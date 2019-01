Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 2 febbraio è pronto a svelare la nuova classifica stelline e le previsioni zodiacali di sabato interessanti i sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata verso i soli simboli relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque, senza perdere tempo, iniziamo immediatamente a fare una prima analisi allo scopo di mettere in chiaro il grado di positività assegnato dalle stelle ai segni appena citati.

Iniziamo subito a dare qualche interessante "assaggio" riguardante la giornata di sabato: curiosi di sapere chi potrà godere dei benefici offerti dall'Astrologia del giorno? In questo caso, ad avere massima copertura in amore e nel lavoro da parte degli astri, ovviamente scelto tra i sei sotto analisi nel contesto, sarà solamente uno: il Capricorno.

Advertisement

Il sensuale segno di Fuoco è stato valutato in questo caso con le ottime cinque stelle portatrici di buona fortuna. Parlando invece di periodo negativo, ad avere difficoltà questo inizio weekend, secondo quanto lasciato intendere dalle previsioni di sabato 2 febbraio, saranno coloro nativi in Pesci e Sagittario, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko". Andiamo pure ad approfondire il responso delle stelle iniziando a decantare, uno ad uno, i simboli astrali compresi nella seconda sestina, ovviamente subito dopo aver dato luce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline 2 febbraio

Pronta da visionare, ecco la nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 2 di febbraio. In primissimo piano nel frangente, come annunciato in apertura, il segno del Capricorno ben saldo e meritatamente in testa alla scaletta di oggi.

Advertisement

Altrettanto bene il periodo anche per gli amici Bilancia, Scorpione e Acquario tutti preventivati con un sabato a cinque stelle. Vediamo i dettagli:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Previsioni su amore e lavoro per sabato 2 febbraio

Bilancia - Il prossimo sabato sarà buono per molti di voi "bilancini". In amore, Venere vi renderà particolarmente romantici ed il partner si accorgerà subito del vostro bisogno di affetto. Così, molto probabilmente chi avete a fianco si avvicinerà a voi e vi lascerà senza parole: non potreste desiderare una persona migliore al vostro fianco, sappiatelo! Single, in attesa dell’amore farete degli incontri importanti e divertenti, il che vi metterà molto di buonumore. A tal proposito le previsioni del giorno esortano a sfruttare in periodo cercando di fare quante più conoscenze possibili. Nel lavoro invece, durante questa giornata vincerete parte della vostra innata pigrizia e sarete alquanto iperattivi. Diciamo che riuscirete quasi ad organizzarvi al meglio, almeno quanto basta per svolgere i vostri compiti basilari.

Scorpione - Partirà abbastanza discretamente questo vostro sabato di fine settimana. Soprattutto in amore, dopo il passaggio temporaneo di qualche nuvola grigia, oggi e domani tornerà a splendere un discreto sole: avrete le idee più chiare e inizierete nuovi progetti con lui/lei. Il consiglio: non indugiate a lungo ma agite subito, ok? Single, avrete sicuramente successo in campo sentimentale. Un incontro molto positivo potrebbe scuotere la vostra vita e rendervi immensamente felici: pronti a gongolare se una simile ipotesi dovesse davvero prender piede? Nel lavoro intanto, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. Alcuni tra i pianeti a voi favorevoli vi offriranno spunti e nuove idee su cui puntare. Dovete solamente avere un certo fiuto cercando soprattutto di cogliere il momento giusto per agire.

Sagittario - In arrivo un sabato 2 febbraio segnato con le due stelle relative ai periodi da "ko". Dunque, in massima parte la giornata di fine settimana sarà a toni neri, si o no? Diciamo che questo è quanto fatto presagire dalle effemeridi quotidiane. In amore, volete sempre avere l'ultima parola e questo comporta spesso delle discussioni che si protraggono più a lungo di quanto dovrebbero: calma! Per vivere serenamente questa giornata provate semplicemente a dare un taglio a tutto questo, senza prendersi o addossare colpe, ok? Single, sarà una giornata abbastanza monotona nella quale non sarete in grado di realizzare granché. A dominare il periodo una sottile malinconia pronta ad impadronirsi di voi impedendovi di concretizzare intenti o nuovi incontri. Nel lavoro infine, dovrete essere molto diplomatici e persuasivi dinanzi ad una eventuale opportunità che vi si presenterà durante questa giornata. Intanto, evitate atteggiamenti permalosi.

Capricorno - Giornata certamente perfetta su ogni fronte, quindi valutata nelle predizioni di sabato con le cinque stelle riservate ai frangenti fortunati. In amore, la vostra sfera emotiva diventerà sempre più stabile e avrete finalmente una pace interiore tanto desiderata. Soprattutto in coppia, questo fatto vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui progetti comuni favorendo una speciale rinascita in seno al rapporto. Single: gran parte di voi, amici del segno del Capricorno, saprete sicuramente approfittare di una giornata che si aprirà all'insegna della speranza e si chiuderà con spumeggianti certezze. Non tralasciate nessuna occasione di stampo affettivo ma impegnatevi a fondo, ovviamente cercando di "concretizzare" il più possibile.. Nel lavoro per finire, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Consiglio: non fatevi sfuggire nessuna opportunità, in modo da avere la possibilità di sfondare nelle cose che interessano.

Acquario - Una giornata in linea con una semplice ma regolare positività, anche se sarà impostata sulla normalità più assoluta. In campo sentimentale, la pace che seminerete nel corso di questa giornata vi farà guadagnare terreno abbastanza senza sforzo. In coppia potrete avere il giusto peso nel rapporto: date spazio al dialogo e alla comprensione, sarà questa la formula "magica" giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. Intanto cercate di privilegiare le buone conversazioni analizzando insieme i temi scottanti relativi al rapporto. Single, avrete una naturale tendenza a circondarvi di persone e a consolidare amicizie. Diciamo pure che il buon umore sarà contagioso, il che darà ulteriore spazio a possibili incontri, certamente molto piacevoli e in parte già all'orizzonte. Nel lavoro invece, non dovrete concedervi pause perché le stelle saranno molto positive. Sarà preferibile adottare degli accorgimenti per agevolarvi nei compiti più faticosi.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Pertanto, secondo l'oroscopo del giorno 2 febbraio specialmente in merito all'amore, non sarete molto disponibili a dialogare pacatamente con il partner: lasciate andare le vostre preoccupazioni più impellenti, in primis perché sarà necessario isolarle più che mai in modo da non acuire ancor di più i problemi attuali. Se single invece, avrete bisogno di sperimentare nuovi orizzonti. Nel contempo, ci potrebbe essere la possibilità di dissipare un dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono ma procedete senza paura verso ciò che vi attira. Nel lavoro, per concludere, qualche cosa vi lascerà insoddisfatti oppure vi renderà pessimisti: diciamo che gli astri in parte saranno benevoli con voi e vi aiuteranno per il futuro, quindi abbiate pazienza per il momento.