Lo Zodiaco chiama [VIDEO]e i pianeti rispondono, pronti a beneficiare ciascun segno zodiacale e a elargire amore e fortuna. I loro influssi possono trasformare le situazioni amorose, spingendo ciascuno di noi ad adottare le strategie giuste per conquistare la persona amata. Il corteggiamento è una vera e propria arte, quindi perché non approfondirla e metterla in pratica con l'Oroscopo della seduzione? Ogni segno vuole essere "ammaliato" in un determinato modo, quindi analizziamo insieme qualche tattica per giungere dritto al cuore.

Amore e corteggiamento nell'oroscopo della seduzione dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: affascinanti e irrequieti, gli Ariete vanno corteggiati con coraggio e intraprendenza.

Sfoderate le vostre armi di conquista, attingendo alla decisione e alla capacità di sorprendere sempre. Essi amano gli spiriti indipendenti, nel partner apprezzano soprattutto la calma e il romanticismo.

Toro: una cena romantica con tanto di candele accese sarà la sorpresa giusta per i Toro, amanti del cibo buono. Se poi il piatto cucinato è quello preferito, allora la serata andrà alla grande.

Gemelli: sfoderate tutta la seduzione che è in voi poiché un Gemelli ama essere corteggiato. Se poi apparirete sfuggenti, l'intrigo renderà ancora più piccante la situazione amorosa e diverrete la preda perfetta.

Cancro: date libero sfogo e aprite il vostro cuore a un compagno Cancro, che apprezzerà la vostra sincerità e ricambierà con slancio. La serata perfetta è quella da trascorrere in casa, in intimità e godendo di piacevoli ore insieme.

Leone: il corteggiamento di voi amici del Leone [VIDEO]va fatto in piena regola, elencando tutti i vostri pregi. Partendo dalla bellezza, dall'intelligenza e la celebrità, un Leone ama essere adulato, così come adora un partner che gli trasmette buon umore.

Vergine: parola d'ordine, non mettete il caos in casa e un Vergine cadrà ai vostri piedi. Preciso e ordinato, questo segno zodiacale ama la disposizione esatta sia in casa che negli affetti, quindi apprezzate e superate la sua pignoleria, alla fine capirà che non è perfetto.

Tecniche di seduzione dal segno zodiacale della Bilancia a quello dei Pesci

Bilancia: equilibrio è la parola giusta per voi amici della Bilancia. Questo segno zodiacale ricambia i sentimenti con sensualità, basta che vi ponga al centro del suo mondo. Rendetelo partecipe della vostra vita e lui si aprirà a voi.

Scorpione: affascinante e misterioso, lo Scorpione ama il sex appeal e una persona deliziosa al suo fianco. Condividete tutto con lui, saprà trascinarvi in un mondo conturbante.

Soprattutto non fatelo ingelosire e non chiamatelo sleale.

Sagittario: siate gentili e allegri con un Sagittario e sarete ricompensati con ottimismo. Questo segno ama la libertà e i viaggi quindi seguitelo senza remore, condividendo insieme nuove mete.

Capricorno: la pazienza e l'impegno costante non passa di certo inosservato per gli amici del Capricorno. Essi desiderano un partner che gli stia accanto e che l'appoggi nelle sue scelte, allora aprirà il suo cuore con fiducia, ricambiando con forza ed energia.

Acquario: l'aggettivo che ama l'Acquario è "eclettico", quindi se intavolerete un dialogo parlando di tutto, lui/lei sarà affascinato da voi e aggiungerà qualcosa di suo in ogni argomento. Non siate troppo pignoli e non andate di fretta con un Acquario, ha i suoi tempi.

Pesci: la parola d'ordine per colpire dritto al cuore un Pesci [VIDEO]è la sensibilità. Questo segno vi leggerà nel cuore e non ci sarà bisogno di parole per capire i vostri sentimenti, basterà affidarsi a un atteggiamento compassionevole e riflessivo.