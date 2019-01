Annuncio

L'Oroscopo del giorno 31 gennaio 2019 riapre con nuove previsioni corredate immancabilmente dalla nostra seguitissima classifica stelline quotidiana. Il responso dall'Astrologia, quest'oggi impostata in esclusiva sugli ultimi sei segni, è tutto incentrato sull'amore nonché sulle attività di lavoro. Allora, curiosi di scoprire la classifica e le predizioni per la giornata di giovedì? [VIDEO] Non avendo dubbi sulla risposta, iniziamo subito a mettere in risalto i segni al più fortunati del giorno, ovviamente scelti nella sestina sotto analisi in questo contesto.

In questo caso ad avere la meglio saranno solamente due segni: Scorpione e Sagittario, alla pari con cinque stelline a corredo e ottime prospettive in merito alla giornata in esame.

Invece, certamente non con gioia gli astri annunciano un periodo abbastanza difficile per gli amici nativi dell'Acquario. Riguardo quest'ultimi, le previsioni di giovedì 31 gennaio mettono in guardia dalla cattiva predisposizione astrale di Plutone, speculare negativo al 80%, nel contempo sotto pressione dalla quadratura di Marte. Andiamo alla classifica e poi ai dettagli.

Classifica stelline 31 gennaio

La classifica stelline del giorno 31 gennaio ha già stilato la scala di valori in termini di positività e negatività relativamente a questo giovedì. Pertanto, come giusto che sia, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità. Per quanto concerne le novità di oggi in merito ai sei segni sotto controllo, abbiamo già svelato sia i segni al "top" che quello "flop", adesso non rimane altro che scoprire insieme la scaletta completa segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★: Acquario.

Le previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il prossimo giovedì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda la situazione generale, il frangente potrebbe comunque regalare piccole (anche se insignificanti) gradevoli soddisfazioni. In amore, il vostro partner sarà influenzato da qualsiasi atmosfera, positiva o negativa che eventualmente dovesse emergere nel rapporto. Starà a voi sicuramente scegliere se dare sfogo agli istinti oppure cercare di farne buon uso. Trovare il comportamento giusto non sempre è facile: seguite il cuore e non sbaglierete di certo! Single, preparate un incontro con i vostri amici per questo fine settimana, ok? Stare in compagnia vi farà mettere in secondo piano qualche piccolo problema vissuto o che state vivendo in questi giorni: le previsioni del giorno puntano tutto sulla ricerca della serenità. Nel lavoro, invece, la giornata vi offrirà sensate, anche se discrete, opportunità di successo con le stelle pronte a mettere in luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo. Più di qualcuno potrebbe ottenere buone soddisfazioni.

Scorpione - Una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona! Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. Qualcuno di vostra conoscenza porterà in dono buone notizie o interessanti novità, il che è già una mezza vittoria... In amore, certamente animerete con gioia e interesse l’intesa con il partner: in arrivo tanta passione soprattutto perché Urano, già di suo in spettacolare trigono astrale con Venere, si troverà in posizione speculare positiva al 75% verso il vostro segno. Gli astri regaleranno la parola giusta al momento giusto per (ri)conquistare chi vi fa battere forte il cuore: la vostra dolce metà! Single, sarete iperattivi e pieni di idee. Infatti, i pianeti nel vostro cielo sapranno trasmettervi moltissima energia, quindi sarete pronti a tutto pur di non rimanere ancora soli. Nel lavoro, aspettatevi molte soddisfazioni personali perché l'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per una riuscita soddisfacente.

Sagittario - In arrivo un giovedì 31 gennaio molto positivo e sicuramente all'altezza delle attese. In tanti sarete invogliati a portare avanti iniziative già in corso, oppure a metterne in ballo di nuove: impegnatevi come sempre a fondo, le soddisfazioni non mancheranno ad arrivare. In amore, c'è da scommettere che questo sarà il vostro momento: vi sveglierete sereni e soprattutto con tanta energia e vitalità da investire. Grazie agli influssi planetari altamente positivi riuscirete insieme al partner a ritagliarvi delle ore di completo relax, solo ed esclusivamente per voi due. Single, con l'aiuto di Cupido vivrete una nuova storia d'amore bella e senza compromessi: come ci arriverete? Non possiamo dirlo, il fatto è che, forse, sarà finalmente questa la volta buona... Nel lavoro,infine, potrete operare in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con ottimi profitti e soddisfazioni. Infine per voi c'è una buona notizia: il vostro conto in banca potrebbe subire uno slancio deciso verso l'alto (scusate se è poco!).

Capricorno - Giornata molto pacata con discreti risvolti [VIDEO] in linea con la routine generale. Diciamo che il periodo, valutato nelle predizioni di giovedì con le quattro stelline della normalità, non darà ma nemmeno toglierà: insomma una via di mezzo. In amore sforzatevi di sorridere facendo anche buon viso a cattivo gioco! Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. Messe da parte le ansie che vi turbavano, in coppia vi sentirete quasi come rinati, e questo allieterà di certo il vostro rapporto: un piccolo passo certamente, comunque sempre meglio che niente, non trovate? Single, in tanti state seguendo una linea di comportamento costruttiva, indipendentemente dai dubbi e dalle paure che vi portate dentro da tempo: continuate pure così. Il consiglio: forse è tempo di affermarvi con chi vi circonda e di mostrare come siete davvero: calate le carte in tavola, dai! Nel lavoro, nonostante qualche difficoltà, il vostro istinto vi aiuterà ad individuare i colleghi da coinvolgere in un progetto per voi molto importante.

Aquario - Questo inizio settimana non si preannuncia troppo confortante per voi dell'Acquario. Diciamo che a dominare sarà quasi certamente un periodo segnato dal "ko". Infatti, secondo l'Astrologia applicata al vostro segno, arriveranno problemi o situazioni abbastanza difficili da tenere a bada: calma, ragionateci sopra prima di prendere decisioni, ok? All'orizzonte probabili scontri a causa di una eccessiva gelosia, questo in merito al campo sentimentale: perdonate gli errori della persona che sta al vostro fianco, eviterete così liti furibonde... Su questo fronte per molti di voi potrebbe essere una giornata davvero impegnativa: solo mantenendo la calma potete sperare di riuscire a superarla senza esaurirvi. Single, per arginare gli effetti negativi delle stelle puntate tutto sul riposo prolungato. Un periodo di sano relax è proprio quello che ci vuole per farvi stare senz'altro meglio. Nel lavoro, invece, sarete poco inclini al dialogo, non perché non vi sembrerà necessario ma perché starete sempre o quasi con altri pensieri in testa. Il consiglio: fate attenzione ad eventuali scelte!

Pesci - In arrivo un giovedì buono, classificato con le quattro stelle della normalità. Questa parte della settimana sarà piacevole su molti fronti anche se potrebbe darvi da fare impegnandovi più del necessario in alcuni momenti. Secondo l'oroscopo del giorno 31 gennaio, riguardo l'amore, sforzatevi di fare spazio alla passione o almeno alla fantasia: lasciate da parte per una volta la vostra proverbiale razionalità che, pur essendo utile, rischia di farvi perdere le cose belle della vita. Un’onesta autocritica è il primo passo da fare se volete veramente bene alla persona che avete a fianco. Se single invece, con il vostro fascino non avrete rivali e, se siete ancora in cerca dell'anima gemella, una persona vi potrebbe conquistare: continuerete a guardarvi intorno ugualmente? Speriamo di no! Nel lavoro infine, sarete decisi e coraggiosi, niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. Troverete anche dei punti in comune con chi ha idee differenti da voi e questa è già una buona cosa.