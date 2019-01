Annuncio

L'Oroscopo del giorno 21 gennaio 2019 è pronto a valutare un nuovo avvio settimanale. In primo piano la giornata di lunedì, messa sotto analisi nei riguardi dell'amore e del lavoro. Iniziamo immediatamente a dare un breve anticipo in merito ai segni fortunati del momento, logicamente scelti tra quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire chi avrà un lunedì fortunato e chi, invece, inizierà la settimana in affanno? La sestina in oggetto senza alcun dubbio vede emergere, favoriti su tutti, Scorpione e Acquario al top il giorno 21 gennaio [VIDEO].

Al contrario non si preannuncia tanta fortuna in questo giorno principalmente per un solo segno: il Sagittario. Classificato nelle previsioni di lunedì 21 gennaio con le cinque stelle della fortuna, il simpatico segno di Fuoco avrà tante belle soddisfazioni sia nei sentimenti che nelle attività lavorative.

Classifica stelline 21 gennaio

Il prossimo lunedì è pronto per essere valutato. Al vertice della classifica stelline, quest'oggi imperniata sul giorno 21 gennaio, spiccano in primo piano i segni Scorpione e Acquario, quest'oggi valutati al "top del giorno". Ecco allora la scaletta con i rapporti di forza espressi dalle stelline del momento:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario.

Le previsioni su amore e lavoro

Bilancia - La giornata del 21 gennaio sarà certamente più che buona. In amore, non dubitate mai dei sentimenti da e verso la persona amata, ok? Per quanto irrequieti possiate essere sapete bene che ogni tanto ci vuole una pausa, un momento in cui tirare i remi in barca e lasciarsi dolcemente trasportare dalla corrente. Single, sarete disposti a conoscere persone e ad accettarle anche per i loro piccoli difetti? Perciò, inutile nascondersi dietro giri di parole: il desiderio di collezionare avventure galanti vi ha un po' stancato.

Nel lavoro sarà il momento di mettere da parte la pigrizia e di osare in tutti i campi lavorativi per trovare quello che più vi aggrada. Il consiglio: smettetela di stare a guardare e agite.

Scorpione - Questo nuovo lunedì d'inizio settimana si prevede davvero vincente per voi Scorpione. In amore la Luna amica vi garantirà momenti di grande trasporto affettivo insieme al vostro partner. In coppia riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa sessuale renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente. Single, se siete in cerca dell'anima gemella guardatevi intorno, magari è proprio accanto a voi e non la vedete. Nel lavoro la giornata si aprirà molto bene perché gli Astri porteranno novità che vi riguardano e che sembrano essere determinanti per il vostro successo.

Sagittario - Questa ripartenza settimanale per voi "sagittarini" partirà in leggero "sottotono". In amore, l'intesa con il partner darà segni di debolezza ma non temete perché qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili alla vostra vita di coppia.

Single, inizierete la giornata con grande buonumore e anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa della Luna nemica del segno. Diciamo che mostrerete poca pazienza e, nonostante ce la mettiate davvero tutta, finirete per trovarvi in grande difficoltà. Nel lavoro dovreste trovare qualcosa di importante da fare piuttosto che invidiare quello che gli altri sono riusciti a costruire. Anche voi avete delle qualità eccellenti solo che non riuscite ad impegnarvi più di tanto e lasciate poco spazio alla vostra creatività, peccato!

Capricorno - La giornata d'inizio settimana si preannuncia passabile [VIDEO] per certi versi e per altri un po' più impegnativa, valutata nelle predizioni di lunedì come più che buona. In amore troverete nel rapporto di coppia la giusta distrazione per pensare positivo e per affrontare insieme tutte la difficoltà che la vita vi offre. Single gli astri dicono che per oggi avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate e questo vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma. Nel lavoro riuscirete a realizzare al meglio le mete che vi sono state imposte, dopo di che potrete dare un calcio a tutto e dedicarvi a ciò che più vi interessa veramente.

Acquario - Partirà davvero bene questo vostro lunedì di inizio settimana per poi terminare ancora meglio. In campo sentimentale Venere tingerà di rosa la sfera degli affetti e farà crescere l’intesa che unisce voi e il partner: pronti a realizzare insieme a chi amate ciò che vi piace? Single, il buonumore che vi accompagna in questi giorni sarà dovuto alle congiunzioni favorevoli e vi farà mettere da parte la riservatezza. Sarete, infatti, più solari e riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore. Nel lavoro, invece, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Pesci - Questo inizio settimana per noi "pesciolini" si preannuncia con discrete possibilità sia in amore che nel lavoro. Secondo l'oroscopo del giorno 21 gennaio, riguardo i sentimenti, forse vi state adattando alle abitudini del partner senza considerare le vostre vere esigenze. Ci vuole un drastico quanto necessario cambiamento: iniziate e proponete. Se single, invece, sarete animati da molta speranza e cercherete di non affaticarvi troppo per essere pronti al grande incontro, qualora se ne presentasse l'occasione. Nel lavoro, in questa giornata, sarà l'istinto a guidarvi perché il vostro operato sta crescendo e dovrete saperlo gestire al meglio, con metodo ed organizzazione.