Annuncio

Annuncio

Cosa ci svelano gli astri [VIDEO]nella giornata di mercoledì 23 gennaio? Sarà un nuovo appuntamento dedicato all'amore e alla ricerca della persona desiderata? I single riusciranno a trovare l'anima gemella? Ecco di seguito le previsioni astrologiche segno per segno nell'Oroscopo dell'amore specificamente per i single.

L'oroscopo e gli 'ostacoli del cuore' dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sentite forte il bisogno di uscire fuori dagli schemi, lasciandovi andare a una sensazione che vi porta fuori dalle regole.

La Luna dalla casa astrologica del Leone vi illumina la via, regalandovi una leggerezza tutta da investire nei sentimenti. Non dovrete fare altro che metterla in pratica con le persone a cui tenete davvero.

Advertisement

Toro: rimanete in contatto con i sentimenti ed esprimeteli senza riserve, instaurerete con facilità armoniosi rapporti affettivi. Gli approcci saranno molto affettuosi, cercate solamente di non tralasciare dei piccoli dettagli che potrebbero farvi commettere degli errori.

Gemelli: non esagerate con i sentimenti cari amici dei Gemelli, [VIDEO] in questa giornata vivrete le passioni in modo troppo libertino, senza freni e senza troppi coinvolgimenti. Occhio anche all'eccessiva suscettibilità, che vi fa vivere le complicazioni sentimentali con troppa impulsività: rischierete di commettere delle imprudenze.

Cancro: siete un po' giù di morale e troppo pessimisti. Anche se ci sono molti ostacoli amorosi che vi mettono i "bastoni tra le ruote" minando il vostro successo in amore, non è detto che dobbiate essere vendicativi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Pazientate e controllate il nervosismo, verranno tempi migliori tutti da investire nell'amore.

Leone: sarete fieri e leali e questo atteggiamento vi procurerà favori e sprigionerà interesse da parte un/una conquista amorosa. Cercate stimoli nelle persone che vi stanno accanto, vivrete i sentimenti con sensibilità e godrete di grande ammirazione. Dovete solamente selezionare i probabili partner, prelevando solo un nome fortunato nella lista dell'amore.

Vergine: vivete le sensazioni e i sentimenti in modo troppo apprensivo e timoroso. Questo atteggiamento non è favorevole all'approccio con un futuro partner. Cercate di scaricare l'ansia, regalandovi delle opportunità che meritate e aprendovi a possibili nuovi amori.

Le previsioni astrologiche dedicate all'amore single da Bilancia a Pesci

Bilancia: siete molto impulsivi e potreste perdere delle buone occasioni amorose, proprio a causa della vostra irritabilità. La situazione amorosa perfetta per voi amici della Bilancia vi sfugge di mano e diventate insofferenti.

Cercate di ritagliare un po' di tempo per voi, ritrovando l'equilibrio perduto e tutto andrà per il meglio.

Scorpione: risultate molto equilibrati e con i piedi per terra in questa giornata, sapete ciò che desiderate dalla vita e come realizzarlo, avendo sicurezza di voi stessi. Andate dritti al dunque e se succedono delle tensioni, attingete a tutta la diplomazia che avete, otterrete di sicuro successi amorosi.

Sagittario: siete fiduciosi nell'amore e investite tutta la vostra energia per far sì che i sentimenti volino, portandovi al settimo cielo. Entusiasti di questi sentimenti, non avrete difficoltà a trovare un partner, selezionandolo in modo scrupoloso. Avrete le idee ben chiare su cosa desiderate, dovete solo uscire e andare alla conquista dell'amore.

Capricorno: sarete ambiziosi e determinati, quindi procedete senza remore alla conquista dell'amore. Attingete al vostro senso pratico che vi fa vedere chiaramente la situazione amorosa che avete davanti e procedete a colpo sicuro, Mercurio è dalla vostra. Anche se non otterrete il successo amoroso che desiderate all'istante, insistete: la pazienza è la virtù dei forti.

Acquario: tenete a bada l'eccessiva sensualità che vi stringe come in una morsa. Siete attratti da molteplici persone e questa confusione nei sentimenti potrebbe farvi perdere un amore sincero. Cercate di fare chiarezza in voi stessi prima di partire all'attacco, il sole nel vostro segno combatte l'opposizione della Luna, rendendovi a tratti determinati.

Pesci: Nettuno in domicilio nel vostro segno potenzia l'intensità dei vostri sentimenti, tutti da approfondire con creatività. Avrete molte possibilità di incontrare nuove persone, aprendo una porta all'amore. Consiglio: puntate al flirt per approcciare la persona che avete selezionato, non mancherete un colpo nel bersaglio dell'amore.