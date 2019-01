Advertisement

Advertisement

L'Oroscopo della settimana fino al 13 gennaio conferma le difficoltà di tornare alla normalità [VIDEO] da parte di qualche segno dopo le festività natalizie. Per altri, invece, la ripresa del lavoro e delle abitudini quotidiane sarà ricca di entusiasmo, come nel caso dell'Ariete, che si sentirà rinvigorito dopo i giorni di pausa, e del Sagittario. Spazio per diverse novità in amore, per qualche segno o per interessanti novità negli affari e nelle amicizie. Scopriamo di seguito i dettagli della settimana dal 7 al 13 gennaio.

Dall'Ariete alla Vergine: l'oroscopo della settimana

Sarà una settimana ricca di entusiasmo per l'Ariete, per nulla preoccupato di dover riprendere le varie occupazioni lavorative.

Advertisement

Grandi risultati soprattutto per i primi tre giorni della settimana e, dopo una breve pausa, anche per il prossimo weekend. Servirà comunque impegno in ogni cosa perché nulla sarà regalato.

Il lavoro sarà il centro dei pensieri del Toro, chiamato ad affrontare viaggi, spesso anche oltre confine. L'amore in secondo piano, con novità pressoché nulle per tutta la settimana. Positivi i risultati scolastici sia per i più giovani che per gli studenti universitari.

Poche le novità per l'oroscopo della settimana dei Gemelli. Sul lavoro non ci saranno particolari novità, ma sarà l'amore a riempirvi di soddisfazioni. Il vostro partner si impegnerà per rendervi felici e saranno positivi anche gli esiti di possibili nuove conoscenze. Complicazioni arriveranno per qualche problema finanziario

Per il Cancro la settimana inizierà senza grandi risultati in ambito lavorativo: buoni i rapporti con i colleghi, mentre in amore sarà un periodo abbastanza difficile, anche se le prove che dovrete affrontare potranno rafforzare la vostra relazione.

Advertisement

L'oroscopo della settimana è ricco di buone notizie per il Leone: voi che siete amanti dell'avventura e dei viaggi, potrete sfruttare al massimo un periodo nel quale tutto sarà possibile. Molto bene anche l'amore ad eccezione di qualche possibile battibecco con il vostro partner.

La settimana comincerà all'insegna del lavoro per la Vergine che solo il prossimo weekend concederà maggiore spazio a famiglia e amore. Tutto bene nel rapporto di coppia, con il partner che vi riempirà di rassicurazioni, dandovi quel senso di appartenenza che tanto desiderate. Se pensate di programmare l'arrivo di un bebè, questo potrebbe essere il momento giusto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Sarà uno splendido inizio del 2019 per la Bilancia. L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 gennaio conferma il desiderio di svago e divertimento fin dal ritorno dalle vacanze. Qualche problemino in casa a causa di qualche parente o di vicini un po' troppo pretenziosi.

Per lo Scorpione, invece, l'inizio di settimana sarà difficile con dei miglioramenti soltanto nel weekend.

Bene le finanze: approfitterete dei saldi o riceverete un graditissimo aumento nello stipendio.

L'amore procederà a gonfie vele per il Sagittario, con conquiste o dichiarazioni pubbliche in grande stile. Avrete, inoltre, molte potenzialità da sviluppare sia sul lavoro che nella vita privata. Il weekend sarà il momento clou della settimana per voi.

L'inizio di settimana sarà abbastanza tranquillo per il Capricorno che vivrà un weekend all'insegna del nervosismo: possibili litigi in famiglia, che renderanno necessario tutto il vostro buon senso.

Dopo mesi difficili, l'Aquario potrà finalmente scrollarsi di dosso le cattive stelle per vivere un periodo più tranquillo. Nell'oroscopo della settimana risultano positivi affari, gli studi e anche le amicizie, con la possibilità di incontrare l'amore.

Ambiziosi i Pesci, alla ricerca di importanti risultati sul lavoro e in amore [VIDEO]. Pochi gli amici, ma fedeli e disposti ad aiutarvi in caso di necessità.