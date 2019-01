Annuncio

Gennaio è un mese davvero molto controverso per molti segni zodiacali. Spesso durante questo periodo dell'anno nascono nuove sfide e molti segni si pongono degli obbiettivi ambiziosi da superare. Durante il fine settimana alcuni segni si trovano al massimo delle proprie energie, come Ariete e Cancro, mentre altri segni vivranno situazioni particolari che necessitano di moltissimi sforzi e vitalità per essere superate [VIDEO]. Scopriamo insieme quali sono le previsioni dell'Oroscopo per il weekend 18,19 e 20 gennaio.

L'oroscopo del fine settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: il weekend sarà molto energico e vi darà uno sprint in più per fare qualcosa che intendevate fare da molto tempo senza mai trovare il coraggio.

Sabato avrete grandi soddisfazioni in ambito lavorativo.

Toro: fine settimana molto controverso per i nati sotto al segno del Toro. Domenica sarete pervasi da una profonda indecisione nei confronti di un tema a voi molto caro, l'aiuto di un amico sarà decisivo per eliminare tutti questi dubbi.

Gemelli: non smettete mai di lavorare, neanche durante il weekend. Sabato sarà una giornata perfetta per la vostra attività lavorativa. Il vostro incredibile estro creativo vi farà produrre qualcosa di cui andrete fieri per molto tempo.

Cancro: vitalità è la vostra parola d'ordine. In questo fine settimana non vi fermerete neanche un attimo, la vita è breve e voi non avete tempo da perdere. In questi giorni avete delineato precisamente tutti i vostri obbiettivi per l'anno 2019 e state andando dritti verso la meta senza distrazioni.

Leone: venerdì e sabato saranno due giorni molto malinconici per i nati sotto al segno del Leone. Vi piace molto la vostra vita, ma c'è qualcosa che vi crea una mancanza e non vi fa vivere in pace con voi stessi. Capite qual è il problema e fate di tutto per risolverlo, altrimenti la malinconia si trasformerà in negatività.

Vergine: weekend tranquillo pieno di svago e shopping. Comprare e divertirvi sono le vostre attività preferite e il divertimento che proverete tra venerdì e sabato vi darà la carica per affrontare una stressante settimana lavorativa. [VIDEO]

Oroscopo 18,19 e 20 gennaio: da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'indecisione è una delle caratteristiche fondamentali di questo segno. Il weekend metterà a dura prova la vostra capacità di decidere anche sulle cose più banali. Dei meritati momenti di svago vi daranno molta energia.

Scorpione: l'amore è nell'aria e non potete allontanarlo. Smettete di sforzarvi non riuscirete a voltare le spalle all'amore che sta, da molti giorni ormai, bussando alla vostra porta. Accoglietelo senza remore.

Sagittario: sabato e domenica saranno due giornate molto produttive dal punto di vista lavorativo. Attenti però ai colleghi: qualcuno potrebbe prendere un po' troppo spunto dalle vostre idee.

Capricorno: cambiamenti in vista nella vita dei nati sotto al segno del Capricorno.

Venerdì prenderete una decisione molto importante destinata a cambiare del tutto il corso di molti eventi che vi vedranno protagonisti in tutto il 2019. Non abbiate paura di osare!

Acquario: non abbandonatevi alla negatività durante il fine settimana, trovate la forza di superare i momenti di sconforto. Domenica qualcosa di inaspettato potrebbe tirarvi su il morale.

Pesci: cambiate i vostri propositi per il fine settimana a causa del meteo. Niente paura riuscirete a divertirvi anche con attività più tranquille. Cercate di rimanere con i piedi per terra e dedicate un po' del vostro tempo ai familiari.