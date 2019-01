Annuncio

Siete pronti alle conquiste cari amici single? Piuttosto che restare a casa al calduccio, sfidate il freddo e andate a caccia di avventure. Sarete i protagonisti di una serata intrigante, da vivere con entusiasmo e divertimento. Le stelle saranno vostre alleate, puntando riflessi luccicanti su una "preda" da conquistare. L'Oroscopo cosa ci riserva di bello? Via libera alle conoscenze single nelle previsioni astrologiche [VIDEO] del 16 gennaio.

Buone opportunità per gli incontri single nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte e Urano vi regalano la spinta giusta per aprirvi alle opportunità amorose, con slancio e grinta.

Quindi anche se avete chiuso da poco una relazione, non è detto che dovete rimanere a casa, lasciandovi cullare dalla tristezza. Se la passione è un po' giù di tono, regalatevi una seratina tra amici e apritevi a nuove conoscenze.

Toro: cercate una distrazione divertente che faccia al caso vostro, la Luna vi regala apertura mentale e simpatia. Magari frequentate un club e andate a ballare, approfondirete la conoscenza di nuove persone tra un passo e l'altro. Le sorprese sono in agguato e aspettano solo voi.

Gemelli: a voi amici dei Gemelli [VIDEO]piace la filosofia ma adesso è ora di chiudere i libri e aprirsi al mondo che là fuori vi aspetta. Se proprio non volete darvi alla pazza gioia, allora recatevi in un bar culturale che concilia la letteratura a una calda consumazione. Tutto il resto andrà da sé.

Cancro: abbandonate il vostro caldo plaid preferito e uscite, godendovi una passeggiata rigenerante in compagnia degli amici migliori. Potreste incontrare una vecchia fiamma e riaccendere la passione sopita.

Leone: nella giungla urbana voi siete il re indiscusso quindi perché non godervi la città con una passeggiata in centro? Di sicuro non passerete inosservati, affascinanti e pronti a tutto grazie all'influsso di Venere e Giove in Sagittario.

Occhio a non rimanere a casa e intristirvi inutilmente.

Vergine: bando all'ozio e se proprio volete rimanere a casa, organizzate una bella serata in compagnia degli amici più simpatici e interessanti. Ordinate buon cibo, regalatevi un bel film in compagnia e tutto andrà per il meglio. Approfondirete stesso in serata ciò che provate per una persona in particolare, con consapevolezza di voi.

Arriva la sera e con essa gli incontri amorosi nell'oroscopo dedicato ai single

Bilancia: lasciatevi risucchiare dal vorticoso girotondo del mondo, approfittando della forte voglia di godervi la vita alla grande. E' tempo di spassarsela per voi amici della Bilancia, di dare la caccia a una persona che avete puntato, dando spazio ai sogni e attuandoli in pieno, soprattutto scacciando i fantasmi del passato.

Scorpione: non siate malinconici o troppo suscettibili, apritevi al divertimento e alla voglia di scoprire posti nuovi e emozioni stimolante. Magari potreste trascorrere una serata in un parco divertimento, lo 'sballo' è assicurato.

Sagittario: dopo un bel bagno caldo è ora di trasformare la serata in qualcosa di veramente originale, liberandovi dalla pigrizia. Il Sole e Venere vi offrono grandiose opportunità da cogliere al volo, la prospettiva è avvincente e carica di buone promesse, spetta a voi coglierle a volo, organizzando una serata con i fiocchi.

Capricorno: dopo un'estenuante giornata di lavoro cosa c'è di meglio che staccare la spina e dare libero sfogo alla fantasia? Se proprio non vi va di mangiare, potreste godervi un bel film al cinema con gli amici. Dopo il film, via in un internet bar ad approfondire nuove conoscenze online.

Acquario: cosa c'è di più strabiliante per voi amici dell'Acquario di una discoteca, scatenandovi con la vostra musica preferita? La vostra serata partirà alla grande a suon di musica e sarà più facile "attaccar bottone" con persone che potrebbero essere speciali.

Pesci: utilizzate tutta la vostra creatività per trasformare una serata no in qualcosa di veramente strabiliante, le premesse sono buone per voi amici dei Pesci. Quindi via la pigrizia e la stanchezza fisica, incontri travolgenti vi aspettano proprio lì, in locali alternativi.