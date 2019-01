Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del mese di febbraio 2019, grazie a Venere nel segno del Capricorno, porterà novità sentimentali ai segni di terra come il Toro e la Vergine. Lo stesso aspetto astrale, però, causerà problemi ad Ariete e Bilancia.

Le stelle dell'oroscopo di febbraio

Ariete (21/03-20/04): Venere in quadratura non vi risparmierà delusioni in amore. Saturno, inoltre, è negativo e potrebbe portare alla fine di alcune storie d'amore. Chi è single passerà molto tempo con gli amici.

Toro (21/04- 20/05): nasceranno delle nuove relazioni di coppia [VIDEO] che potrebbero durare nel tempo e portare a una convivenza o al matrimonio. Alcuni di voi conosceranno l'anima gemella grazie a un amico.

Advertisement

Bene anche il lavoro dopo il 10 febbraio.

Gemelli (21/05-21/06): l'oroscopo indica che l'inizio del mese sarà decisamente più positivo per il lavoro grazie al trigono di Mercurio. Da giorno 11, con il transito del pianeta in aspetto negativo, potrebbero sorgere le prime difficoltà lavorative. Un progetto, dopo una buona partenza, potrebbe arrestarsi.

Cancro (22/06-22/07): con Venere e Saturno opposti e Urano in quadratura, non mancheranno conflitti e rotture sentimentali. Non sarà un periodo roseo per l'amore. Concentratevi sul lavoro, potrebbe arrivare qualche piccola soddisfazione dopo metà mese.

Leone (23/07-23/08): resterete molto delusi dal comportamento sleale di un collega, ma riuscirete ad avere giustizia grazie a Giove in aspetto positivo. In amore ci sarà molta passione fino al giorno 14, poi avvertirete una maggiore stanchezza.

Advertisement

I migliori video del giorno

Vergine (24/08- 22/09): l'oroscopo del mese vi porterà, probabilmente, l'amore se siete ancora single. Ci sono ottime possibilità che possa essere la storia giusta. Sul lavoro invece, avrete qualche difficoltà ma Marte, in trigono dal giorno 15, vi darà energia e coraggio per superare ogni cosa.

L'oroscopo mensile: amore e lavoro

Bilancia (23/09-22/10): il lavoro scorrerà serenamente. Non avrete grossi problemi e con i colleghi ci sarà una buona armonia, almeno fino a metà mese. In amore, Venere dissonante, vi creerà qualche ansia, dubbio e gelosia.

Scorpione (23/10-22/11): il mese di febbraio si presenterà abbastanza positivo sia per l'amore che per il lavoro. Venere sarà in sestile dal giorno 4 e rasserenerà le vostre storie, portando nuovi incontri ai single.

Sagittario (23/11-21/12): dal giorno 4 Venere non sarà più negativa e tornerà un po' di calma in amore. La comunicazione però farà difetto, mentre l'aspetto fisico darà maggiori soddisfazioni grazie a Marte positivo [VIDEO] fino a metà mese.

Capricorno (22/12-20/01): l'oroscopo vi vedrà innamorati. Chi di voi sognava da tempo di sentire le “farfalle nello stomaco” sarà accontentato. Sul lavoro riuscirete ad ottenere ciò che volete nella seconda parte del mese di febbraio.

Acquario (21/01-19/02): sarete molto impegnati nella realizzazione di alcuni progetti di lavoro. La prima parte del mese sarà la favorita, grazie a Mercurio nel segno e a Marte in sestile. Dopo avvertirete un po' di stress e nervosismo.

Pesci (20/02-20/03): questo mese l'amore sarà romantico e dopo il 14 diventerà anche più passionale. Bene le storie che nasceranno adesso. In ambito lavorativo le cose non andranno nel migliore dei modi. Le spese saranno superiori alle entrate.