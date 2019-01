Annuncio

L'amore di coppia è tutto da approfondire e da assaporare gesto dopo gesto. I partner diventano complici, lasciandosi andare a sensazioni meravigliose. I pianeti nell'Oroscopo dell'amore di coppia si trasformano in potenti alleati, indicando quali strategie attuare per giungere dritto al centro del cuore. Allora come sono le previsioni astrologiche [VIDEO] dedicate alle relazioni a due per la giornata di lunedì 14 gennaio? Toro conoscerà il modo giusto di amare? Ariete approfondirà l'amore in tutti i suoi aspetti? Le stelle riservano grandi progetti per le relazioni di coppia, scopriamolo insieme nell'oroscopo segno per segno.

'Battiti frenetici' nell'oroscopo dell'amore di coppia del 14 gennaio

Ariete: vivrete la relazione di coppia in modo passionale e sincera voi amici dell'Ariete [VIDEO].

Tutto a un tratto vi balenerà in mente un'idea geniale, per apportare una ventata di innovazione nella coppia.

Toro: potreste avvertire un calo del desiderio. Può succedere, ma dovrete analizzare ciò che vi va "stretto" nella relazione di coppia. Solo individuando i problemi, sarete pronti all'azione.

Gemelli: sciogliete i "nodi" amorosi, prendendo di petto le situazioni e ripartendo alla grande. Costruirete una relazione su basi più solide, decidendo per il fatidico 'sì'.

Cancro: rivoluzionate le regole con fantasia, dando una "dritta" a una situazione sentimentale troppo pesante. Se il partner risulta troppo geloso, valutate il da farsi senza prendere decisioni troppo rapide e drastiche.

Leone: sfruttate al massimo tutto l'ottimismo e l'amore che Venere elargisce dal transito nel Sagittario.

Guardando giù, nei meandri del vostro cuore, forse scoverete un desiderio represso che aspetta di essere realizzato.

Vergine: l'eccessiva stanchezza provoca disaccordi nella coppia, quindi rilassatevi e dedicate maggior tempo a voi stessi. La Luna in opposizione vi spinge a soppesare i vostri sentimenti, non fate scelte azzardate e non troncate i legami amorosi con leggerezza, potreste pentirvene.

Amore e passione nell'oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i riflettori sono puntati su di voi, cari amici della Bilancia e vi sentite i protagonisti. I vostri occhi potrebbero cadere su uno Scorpione ma non è una buona idea, potreste pentirvene.

Scorpione: la parola intimità riassume tutti i vostri desideri e i sentimenti che provate per il vostro partner. Condividerete momenti indimenticabili, vivendo le passioni con forte slancio emotivo.

Sagittario: la vostra energia è al massimo e Giove nel vostro domicilio vi assicura ottimismo e fortuna. Schiacciate l'acceleratore a manetta e toccate l'apice della felicità.

Capricorno: siate più sinceri con il vostro partner e basatevi sulla comunicazione e il dialogo. Non lasciatevi risucchiare dalla spirale delle bugie, la vita è difficile ma i sentimenti sono veri.

Acquario: non "scompigliate" la coppia per via di problemi che sorgono in ambito familiare. Proteggete la vostra relazione, saldando il legame affettivo e salvaguardandolo da possibili attacchi.

Pesci: siete più rilassati grazie all'assenza di Marte che si è trasferito da un po' in Ariete. Potrete vederci chiaro sui sentimenti e adottare le strategie giuste per sedurre il vostro partner.