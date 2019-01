Annuncio

L'Oroscopo del giorno 30 gennaio 2019 considera positiva la giornata sotto esame sia in amore che nel lavoro, ma solo per pochi. Ansiosi di scoprire come sarà il prossimo martedì riguardo al segno? [VIDEO] Quest'oggi in risalto la classifica stelline e le previsioni zodiacali per i segni appartenenti alla seconda sestina, ovvero da Bilancia fino a Pesci. Bene, partiamo subito in pompa magna svelando il simbolo astrale al "top" per questo mercoledì di metà settimana: in primo piano il Sagittario con l'Acquario, entrambi sottoposti alla benevolenza dell'Astrologia applicata nel contesto ai settori amore e lavoro.

Per quanto concerne invece i simboli astrali in giornata "no", le previsioni di mercoledì 30 gennaio indicano solo Pesci e Scorpione sotto pressione da pianeti altamente dissonanti.

Quindi, come regolarsi in caso di appartenenza ad uno di questi due segni? Scopriamolo nel proseguo, subito dopo il consueto incontro con la scaletta con le stelline quotidiane pronta a seguire.

Classifica stelline 30 gennaio 2019

Come sarà la ripartenza della settimana? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere efficacemente (si spera!) è la nostra onnipresente classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata sulla giornata del 30 gennaio. In primo piano abbiamo già svelato il segno del Sagittario insieme a quello dell'Acquario, entrambi super-fortunati sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Vediamo adesso di mettere in chiaro tutti gli altri segni andando direttamente alla scaletta con le stelle quotidiane.

Ecco il resoconto segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo amore e lavoro per la giornata di mercoledì

Bilancia - Il prossimo mercoledì per la stragrande maggioranza di voi "bilancini" non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Troverete sul vostro cammino discrete possibilità di migliorare sia le condizioni relative al rapporto sentimentale che quello relativo alla vostra attività. In amore pertanto sarete pronti a vivere momenti di buona complicità con la persona amata riuscendo a condividere insieme a quest'ultima la giornata: sforzatevi di impostarla sulla buona tranquillità ed al relax. In serata potreste avere una rivelazione abbastanza interessante da parte di un amico/a. Single, sarete dubbiosi in merito alla ricerca dell'amore ma non sarà proprio il caso arrendersi, ok? Soprattutto perché la seduzione e il fascino sono le vostre arme vincenti: puntate su di esse e il gioco sarà fatto... Intanto il consiglio spassionato da parte delle previsioni del giorno è quello senz'altro di (ri)provarci.

Nel lavoro, anche qua non mancheranno discrete occasioni per puntare più in alto o aspirare ad un'occupazione migliore. Sarete abili nel valutare le offerte più vantaggiose?

Scorpione - Partirà e si concluderà abbastanza negativamente questo vostro mercoledì di metà settimana. Infatti il periodo è da considerare con le le due stelle relative ai periodi da "ko". In amore perciò, visto il frangente poco promettente dovrete essere alquanto guardinghi e concentrati al massimo, ok? Ultimamente avete avuto diverse opportunità per prendervi cura della persona che vi sta accanto ma le avete bruciate quasi tutte, con o senza intenzione di farlo. Intanto chiedetevi il perché: forse qualcuno tra voi vorrebbe essere il primo a ricevere attenzioni da parte del partner per poi concedersi di conseguenza? Purtroppo non funziona così, sappiatelo! Consiglio: spontaneità e sincerità... Single, sebbene la prudenza non faccia parte del vostro essere, cercate di non esagerare con il rischiare: meglio puntare su una giornata rilassante, anche perché oggi e domani non sarete troppo in forma. Nel lavoro intanto, le stelle consigliano di smetterla di inseguire traguardi impossibili anziché attenersi alle proprie reali possibilità. Il punto è che potreste compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 30 gennaio diciamolo pure, perfetto a tal punto che la giornata di metà settimana risulterà una tra le migliori del periodo. In amore, visto il frangente molto buono, potrebbe essere il momento ideale per fare nuovi progetti per il futuro. Parlando in merito ai rapporti di coppia, specialmente quelli più consolidati, sarete in perfetto equilibrio col partner e ogni vostro desiderio potrebbe essere realizzato. Servirà poco: solo la volontà e tanta pazienza... Single, l'amore e l'amicizia vi faranno provare nuove emozioni poiché la condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità. Andrete sul sicuro puntando tutto sull'allegria e sul sorriso: giocando con lo sguardo scoprirete sensazioni davvero speciali! Nel lavoro infine, con il vostro tempismo riuscirete a sbloccare importanti situazioni a livello professionale e non. A trarne positivo vantaggio senz'altro i vostri obiettivi futuri.

Capricorno - Giornata buona ma dai risvolti scontati [VIDEO], valutata nelle predizioni di mercoledì come certamente poco impegnativa ma altrettanto poco interessante. Insomma una via di mezzo con una leggera tendenza alla positività: il periodo è stato valutato a quattro stelle. In amore, soprattutto riguardo la vita di coppia, non siate troppo gelosi ma cercate di dimenticare le tensioni quotidiane, ok? Imparate a parlare sempre con la dolce metà, anche quando non ne avete troppa voglia: senz'altro avrete solo piacere, felici di stare con la persona che amate più di ogni altra al mondo. Single, si prevede un momento abbastanza stabile anche se l’energia non sarà ai massimi livelli. Diciamo pure che vi basterà un po' di sano riposo per ricaricare le forze e tornare al top. Nel lavoro invece, comincerete a cogliere i frutti di azioni fatte in passato oppure a prendervi delle discrete soddisfazioni. Senz'altro questo non vi basterà ma vorrete essere indipendenti, anche solo per il fatto di non dover chiedere nulla a nessuno. Siamo d'accordo con voi.

Acquario - Una giornata ottima per molti di voi Acquario, per tanti altri potrebbe essere davvero meravigliosa. Non ci credete? Andiamo ai dettagli. In campo sentimentale, il vostro rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che vi da attualmente, e di questo dovete esserne più che convinti. Allora, armatevi di tanta buona volontà e prendetevi tutto il tempo necessario in modo da regalare alla vostra metà una giornata con i "contro-fiocchi". Così facendo, se non tutto almeno gran parte delle cose messe in cantiere vi riusciranno a meraviglia, sarete felici e sereni. Single, le stelle saranno pronte ad esaudire le vostre preghiere: in giornata potreste avere un incontro importante capace di rivoluzionare il senso della vostra vita. Se davvero sarà così, allora ecco il nostro sincero "in bocca al lupo!". Nel lavoro invece, la giornata trascorrerà in tutta tranquillità e potrete ottenere ottimi profitti e/o gratificazioni interessanti: buone notizie in arrivo nella vostra attività.

Pesci - Questo metà settimana per noi Pesci evolverà con la marcia bassa relativa ai periodi "sottotono". Secondo l'oroscopo del giorno 30 gennaio, riguardo l'amore, bisognerà cercare di non investire tutte le energie in attività fisiche o negli impegni lavorativi, altrimenti il rischio sarà senz'altro quello di trascurare il partner. In questo caso, a ragione, probabilmente si lamenterà del vostro ritmo di vita frenetico oppure della vostra latitanza nel rapporto! Il consiglio è quello di impegnarsi un po' di più, magari cercando di trovare interessi da mettere in comune. Se single invece, e questa giornata non dovesse partire come avevate desiderato, con riferimento particolare a quella persona che da tanto tempo rappresenta il vostro "chiodo fisso", allora significa che desiderate qualcosa di più e dovrete agire di conseguenza. Nel lavoro, per chiudere, non dovrete farvi prendere dalla fretta di portare a termine quel progetto: cercate di rispettare i tempi degli altri e anche il vostro impegno risulterà ben distribuito.