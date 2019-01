Annuncio

L'Oroscopo del giorno 26 gennaio porta in primo piano la classifica stelline e le previsioni riguardanti l'imminente inizio weekend [VIDEO]. Si segnalano novità interessanti in amore per due segni: Pesci e Sagittario, mentre promette molto bene il comparto lavorativo per gli amici della Bilancia. A proposito di segni, vogliamo ricordare che sotto osservazione in questo contesto vi è l'Astrologia applicata agli ultimi sei simboli zodiacali, valutati come sempre nei comparti relativi ai sentimenti e alle attività quotidiane.

In pratica, per chi ancora avesse dei dubbi in merito, ricordiamo che fanno parte della seconda sestina i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, dopo aver anticipato qualcosa sui segni migliori del periodo, ovviamente prelevati esclusivamente dai sei sotto analisi nel contesto, diamo pure qualche notizia su coloro in probabili difficoltà.

A tal proposito, le previsioni di sabato 26 gennaio puntano l'indice direttamente in direzione del Capricorno e dell'Acquario: curiosi di sapere qualcosa di più? Allora non servirà altro da fare se non proseguire con la lettura delle predizioni di oggi. A seguire come sempre, subito dopo la scaletta con le stelline quotidiane, troverete l'andamento messo in conto dalle effemeridi in relazione al singolo segno.

Classifica stelline 26 gennaio 2019

La buona Astrologia quotidiana ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in valutazione. Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? Certo che sì... allora diciamo subito che, in questo caso, la nuova classifica stelline interessante il sesto giorno della corrente settimana mostra in primo piano il segno dei Pesci, quest'oggi avvantaggiati e super-favoriti con la "top" del giorno 26 gennaio.

Pronti a scoprire come sono stati classificati i restanti simboli astrali? Bene, ecco a seguire l'intera scala dei valori segno per segno:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo d'inizio weekend, l'amore e il lavoro in primo piano

Bilancia - Il prossimo sabato sarà sicuramente ottimo, per non dire che potrebbe rasentare la perfezione, per tanti di voi "bilancini". In amore, chi ha già una buon vita amorosa senz'altro potrà portare su un tocco di novità nella relazione. Preparatevi quindi a inventare nuovi modi per stare insieme serenamente, anche perché tutto ciò vi piace molto, non è così? Il fatto poi che nella vostra vita sentimentale non ci sia nulla di di scontato o di monotono è un altro discorso: sappiate che c'è sempre un margine per migliorare... Single, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti verso quella persona a voi molto cara: non siate dunque troppo titubanti ma mostratevi semplicemente per come siete veramente.

Sappiate comunque che le previsioni del giorno sono al massimo convinte della bontà del periodo: amate e lasciatevi amare senza riserve! Nel lavoro invece, si prospetta un giorno alquanto positivo secondo le stelle. La stanchezza dei gironi scorsi è ormai passata, adesso datevi da fare con i progetti che vi interessano: saranno finalmente alla vostra portata.

Scorpione - Partirà un poco a rilento il periodo, poi però questo vostro sabato di fine settimana riprenderà discreto vigore man mano che si avvicinerà il termine dello stesso. In amore, in tanti avrete modo di provare qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia, il che entusiasmerà moltissimo sia voi che il partner. Il risultato sarà gradevole e piacerà ad entrambi: diciamo che state per uscire dalla solita routine. A fine serata i sensi troveranno meritato appagamento: godete appieno l'amore della persona che portate nel cuore e siate felici! Single, avete bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze? Più che giusto: oggi sarà sicuramente la giornata ideale per incontrare un cuore generoso che non penserà ad altro che a dissipare dubbi o perplessità, rendendovi felici. Nel lavoro intanto, le stelle vi favoriranno e vi metteranno di fronte a tante occasioni buone: starà a voi saperle cogliere al volo!

