Curiosi di scoprire come sarà la fine di questo week-end? [VIDEO] A tale domanda è pronto a rispondere il nostro Oroscopo del giorno 20 gennaio 2019 dopo aver attentamente valutato l'Astrologia di oggi. In primo piano in questo fine settimana spiccano i tre segni d'Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci stimati al massimo della positività sia in amore che nelle attività lavorative. Parlando in generale, invece, l'intera previsione zodiacale è stata impostata su tutti i dodici segni dello zodiaco, ovviamente analizzati uno ad uno.

Vediamo allora di dare una strada da seguire in vista della giornata di domenica, soprattutto cercando di mettere in pratica i consigli delle stelle.

Previsioni e Astrologia di domenica 20 gennaio: l'oroscopo

Ariete - Forte la voglia di andare controcorrente questa domenica.

Giocate bene le vostre carte, evitando di farvi prendere dall’ansia e dalla voglia di strafare. Se, senza volerlo, in amore vi è capitato di essere sgarbati con la persona amata, rimediate chiedendo scusa e riconoscendo il vostro torto. Momento di trasformazione interiore per la salute. Avete intrapreso un processo di rinnovamento di valori e aspirazioni quindi non fate dietrofront.

Toro - Svolgerete un ruolo trainante nelle amicizie, soprattutto per la forza innovativa delle vostre idee. Qualche titubanza, invece, per quanto riguarda le finanze. In amore vivrete dei momenti di profonda passione. Se siete single, fidandovi della voce interiore che vi dice cosa fare, eviterete cattive sorprese. Con Marte contro potreste, intanto, incorrere in disturbi infiammatori o in piccoli incidenti o inconvenienti legati allo sport.

Fate attenzione.

Gemelli - Le attività saranno rallentate da coincidenze poco chiare, ma ancora per poco tempo. Quando Saturno terminerà l’orbita contraria, a fine giornata, tutto tornerà a fluire. L'amore, se siete single, potreste ritrovarlo in storie "mordi e fuggi" e rimanere comunque con l’amaro in bocca. Siate più oculati nella scelta di chi frequentare. Per la salute, non vi sarà difficile mantenervi in forma. Potrete contare su circostanze che giocheranno a vostro favore per aiutarvi a diminuire la fatica.

Cancro - Avrete una domenica super-vincente! Farete fronte abilmente alle difficoltà. Le vostre capacità oratorie e la vostra prontezza di spirito non passeranno inosservate a nessuno. In amore, le vostre doti seduttive saranno così potenziate che non tarderete a veder cadere ai vostri piedi anche chi finora era stato inaccostabile. Sport ed hobby appassionanti, proposti da un amico vi coinvolgeranno molto. Scoprirete così di possedere una creatività finora inespressa salvaguardando al tempo stesso anche la salute.

Leone - Con Giove contro aspettatevi qualche difficoltà pratica, progetti che non avanzano, attività inadatte. Insomma, una giornata poco esaltante. In amore non dovete vedere problemi anche dove non ce ne sono. Siate più riflessivi ed accorti, invece di partire lancia in resta per un nonnulla. Salute discreta con Marte a favore, comunque per chi è di terza decade non è consigliabile viaggiare. Possibili contrattempi di vario genere. Se possibile, rimandate ad altre date un progetto di vita.

Vergine - Avrete grandi soddisfazioni se sfrutterete la creatività donatavi da Venere e Plutone nel segno amico del Capricorno. Situazioni vantaggiose. Sarà bello, parlando d'amore di coppia, tenere tra le braccia la persona amata, con la consapevolezza che avete ancora molto da fare per conquistare del tutto la sua fiducia. La salute sarà rigenerata: approfittate di Plutone amico per spendere le energie che volete negli sport che preferite. Evitate però gli eccessi di cibo e fumo.

Bilancia - Questo fine week-end non rispondete alla sfida di un amico e non mettetevi anche voi a sgomitare. Siate invece collaborativi e qualcosa si muoverà a vostro favore. Amore a gonfie vele se siete in coppia [VIDEO]: non potete lamentarvi ora che tutto sembra filare via liscio come l’olio. Se siete single, invece, non siate incontentabili: innamoratevi e basta! Salute in calo con Saturno contro: una persona potrebbe procurarvi insonnia o fastidiose insidie come stress o nervosismo. Occhio ai mal di gola e all'influenza, riguardatevi.

Scorpione - Situazione splendida in questa domenica di fine settimana. Avete riservato molto tempo al confronto e adesso finalmente potete perseguire gli obiettivi messi in agenda. Urge un chiarimento in amore: se non avete voglia di farvi coinvolgere in una situazione impegnativa, ditelo a chiare note senza paura: le stelle saranno pronte a supportarvi. L’altra persona (partner) deciderà liberamente ma alla fine tornerà verso le vostre braccia. Salute buona grazie a Saturno: potrebbe farvi bene molto contenti con anche l’umore al massimo. Riposatevi e dedicatevi ad attività rilassanti.

Sagittario - Oggi e domenica state alla larga dai pettegolezzi. Rischiate di mettervi in qualche situazione difficile o forse, con Plutone contro, imbarazzanti. Amore: l’umore ballerino si rifletterà sul ménage di oggi ed anche il partner dovrà sopportare le vostre continue richieste e le ricorrenti lamentele. Bene la salute con Marte a favore: determinerà un’attività eccessiva e stancante in alcune situazioni. Prendetevi via via qualche pausa di distrazione e di relax.

Capricorno - Dopo tante difficoltà, potete assaporare la gioia del successo. Ad eventuali insinuazioni di amici o conoscenti contrapponete la forza dei risultati. Amore ottimo nelle questioni di cuore. Se volete realizzare ciò che sognate impegnatevi ad essere più diretti, spontanei e sinceri. L’onestà paga sempre. Salute in lieve calo: prima di ributtarvi nella mischia concedetevi una pausa rigenerante. Venere amica vi garantisce un fascino più maliardo del solito.

Acquario - Qualcuno criticherà e voi vi troverete nelle condizioni di dover mobilitare risorse ed abilità in difesa dei vostri programmi. Se siete stanchi di essere soli, in merito all'amore, chiedetevi se questa condizione è dovuta all’eccessiva pretesa nei confronti di eventuali partner. Salute da stare attenti: curate un fastidioso disturbo psicofisico con rimedi naturali e tanto riposo. Vedrete che in poco tempo ristabilirete il benessere..

Pesci - Siate realistici nell’analisi delle circostanze. Non disperdete e non sprecate le risorse e guardate verso il futuro con fiducia. In amore se la persona che ha attratto la vostra attenzione giocherà a fare l’inafferrabile, rimanendo indifferenti ne catturerete l’interesse. Salute da tenere sotto controllo: rinnovate il vostro stile di vita, soprattutto se avvertite dei piccoli fastidi di cui non si riesce a comprendere l’origine. Che sia più sana la vostra dieta.