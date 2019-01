Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 29 gennaio è disponibile a mettere in rilievo il possibile andamento previsto per questo secondo giorno della corrente settimana. Partiamo pure con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori di martedì interrogando le stelle in merito ai settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Prima di iniziare a dare qualche anticipazione vi ricordiamo che in questa sede saranno messi sotto analisi, in esclusiva, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Fiore all'occhiello delle odierne predizioni astrali, come da titolo, la nuova scaletta con le stelle quotidiane: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di martedì 29 gennaio? [VIDEO] Bene, con piacere siamo pronti a soddisfare questa più che legittima curiosità: come anticipato, domani a gongolare saranno senz'altro Toro e Vergine.

Advertisement

A far festa potrebbero essere soprattutto coloro, nativi nei due segni appena citati, con situazioni sentimentali ed economiche abbastanza complicate alle spalle. Invece, da tenere presente la giornata poco positiva messa in conto, secondo le previsioni zodiacali del 29 gennaio, a coloro appartenenti al Cancro. Il sensibile segno d'Acqua avrà da fare i conti con una Venere non troppo positiva, nel frangente speculare negativa per un buon 85%.

Classifica stelline 29 gennaio 2019

Nuovo incontro quotidiano con la nostra classifica stelline, oggi impostata su martedì 29 gennaio. Ansiosi di sapere come saranno le stelle nel periodo? Viste le anticipazioni è facile intuire a chi spetta la parte alta della scaletta. Diciamo che il segno super-fortunato, in primis in amore è il Toro, oggi alla pari della Vergine.

Advertisement

I migliori video del giorno

Questi due segni super-fortunati sono seguiti a ruota da altri quattro simboli astrali altrettanto fortunati che andremo a scoprire a brevissimo. A fare da fanalino di coda, purtroppo, un meraviglioso segno in questo momento sotto pressione da astri poco congeniali al settore; andiamo a scoprirlo insieme:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo, previsioni di martedì su lavoro e amore

Ariete - Il prossimo martedì sarà un periodo improntato alla normale gestione. Pertanto, si preannuncia non troppo faticoso per voi Ariete il frangente. Molti di voi potranno portare a termine con efficienza gli impegni quotidiani già assunti a patto però di non rimandare al mittente richieste d'aiuto solo per timore di non esserne all’altezza. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, dovrebbe restare stabile ed in linea con i giorni scorsi. Intanto, cercate di far prevalere le situazioni che più vi stanno a cuore, logicamente mettendole in gioco al momento opportuno.

Single, vi sentirete inebriati da una improvvisa attrazione, pronta a prosciugare ogni vostra energia. Intanto si prevede una novità a fine giornata: tenetevi pronti a tutto, ok? Nel lavoro invece, grazie alla buona immaginazione che vi ritrovate in questo momento ed i progetti che vi frullano certamente per la testa, avrete ottime probabilità di sfondare.

Toro - Partirà benissimo questo vostro martedì nella settimana appena iniziata, sotto molti punti di vista. In primis però due fattori: a convincere sarà la passione e il denaro. Vi attende soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite... In amore, per quanto riguarda la coppia, sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata, ma capace di regalare emozioni splendide, concentrate in massima parte tra il centro e la fine del periodo. Una "goduria" quindi in arrivo? Indubbiamente si, starà solo a voi vivere bene l'attimo. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata. Per altri invece in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti! Nel lavoro intanto, splendide occasioni economiche in giornata potrebbero prender vita dal nulla con predominanza in alcuni settori: vantaggi per quelli a contatto con le persone.

Gemelli - Giornata discreta per quanto riguarda in primis le faccende sentimentali. Le stelle in parte favorevoli promettono momenti abbastanza positivi in campo amoroso, sia sotto il profilo sentimentale che erotico. Se siete in coppia, potete contare su una buona intesa e su una altrettanto sufficiente comunione di interessi. In amore, parlando in generale, avrete dei momenti magnifici ma anche dei momenti di grande confusione: forse, sarebbe meglio parlare approfonditamente di queste problematiche con una persona adeguata ma tassativamente disinteressata. Single, la possibilità di sentirvi stranamente irrequieti sarà tangibile, come se in fondo quello che avete fatto fin'ora non sia di vostro gradimento. Eppure, non vedete nulla di cui oggettivamente possiate lamentarvi, anzi. Nel lavoro, occhio: non riuscirete a fare ciò che avevate programmato se non scendendo a miseri compromessi.

Cancro - Giornata leggermente in stallo per via di alcune problematiche in via di definizione: sapete bene di cosa di parla, vero? Bene, per il resto tutto abbastanza tranquillo a patto di meditare bene su quanto segue: "quello che per voi è verità, per altri invece potrebbe significare tutt'altra cosa!". Dunque, toccherà a voi scendere a patti: benvenuti ai piccoli compromessi. Le previsioni di martedì pertanto annunciano in amore nulla di interessante: qualche complicazione in ambito di coppia sarà superata solo cercando di mantenere un atteggiamento più fermo e risoluto. Dedicate più tempo libero nel cercare nuove fonti di distrazione oppure al semplice svago ma sempre tenendo d'occhio i vostri interessi sentimentali. Single, pigri come sempre ultimamente, vi siete lasciati sfuggire un'occasione irripetibile. Ora, piangere non serve a nulla. Sarebbe meglio per voi non perdere altro tempo e ripartire da capo. In questo caso l'invito è cercare una soluzione adeguata. Nel lavoro, impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco il problema, se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolverlo adeguatamente.

Leone - In arrivo un martedì 29 gennaio buono ma con piccole riserve in merito ad alcune questioni che ben conoscete. Diciamo che la giornata d'inizio settimana sarà in prevalenza positiva con piccoli contrattempi che, se presi con una certa accortezza, alla fine risulteranno come un fuoco di paglia. In amore, soprattutto verso il partner non esagerate con le critiche e/o i rimbrotti: rischiereste di andare dritti verso scontri sgraditi. La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certe situazioni un po' in crisi. Imparate a superare le incomprensioni, ok? Single, saranno favoriti gli incontri dunque, non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi agli appuntamenti sempre con un sorriso: l'amore sarà dietro l'angolo. Nel lavoro, soddisfazioni arriveranno ma quando difficile dirlo: in quest'ambito tutto sembra facile ma non lo è: voi intanto eseguite al meglio ogni compito.

Vergine - Martedì in arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto "effetti collaterali". Le stelle consigliano di mettere l'ansia da parte e di godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. L'oroscopo di domani 29 gennaio intanto, visto il momento particolare consiglia in amore di non trascurare la persona del cuore ma dedicarle tante attenzioni, senza timore di essere invadenti: probabilmente non aspetta altro. Oltre al partner, sarà la famiglia il vostro punto di riferimento per questo giorno: tutti vi saranno accanto aiutandovi ad affrontare i problemi che vi assillano. Single, le stelle finalmente sembrano essersi decise ad esaudire le vostre preghiere e, in giornata, potreste incontrare una persona davvero importante. Quest'ultima sarà capace di rivoluzionare il senso della vostra vita: che sia la volta buona? Nel lavoro infine, i piccoli contrattempi subiti nei giorni scorsi hanno messo a dura prova la vostra proverbiale calma: approfittate della giornata di oggi per approntare un robusto "piano b".

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO].