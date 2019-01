Annuncio

Annuncio

Nella mappa dei cieli, l'Oroscopo indica pronostici portentosi, approfondendo il transito planetario ed esortando i segni zodiacali [VIDEO]a migliorarsi. Come andrà questo weekend, puntando i riflettori sulla passione e sulla fortuna? L'affinità assoluta tra Saturno e Capricorno creerà una forte alleanza: questo pianeta e il decimo segno sono in corrispondenza diretta per ottenere il successo. Weekend al top anche per l'Ariete, Bilancia e il Sagittario. Occhio alle tensioni eccessive per i Gemelli, il Cancro, il Leone e la Vergine.

Zodiaco e previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte e Urano in congiunzione vi regalano passionalità e sincerità, aiutandovi a raddrizzare le situazioni che non vanno nel verso giusto.

Domenica la Luna entrerà nel vostro segno e favorirà tutto ciò che concerne il pensiero, apportando fortuna da investire in amore.

Toro: non lasciatevi andare al gusto sfrenato per il lusso e state attenti a non commettere imprudenze in campo sentimentale, potreste poi pentirvene voi nati sotto il segno del Toro [VIDEO].

Gemelli: siate obiettivi e non promettete più di quanto le vostre capacità vi garantiscono. Se inseguite un sogno, cercate di attuarlo ribellandovi a chi, molto probabilmente, vi dirà di no.

Cancro: sentite forte il desiderio di rivendicare i giusti riconoscimenti per gli sforzi intrapresi in famiglia. Vedendo con occhio obiettivo il partner, ne riconoscete i difetti a anche le qualità.

Leone: avrete i nervi a fior di pelle in questo fine settimana, cari amici del Leone.

Non seguite la vostra gelosia, a volte la mente crea pensieri un po' contorti. Provate a fare qualcosa che sia solo per voi stessi, almeno per una volta.

Vergine: potreste apparire irritabili e ipertesi nella giornata di sabato. Gli sbalzi d'umore logorano l'energia, quindi, controllate l'impulsività e alimentate la passione, accantonando qualche sospetto.

News sensazionali previste nell'oroscopo di sabato e domenica

Bilancia: siete molto combattuti e non sapete se essere duri e aggressivi di fronte all'amore o seguire gli influssi di Mercurio che vi consiglia di non esagerare nelle relazioni. Siate ottimisti e vedrete la situazione con maggiore chiarezza.

Scorpione: valutate se intraprendere un determinato cammino sia la scelta giusta, analizzando la situazione con i piedi per terra. Buono il rapporto di coppia e voi single sarete pronti ad amare.

Sagittario: il destino è generoso con voi amici del Sagittario e potrete ottenere ciò che desiderate senza alcuno sforzo. Godetevi il presente e divertitevi, cercando di convincere il partner a seguirvi.

Capricorno: il Sole spinge le vostre energie al massimo e vi promette successo, ma la Luna domenica vi rimette in riga. Cercate di capire maggiormente chi vi sta accanto, forse meriterebbe maggiori attenzioni.

Acquario: rimettetevi in gioco con coraggio e fiducia in voi stessi, eliminando un atteggiamento troppo snob. Forse la persona che vi è accanto non vi soddisfa come un tempo.

Pesci: la vostra fortuna è mutevole in questo weekend e siete incostanti in amore. In compenso la Luna sabato vi regala un buon equilibrio fisico. Occhio a non lasciarvi andare ai tradimenti sentimentali, ma accettate l'aiuto proveniente da una persona, in particolare una donna.