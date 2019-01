Annuncio

L'Oroscopo di domani 19 gennaio evidenzia con piacere un nuovo ed interessante cambio di settore da parte dell'astro terrestre. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dal nuovo transito lunare? Bene, allora vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come super-fortunato del giorno in amore [VIDEO] sarà il Cancro. La Luna entrerà nel segno d'Acqua alle ore 04:44 della primissima mattinata di sabato portando già da subito fortuna e belle novità a coloro direttamente interessati.

In questo caso, ad avere il supporto della luna saranno anche coloro appartenenti a Toro e Vergine, supervalutati con cinque stelle a corredo. Chi invece dovrà necessariamente correre ai ripari secondo le previsioni zodiacali del 19 gennaio, soprattutto visto il periodo poco promettente, saranno gli amici nativi del Leone, valutati in giornata da 'ko'.

Andiamo pure a scoprire la nuova classifica con le relative predizioni d'inizio weekend.

Classifica stelline 19 gennaio

In evidenza, come annunciato in apertura dell'articolo di oggi, i meravigliosi amici appartenenti al segno del Cancro. A regalare emozioni infinite in amore e nei sentimenti in generale sarà di certo la Luna in Cancro. Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito alla seguente classifica stelline:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo, previsioni di sabato su lavoro e sentimenti

Ariete - Decisamente nella norma questo sabato di fine settimana sotto analisi quest'oggi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, non preoccupatevi più di tanto per l’andamento del vostro rapporto, ok? Riesaminatelo alla luce dei fatti recenti e riuscirete a farlo ripartire meglio di prima.

Single, la giornata inizierà alla grande e si prospetta particolarmente appagante nel campo degli affetti. Se formulate da tempo il desiderio di trovare l'amore vero, il cielo potrebbe realizzare questa speranza in modo molto casuale. Nel lavoro quasi tutto nella norma: qualcuno si aspetterà molto da voi, provate a prendere l’iniziativa e a rimettervi in gioco.

Toro - Anche per voi del Toro si preannuncia un inizio weekend brillante! Vi arriveranno notizie positive che tanto aspettavate: pronti a gongolare? In amore, grazie agli influssi delle stelle comprenderete in un baleno che cosa vi serve per migliorare la vostra relazione. Potreste ricevere una telefonata o un messaggio dal vostro lui/lei che vi farà veramente felice dimenticando tutte le delusioni avute in passato. Single, se avete l’esigenza di sperimentarvi in legami nuovi e di allargare la cerchia di amicizie, datevi da fare, senz'altro per la routine risulterà un cambiamento molto positivo. Nel lavoro, in questa giornata gli influssi planetari vi daranno una grande visione delle cose, una profondità d'animo ed un giusto senso nell'affrontare le difficoltà lavorative.

Gemelli - La giornata di fine settimana si preannuncia piena di impegni ma decisamente intensa e positiva. Calma, riuscirete con successo a portarli tutti a termine, ok? In amore invece, voi sarete sintonizzati solo sull’onda del sentimento mentre la persona amata sarà invece abbastanza incline a ragionare sulle cose concrete. Nonostante ciò, troverete sicuramente una bella intesa. Single, un incontro magico potrebbe spuntare all'orizzonte e avere tutti i numeri per diventare duraturo e certamente in grado di farvi sentire appagati. Nel lavoro infine, una questione spinosa si risolverà al meglio: siate pazienti e armatevi di buona volontà, presto tutto si sistemerà.

Cancro 'top del giorno' - La giornata sarà stupenda secondo quanto appreso dalle effemeridi quotidiane. Le previsioni di sabato annunciano in amore tanta fortuna in arrivo: il cielo addolcirà e renderà sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete voglia di coccole e la giornata vi aiuterà a comunicare con il partner in maniera positiva. In coppia, qualcuno di terza decade troverà una magnifica notizia ad attenderlo. Single, la Luna vi promette spirito audace e innovativo, il che farà senz'altro da carburante ad interessanti iniziative verso coloro chi vi piacciono. Nel lavoro giornata eccellente per progettare ottimi accordi, scovare nuovi clienti e mettere a punto iniziative particolari.

Leone - Si preannuncia una giornata messa in preventivo dagli astri come abbastanza incerta, valutata con il 'ko'. Sarà davvero un giorno da vivere sotto stress? Probabile, non certo. In amore, un rapporto un po’ stanco potrebbe cominciare a mostrare segni di cedimento, cercate di gestirlo al meglio siate meno polemici perché solo col dialogo e la dolcezza scoverete la ricetta di una serena complicità. Single, sarà un giorno poco proficuo per molti di voi. In tanti si renderanno conto di aver avuto amicizie false e amori impossibili: tranquilli, passerà. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente stressati e non avrete modo di recuperare le vostre energie: provate a rilassarvi ed a far passare questo momento.

Vergine - La giornata di fine settimana sarà sicuramente sensazionale sotto tanti punti di vista. Se ciò non dovesse essere da voi riscontrato, domandatevi questo: ho fatto tutto secondo i consigli dettati delle stelle? L'oroscopo di domani 19 gennaio consiglia in amore un po' di concentrazione in più: ci potrebbero essere dei cambiamenti felici per molti di voi. Vi sentirete più tranquilli ed il vostro rapporto andrà a meraviglia. Insomma, sarà sicuramente una ripresa in tutti i sensi. Single, si profila un'ottima giornata grazie all'aspetto benefico delle stelle e potreste avere un'intenso traffico amoroso. Nel lavoro avrete un buon confronto con i colleghi e sicuramente riceverete anche delle entrate extra che vi permetteranno di concedervi qualche regalo.

