Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 28 gennaio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le previsioni per la giornata di lunedì, [VIDEO] punto di partenza della nuova settimana. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Pertanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In evidenza su tutti gli altri, due segni: Scorpione e Acquario, entrambi valutati in giornata a cinque stelle soprattutto nel lavoro ed in campo sentimentale. In quanto ai segni messi in preventivo con probabili difficoltà, le previsioni di lunedì 28 gennaio puntano decisamente il dito in direzione degli amici nativi in Pesci, giudicati questa volta con il segno decisamente negativo relativo equivalente al "ko".

Advertisement

A questo punto non serve altro che passare a dare valore alla scaletta con le stelle posta a seguire nonché alle attesissime previsioni astrali.

Classifica stelline 28 gennaio 2019

Un nuovo lunedì si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relativo al primo giorno della nuova settimana relazionato al segno d'appartenenza? Bene, a tal proposito è pronta per essere consultata la nostra immancabile classifica stelline interessante il giorno 28 gennaio: abbiamo già rivelato in anteprima i segni Scorpione e Acquario, super-favoriti dagli astri e giustamente posizionati al "top" con cinque stelle. Adesso non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta con le stelline quotidiane.

Advertisement

Vai con il resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Previsioni per lunedì 28 gennaio, l'oroscopo

Bilancia - Partirà "sottotono" questo vostro lunedì d'inizio settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere su decisioni già prese. Diciamo che la giornata in moltissimi casi potrebbe presentarsi con tratti decisamente delicati. In amore, se riuscirete ad aprirvi con lui/lei, potrebbe essere un periodo di piacevoli sorprese, sicuramente in grado di spazzare via tutti i brutti pensieri. Quindi, metteteci tutto l'impegno possibile e nel contempo rilassatevi. Single, non vi fate delle paranoie se non avete accanto la persona giusta: sforzatevi di continuare a vivere nella spensieratezza e in tutta libertà. Intanto, le previsioni del giorno invitano a trovare punti in comune su cui collaborare, poi per il futuro si vedrà.

Nel lavoro invece, avrete dei grattacapi fastidiosi e sarete messi un po' alle strette, cosa che vi metterà non poca ansia addosso. Tranquilli, passerà...

Scorpione - Questo fine settimana per voi "scorpioncini" si posiziona tra i periodi migliori del mese. A dare una forte spinta a sentimenti ed interessi amorosi, senz'altro la Luna nel segno, da domenica presente nel vostro comparto. Intanto potrete godere ancora per un po' dei buoni effetti rilasciati da Nettuno in trigono alla vostra magnifica Luna. In amore, soprattutto in serata la persona del cuore saprà rendervi felici, toccando le corde giuste del vostro cuore e rendendo magica l'atmosfera attorno a voi. Ottimo così! Single, le cose inizieranno a prendere la piega che volete: avete ragione a pensare che la vostra strada sembra stia diventando meno tortuosa. Diciamo che non avrete problemi a trasformare i vostri sogni in realtà, anche perché le stelle indicano che sicuramente sarà così. Nel lavoro, vedrete gli affari moltiplicarsi come per incanto: allora, sfruttate la ventata di positività per ambire ad alti traguardi e iniziare nuove collaborazioni redditizie.

Sagittario - In arrivo un lunedì 28 gennaio valutato in linea generale come positivo ma legato alla scontata routine. Di certo, la giornata di metà settimana sarà lenta e a tratti farraginosa, non priva di ostacoli contro i quali sarete costretti, volenti o nolenti, a confrontarvi. Provate a fare le cose con calma senza mettere troppa carne al fuoco, ok? In amore dunque, vi attenderà una buona giornata e poi senz'altro una splendida serata. Molto serena l'intesa con la persona amata: assomiglierà sempre di più ad un'oasi fresca e riposante. Single, la giornata si prospetterà rilassante ma non chiedete alle stelle emozioni forti, non sarà questo il momento. Accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra condizione e di divertirvi. Nel lavoro intanto, cercate di essere più egoisti e di pensare soprattutto alla vostra realizzazione personale, soprattutto perché avrete le carte giuste per riuscirvi.

Capricorno - Una giornata buona in parte [VIDEO], specialmente nella prima mattinata e poi nel finale di serata. Per il resto a dominare sarà solo noia, apatia e svogliatezza generale: sveglia! In molti dovrete prendervi delle responsabilità importanti che, molto probabilmente in un futuro prossimo, porteranno senz'altro tante soddisfazioni. Intanto, le predizioni di lunedì invitano alla prudenza in amore: potrebbero esserci piacevoli imprevisti che vi colmeranno di gioia. Lasciatevi quindi sorprendere dalle iniziative della persona che avete accanto e godetevele tutte senza pensare a nulla. Single, sarete selettivi e avrete le idee chiare su quello che cercate e non intendete accontentarvi. Allora non fatelo e aspettate l'arrivo del principe azzurro, senza fretta. Nel lavoro, le prospettive astrali saranno perfette ed i nuovi contatti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso.

Acquario - Lunedì promette certamente belle novità a molti di voi Acquario. E le novità più ghiotte potranno verificarsi proprio sul fronte sentimentale, come suggerisce la positiva specularità di Venere e Giove, rispettivamente in trigono a Urano e Marte. Diciamo pure che a dominare in amore sarà una gran voglia d’avventura: avvertirete chiarissima una voglia di palpiti e di sussulti emotivi, insomma i turbamenti non mancheranno. In coppia, sarà sempre la vostra propensione alla qualità del rapporto a portare passione nella vostra vita a due. Molte situazioni saranno leggere e spensierate, sarà quindi giunta l’ora di approfittarne al massimo e di rilassarsi. Single, usufruite solamente delle cose belle della vita, ciò vi consentirà di consolidare i rapporti in pace e in armonia. Potreste realizzare così tutti i vostri sogni! Nel lavoro invece, molti dei vostri progetti andranno in porto, le vostre idee saranno ascoltate ed apprezzate: il vostro intuito sarà decisivo e le vostre scelte potrebbero dunque rivelarsi azzeccate.

Pesci - Questo inizio settimana partirà con una marcia ridotta per tantissimi di noi nativi sotto al segno dei Pesci. Diciamo pure che gran parte del periodo potrebbe evolvere sui binari dell'assoluta negatività. Il motivo? Ebbene, secondo l'oroscopo del giorno 28 gennaio, in primis riguardo l'amore, veri contrattempi saranno all'ordine del giorno e non potrete fare nulla per impedirli. In molti casi, parlando in merito al rapporto di coppia, Venere in aspetto non proprio positivo creerà contrasti nella vostra vita di relazione: infatti, potreste avere un atteggiamento ipercritico nei confronti del partner; cercate di evitarlo per scongiurare forti litigi. Se single invece, prenderete un po' le distanze dalle persone che vi circondano perché avrete voglia di novità più stimolanti. Nel lavoro, i problemi vi assilleranno e si cumuleranno con altre questioni che dovrete risolvere in giornata. Cercate allora di incontrare le persone giuste, specialmente quelle che potrebbero aiutare.