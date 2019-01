Annuncio

L'Oroscopo di domani 12 gennaio 2019 riparte annunciando un nuovo transito lunare. Questo sabato, giornata d'inizio dell'agognato weekend, assisteremo all'ingresso della Luna in Ariete: curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del momento? Bene, diciamo subito, come già anticipato anche nel titolo, che a godere di una splendida giornata saranno in primis coloro nativi dell'Ariete: il fortunato simbolo di Fuoco quest'oggi è stato valutato al massimo della positività, dunque meritevole di avere accesso alla posizione "top del giorno".

A dare compagnia nella zona alta della classifica due segni altrettanto positivi: Cancro e Vergine valutati in giornata a cinque stelle [VIDEO]. Invece, in base a quanto emerso dalle previsioni zodiacali del 12 gennaio, a non avere troppe speranze di chiudere il periodo in modo positivo, purtroppo, coloro nativi in Leone, Toro e Gemelli: il primo valutato "sottotono" e gli altri due entrambi sottoposti ad un probabile quanto duro "ko".

Andiamo ai dettagli iniziando dapprima con la scaletta e le stelline quotidiane per poi passare alle attesissime predizioni su amore e lavoro.

Classifica stelline 12 gennaio 2019

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo sabato. In bella vista, come di consueto, la nostra nuova scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento. A dare lustro alla nuova classifica stelline proprio nella giornata di apertura del nuovo weekend, l'Ariete, come già anticipato sottoposto al positivo supporto della Luna nel segno. Allora, senza perdere ulteriori attimi, vediamo di dare valore al periodo togliendo il velo dalla classifica posta a seguire:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo per sabato su lavoro e amore

Ariete "top del giorno".

Questo sabato di fine settimana, per voi nativi dell'Ariete, partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!). Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, a dominare positivamente il clima nelle relazioni sarà una meravigliosa Luna nel segno. In coppia sapete bene ciò che volete e nulla vi ferma nel realizzare le vostre aspirazioni. Farete o riceverete un dono. Inviti nell'aria. Single, se volete mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima dovete assolutamente trovare delle nuove amicizie, bene anche nuovi interessi. Cercate di dare un bel calcio alla noia. Nel lavoro, comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. Diciamo che sarà la giornata giusta per osare più del dovuto: niente panico, le stelle vi assisteranno in eventuali difficoltà.

Toro - Il prossimo inizio week-end sarà poco impegnativo, anzi, potrebbe riservare perfino qualche piccola gradevole sorpresina. Ottimo per la maggior parte di voi Toro, le previsioni di oggi annunciano discreti risultati per quanto riguarda il comparto legato agli affetti e alle amicizie.

In amore, quindi, le stelle prevedono piccole novità dal punto di vista affettivo che, certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso quegli obbiettivi prefissati ultimamente insieme al partner. Single, il periodo è stancante e i risultati non sempre vi ripagheranno degli sforzi compiuti. Molte delle conoscenze che state coltivando attualmente, daranno i loro frutti in futuro. Pertanto, pazientate ancora un momento. Nel lavoro invece, nessuna nuvola sulla vostra giornata, andrà tutto benissimo come da voi sicuramente previsto: date fiducia a quel collega che sapete.

Gemelli - Il prossimo appuntamento con l'apertura del nuovo week-end si preannuncia non particolarmente complicato, anche se potrebbe presentare momenti abbastanza impegnativi ai quali porre rimedio. Secondo l'Astrologia applicata al frangente, per quanto riguarda amore e affini, tutto nella media. In coppia, ci sarà un'intesa abbastanza buona soprattutto nei legami un po' datati, sia sul piano emotivo che mentale: diciamo che, anche se non sarete al settimo cielo, il periodo non dispiacerà affatto. Single, dovrete tenere sotto controllo il nervosismo ed essere rapidi nel fronteggiare un imprevisto: potrebbe costringervi a rimandare un incontro importante. Nel lavoro intanto, riceverete delle offerte apparentemente gratificanti, ma dovrete comunque valutare con calma il tutto prima decidere: questa cosa, probabilmente vi metterà non poca ansia addosso... Calma!.

Cancro - Giornata d'inizio week-end tutta all'insegna dell'arrivo della Luna in Ariete. In campo sentimentale dunque, il desiderio e la passione inizieranno a farsi strada sempre di più: sarà molto bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista "certe precauzioni". Le stelle delineano una situazione promettente per coloro con problemi di coppia da risolvere. Per questo, le previsioni di sabato annunciano una buona notizia: forse recupererete il dialogo con il partner e, se scaltri, passerete una serata travolti da un'insolita voglia di stare insieme. Single, il momento è favorevole: alcune situazioni sentimentali evolveranno in positivo, altre si consolideranno ulteriormente. Non stupitevi del corteggiamento di una persona che non avreste mai pensato si interessasse a voi. Nel lavoro invece, una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: preparatevi a farci un pensierino.

Leone - Giornata di fine settimana valutata con le due stelle relative ai periodi segnati con il "ko", pertanto decisamente negativa. Quasi certamente sarà proprio così: gli astri infatti hanno messo in chiaro un probabile sabato abbastanza pregno di problemi e problemini a cui dovrete porre rimedio. In campo sentimentale, dunque, massima attenzione: in coppia soprattutto, alla larga da rischi o guai di qualsiasi natura. A forte rischio eventuali legami clandestini: le stelle vi hanno avvertito, quindi valutate i pro e i contro, ok? Momenti faticosi si prevedono anche per chi è con rapporto stabile: asperità di carattere potrebbero venir fuori di prepotenza. Single, il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione. Nel lavoro, intanto, si preannuncia una giornata nervosa, difficile per molti di voi: in più di un’occasione potreste perdere per un nonnulla l’occasione per ben figurare.

Vergine - All'orizzonte un sabato a tratti buono e in altri meno. Nel complesso, la giornata di fine settimana inizierà discretamente ma potrebbe chiudere con qualche problemino da risolvere. L'oroscopo di domani 12 gennaio consiglia in amore di seguire un metodo di approccio costante ed in linea con il vostro carattere. Diciamo che, se riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco, senz'altro verrete apprezzati e ricambiati in dolcezza dal vostro partner: preparatevi a vivere una giornata tutta coccole e passione! Single, nuove emozioni renderanno il vostro futuro (eventuale) rapporto più ricco e passionale. Intanto non pianificate e non fate programmi: lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto verrà da sé, ok? Nel lavoro, per concludere, buona la giornata: si chiuderanno positivamente delle situazioni che sembravano ormai irrisolvibili e tutto andrà per il meglio.

