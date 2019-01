Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 19 gennaio 2019 è pronto a fare la sua parte mettendo in chiaro il pensiero delle stelle, quest'oggi in relazione al prossimo inizio weekend. Dunque, a finire sotto la nostra prodigiosa lente astrale la giornata di sabato con i relativi comparti interessanti l'amore e il lavoro. Come risaputo, in questo contesto parleremo in esclusiva solo degli ultimi sei rappresentanti lo zodiaco. Dunque, attenzione tutta rivolta in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Tra i sei segni appena citati, i migliori benefici dall'Astrologia solo per Bilancia e Acquario [VIDEO], alla pari e con ottime speranze riguardo la giornata sotto analisi specialmente sul lato sentimentale.

Advertisement

Ad entrambi i predetti segni arriverà tanta fortuna in campo sentimentale, sottolineata anche dalla splendida valutazione a cinque stelle restituita dalle effemeridi del giorno. Invece, a dover attraversare un momentaneo stop in alcuni settori, sempre secondo quanto messo in conto nelle previsioni di sabato 19 gennaio, saranno quasi certamente gli amici appartenenti a Scorpione e Capricorno, ambedue valutati con periodo "sottotono". Bene, dopo le dovute anticipazioni, andiamo pure a scoprire nel dettaglio il parere degli astri proseguendo la lettura delle previsioni zodiacali di sabato subito dopo la presentazione della classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 19 gennaio 2019

Curiosi di sapere come andrà il prossimo venerdì? A queste ed anche ad altre domande è pronta a rispondere la nuova scaletta zodiacale interessante i segni "buoni" e quelli valutati con periodo "difficile".

Advertisement

I migliori video del giorno

In questo caso, la classifica stelline interessante il giorno 19 gennaio, oltre a favorire i già anticipati Bilancia e Acquario certamente riserverà qualcosa di positivo anche per pochi altri segni che andremo subito a scoprire nella tabella posta di seguito. Allora, iniziamo pure a mettere in evidenza il resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione, Capricorno.

Astrologia amore e lavoro, previsioni d'inizio weekend

Bilancia - Il prossimo sabato sarà spettacolare per tanti voi "bilancini". In amore soprattutto, comunicherete con il vostro partner con una profondità che raramente avete provato in passato. Tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente e pieno di momenti felici (e davvero non è poco!). Single, la giornata vi regalerà novità interessanti e potreste perfino ricevere una telefonata inaspettata da una persona che non sentivate da tempo: ascoltatela, vedrete che novità avrà da dirvi, ok? Intanto, le previsioni del giorno invitano alla calma e alla moderata curiosità: eventualmente provare/sperimentare non farà certo male.

Nel lavoro, sarete ricercati perché riuscirete a creare un clima lieto fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti. Consigli e confidenze saranno il vostro punto forte.

Scorpione - Partirà in parte con il difficile segno relativo ai periodi "sottotono" questo vostro sabato di fine settimana. In amore, i rapporti con il partner potrebbero diventare più tesi a causa di una Venere non troppo sorridente: in questo caso, se sottoposti a stress dovuti ad attriti, cercate di stemperare gli animi e di evitare le polemiche inutili. Single, sarete un po' più nostalgici del solito, dunque poco inclini al dialogo con gli altri. Diciamo che in questo periodo avrete l'umore a terra, quindi il consiglio è senz'altro quello di pazientare. Nel lavoro intanto, non sarà questa la vostra giornata ideale: avrete diversi grattacapi oppure potrebbero esserci questioni molto importanti da affrontare. Sappiate che quest'ultime andranno assolutamente gestite con la calma e tranquillità necessaria.

Sagittario - In arrivo un sabato 19 gennaio lineare e anche abbastanza tranquillo, ovviamente non esente da momenti anche "pesantucci" da gestire al meglio. In gran parte la giornata di fine settimana sarà all'insegna della normale routine. In amore, il periodo sarà piuttosto curioso, tutto sommato non vi dispiacerà perché l'imprevisto e l'imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti in grado di rigenerare il vostro rapporto. Single, non ignorate le sensazioni che provate rispetto ad alcune persone: se qualche cosa non vi convince indagate a fondo, ok? Probabilmente avete inconsciamente colto dei segnali precisi. Nel lavoro, sarete molto produttivi, opererete con il sorriso sulle labbra e stelle vi porteranno fortuna e ridanno sprint ai vostri obiettivi. Nel frattempo l'invito è quello di non scoprire le carte vincenti, meglio tenerle per voi.

Capricorno - Giornata giudicata dagli astri decisamente poco affidabile [VIDEO], quindi "sottotono". Le predizioni di sabato in generale sono piatte all'apparenza, ma nella sostanza potrebbero riservare qualche buona sorpresa. In amore, sarete sconvolti dalla franchezza del vostro partner, sarà quindi necessario fare un passo indietro prima di reagire. Mantenete il sangue freddo e resistete all'impulso di dire la prima cosa che viene in mente. Single, se siete in cerca di compagnia affettiva, evitate coloro che cercano di corteggiarvi con insistenza anche se non vedono risposte da parte vostro, perché sicuramente non faranno al caso vostro. Nel lavoro, potreste avere dei cambiamenti d'umore: cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi o comunque con i vostri superiori.

Acquario - Una giornata davvero ottima in diverse occasioni. In campo sentimentale, gli astri faranno a gara per rendervi felici garantendo una bella socievolezza e, senz'altro pronti a donare un po' di fortuna in più. Questo fatto potrebbe aiutare a realizzare i vostri progetti futuri, ovviamente insieme a lui/lei. Single, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà il buonumore ed una ventata di gioia vi avvolgerà regalandovi una giornata decisamente fortunata. Nel lavoro invece, novità in campo economico porteranno il rientro di crediti insperati: ricordatevi di guardate al futuro con fiducia perché d'altronde la buona sorte sarà dalla vostra parte.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" si intravvede in linea con la discreta sufficienza. Secondo l'oroscopo del giorno 19 gennaio, riguardo l'amore, in tanti riuscirete ad essere anche abbastanza imprevedibili: passerete da uno stato d'animo all'altro con una velocità incredibile lasciando il partner a bocca aperta! Calma, ok? Se single invece, l'amore arriverà in forme e circostanze inaspettate e sarebbe un peccato farle fuggire, non è così? A meno che, davvero non vogliate rimanere da soli per un altro po' di tempo. Nel lavoro, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi. Pronti a far fronte a tutti gli impegni? Ultimamente quest'ultimi sembrano aumentare sempre più...