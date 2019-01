Annuncio

Annuncio

È in arrivo un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. Scopriamo sono le previsioni di lunedì 28 gennaio: di seguito ecco l'Oroscopo sul lavoro, l'amore e la salute da Ariete a Pesci.

Ariete: è un periodo forte per il segno ed anche a livello salutare vi sentite molto meglio. Sul lavoro possono arrivare dei progetti stimolanti. [VIDEO]

Toro: cercate di riflettere prima di innervosirvi. Per quanto riguarda le emozioni, è possibile che siano in arrivo delle piccole rivoluzioni.

In campo lavorativo potrebbero esserci delle tensioni.

Gemelli: buona giornata per il recupero, soprattutto sentimentale. In campo lavorativo, con i pianeti dalla vostra parte potreste vincere una sfida.

Advertisement

Cancro: la luna è favorevole nel segno, per questo motivo potrete chiarire alcune situazioni da tempo non affrontate. Non rimandate le discussioni ai prossimi giorni, ma affrontatele sul momento. In campo lavorativo dovrete prendere delle decisioni di una certa importanza.

Leone: le questioni lavorative distolgono la vostra attenzione dall'amore. Cercate di non esagerare con le polemiche, provate a mantenere di più la calma. Sul lavoro sono arriveranno delle buone notizie.

Vergine: è possibile che nascano delle complicazioni amorose in questa nuova giornata. Le storie che però vanno avanti da tempo si rinforzeranno. In campo professionale sono in arrivo delle buone soluzioni [VIDEO].

Bilancia: nella giornata del 28 gennaio potrebbero nascere delle discussioni a causa di problemi economici.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate di rimanere tranquilli ed affrontare gli impegni con professionalità.

Scorpione: con la luna nel segno vi sentite più forti e vitali. In campo sentimentale evitate però di polemizzare eccessivamente. Belle intuizioni per il lavoro.

Sagittario: buone le stelle in amore. I single potrebbero fare degli incontri che possono rivelarsi interessanti. In campo lavorativo sono in arrivo delle buone occasioni da sfruttare.

Capricorno: con la luna interessante nel segno, i single potranno fare dei buoni incontri. Per quanto riguarda il campo lavorativo sono in arrivo potenziali risoluzioni.

Acquario: con la luna dissonante, cercate di essere prudenti in campo sentimentale. In serata potreste sentirvi nervosi. Per quanto riguarda il campo lavorativo ci sono molti impegni da fronteggiare.

Pesci: giornate migliori ci saranno nel mese di febbraio, intanto cercate di non alimentare polemiche inutili con il partner. In campo professionale è possibile che ci siano dei ritardi.