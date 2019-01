Annuncio

L'Oroscopo è spesso utilizzato dalle persone per svagarsi e conoscere cosa le stelle prevedono nel futuro imminente.

E' già trascorso il mese di gennaio e ci addentriamo sempre di più nel cuore del 2019. Le aspettative nei confronti di questo mese sono moltissime, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tuttavia, come spesso accade, anche febbraio non sarà rose e fiori per tutti i segni, ma alcuni di essi vivranno degli alti e bassi. Scopriamo quindi adesso quali sono le previsioni degli astri per quanto riguarda l'oroscopo del mese che sta per arrivare. [VIDEO]

Oroscopo di febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: grandi novità arriveranno a metà mese e una nuova opportunità lavorativa potrebbe palesarsi di fronte a voi.

Bisognerà però avere la prontezza di coglierla al volo e non lasciare nulla di intentato. Trascorrerete dei bellissimi momenti in compagnia degli affetti.

Toro: sarete giù di tono nella prima parte di febbraio, ma dalla seconda settimana in poi qualcosa che aspettavate da molto accadrà: l'amore potrebbe bussare alla vostra porta.

Fate attenzione a chi confidate i vostri segreti, non tutti sono affidabili come credete. [VIDEO]

Gemelli: cercate di mantenere la calma durante tutto il mese, anche se le cose non andranno come desiderate. Non sarà un periodo fortunato per i nati sotto al segno del Gemelli, ma non datevi per vinti, cercate di trovare sempre il lato positivo.

Cancro: sarà un febbraio magnifico per quanto riguarda l'amore, avete attraversato un periodo di tensione emotiva e adesso, che è tutto finito, potrete dedicarvi interamente alla vostra vita di coppia che stavate trascurando da un po' di tempo.

Leone: siete al massimo delle vostre energie, affronterete tutto il mese con una grinta da far invidia. Infatti, i colleghi non sembrano essere molto felici dei successi da voi ottenuti negli ultimi periodi.

Vergine: cambiamenti in vista. Il vostro progetto sta diventando sempre di più realtà. Non fatevi prendere dall'euforia e continuate a lavorare intensamente altrimenti rischiate di tralasciare qualche dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale.

Gli astri di febbraio: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: questo mese procederà molto velocemente per voi che amate soffermarvi minuziosamente su ogni cosa che ritenete importante. Qualcosa di significativo vi sorprenderà e vi metterà l'allegria per parecchio tempo.

Scorpione: lavoro, lavoro, lavoro. Ultimamente per voi non esiste altro all'infuori di questo. E' molto importante svolgere bene i propri compiti, ma questo non deve diventare un'ossessione! Dedicate qualche momento anche agli altri.

Sagittario: una sorpresa cambierà del tutto la prima parte di febbraio. Vi meritate un po' di relax e qualche giornata dedicata a voi stessi e forse questa sarà l'occasione giusta per prendervi un po' di tempo e rilassarvi.

Capricorno: sarà un periodo molto malinconico per voi. Questo mese vi porta alla mente ricordi non molto positivi e voi non riuscite a non scaricare sugli altri questa malinconia. Attenti, a lungo andare le vostre continue lamentele potrebbero stancare chi vi sta intorno.

Acquario: nuove conoscenze in vista. Negli ultimi giorni purtroppo avete subito un torto da una persona che vi stava molto a cuore. Non preoccupatevi, febbraio sarà utile per fare nuove conoscenze ed allargare la vostra cerchia di amici.

Pesci: avrete dei problemi importanti sul posto di lavoro. Affronterete tutto con razionalità e attenzione. I vostri familiari vi saranno di supporto e vi daranno una mano importante. Niente preoccupazione, tutto si risolverà.