Sagittario - In arrivo un sabato 26 gennaio altamente positivo per ciò che riguarda la quotidianità in generale. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà ottima in diversi settori, in primis in quello dedicato agli affetti, all'amicizia e ai sentimenti. In amore, accoglierete con calore eventuali richieste del partner, colmando alcuni vuoti che ultimamente si erano venuti a creare nel rapporto. In molti casi ritornerà la voglia di dialogare e confrontarsi sulle cose riguardanti gli interessi della coppia. Finalmente l'amore tornerà al centro dei vostri pensieri! Single: si consiglia per questo venerdì di dare più spazio alla vostra proverbiale meticolosità e laboriosità cercando di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malessere e spigolosità affettiva (e non solo!). Nel lavoro invece, datevi da fare in modo da non perdere neanche un minuto di questa giornata, ok? Senz'altro il successo è quasi assicurato e potrete contare su ottimi guadagni.

Capricorno - Partirà al rallentatore questo vostro venerdì [VIDEO] di fine settimana, sì o no? Ebbene, quasi tutta la giornata sarà da considerare abbastanza sotto stress, diciamo pure "sottotono". Dunque quasi tutto il periodo è stato valutato nelle predizioni di sabato con le tre stelle della tedia e dello stress. Periodo stancante soprattutto in amore: noterete un lieve calo dell'armonia: parlatene allora con il partner ma non create allarmismi inutili, passerà presto. In coppia, viste le premesse è sconsigliabile prendere qualsiasi tipo di iniziativa: lasciatevi trasportare dolcemente dalla corrente. Single: dovete accettare la vita per quel che è: una ruota che gira, che a volte porta lontano e altre prova a schiacciarvi! Consiglio: tenete duro, arriveranno certamente tempi migliori. Nel lavoro invece, la strada di fronte a voi sarà in discesa, ma solo per piccoli tratti: attenzione però a non precipitare nelle situazioni troppo in fretta, ok? Dovete imparare a pazientare aspettando che le acque si calmino in modo da portare a termine i vostri progetti migliori.

Acquario - Una giornata a stampo negativo? Ebbene, questo è quanto decretato dalle stelle del momento. In campo sentimentale soprattutto, non potete pretendere di avere sempre ragione, ok? Oggi e soprattutto domani sforzatevi di fare un passo indietro: le stelle consigliano di valutare bene le vostre mosse future esortando senz'altro alla calma e alla buona riflessione. In amore quindi, la giornata si presenterà un po' più faticosa del solito e si preannuncia per niente tranquilla. Qualcuno di voi potrebbe sentirsi tra l'incudine e il martello: di nuovo continue ansie e nervosismi metteranno a dura prova il vostro rapporto con il partner. Calma! Single, una notizia non buona turberà i vostri pensieri e vi farà passare la voglia di ridere e scherzare: mantenete alta la concentrazione e allo steso momento rilassatevi per quanto possibile. Nel lavoro invece, non sarà un buon momento per fare investimenti, meglio rimandare a tempi più consoni. Discreto periodo per coloro con attività in proprio.

Pesci "top del giorno" - Questo fine settimana si prevede fantastico al punto giusto e ben disposto a non far mancare nulla sotto vari punti di vista. Dunque, si preannuncia al top la parte finale del periodo per tutti noi "pesciolini". In amore, finalmente potrebbero maturare le condizioni migliori per mettere in pratica ciò che più desiderate. Fondamentale sarà il non avere fretta. Secondo l'oroscopo del giorno 26 gennaio, intanto, riguardo l'amore potrete osare e chiedere più del dovuto, anche perché chi vi vuole bene farà di tutto pur di vedervi sorridere. In coppia cercate di controllare e dominare le sensazioni scomode iniziando a pensare positivo e allo stesso momento esaltando le emozioni più forti. Se single invece, l'umore sarà ottimo e vedrete tutto sotto una magnifica luce: pronti per intraprendere un nuovo percorso a due? Nel lavoro infine, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza. Uno spiccato senso di intuizione potrebbe far guadagnare sicuramente più di quando sperato.