campo sentimentale pertanto, avrete un grande da fare nel periodo, cercando di sfruttare al meglio eventuali buone opportunità che dovessero prospettarsi. Allora, fate uscire il meglio di voi e senz'altro vedrete che i risultati saranno più che piacevoli. In coppia cercate di tenere a galla la barca dei sentimenti, senza sforare come al solito con battutine al vetriolo! Single, malgrado qualche stella malevola ben disposta a rovinare i vostri piani, nel frangente dovreste riuscire a porre le basi per un rapporto duraturo e gratificante con chi sapete. Nel lavoro invece, sarete un turbinio di idee respirerete un buon profumo di novità, il che stuzzicherà il vostro intelletto: siate propositivi.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" si annuncia altamente positivo e di buon augurio, almeno sulla carta. Secondo l'oroscopo del giorno 12 gennaio, riguardo l'amore, il periodo si orienterà verso la pace e la buona tranquillità: il vostro senso dell'umorismo e la voglia di vivere vi avvicinerà moltissimo al vostro partner, con assoluta complicità a far da padrone. Cercate di sfruttare questo giorno mettendo in gioco eventuali situazioni urgenti, ok. Si prevedono esiti sicuramente positivi... Se single invece, le stelle vi faranno un bellissimo regalo, poi però dovrete essere voi a far crescere un'eventuale storia d'amore. Avvisaglie in tal senso arriveranno già dai primi approcci: potrebbero iniziare in sordina per poi divenire veri e propri "fuochi d'artificio!". Nel lavoro, per chiudere in bellezza, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa ed al coraggio, senz'altro vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare.