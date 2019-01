Annuncio

Cosa porterà di interessante questa nuova domenica? [VIDEO] Pronto a rispondere alla domanda il nostro Oroscopo di domenica 13 gennaio 2019. In analisi l'ultimo giorno della seconda settimana del mese corrente, valutata in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Tante sono le novità che stelle e pianeti porteranno ai segni in questa nuova giornata. Dopo un inizio di settimana importante per alcuni segni e di calo per altri, continua il percorso astrologico del mese di gennaio 2019.

Andiamo ai dettagli segno per segno.

Astrologia e oroscopo del 13 gennaio

Ariete: si profila un ultimo giorno della settimana delicato come palline di vetro, mutevole come l’umore, fecondo come un terreno incontaminato e talmente imprevedibile da non poter dar nulla per scontato… Non lasciate incustoditi pacchettini o quattrini: il rischio di vederli sparire è alto.

Malagevolezza nel comprendere un essere complicato. Un suggerimento scaramantico? Comprate tanti cornetti scaccia-malocchio per quante sono le porte del vostro appartamento e appendeteli in bella vista.

Toro: questa domenica non sarà semplice per voi del Toro sopportare tipi esasperanti. Stendete veli sulle trascorse peripezie e dipartite: vi è stato affidato tal compito ed assolverlo darà ottime ricompense morali. Se la sfortuna perseguita, resistete, anzi, contrastatela appendendo, vicino al focolare, una treccia d’aglio e dell’agrifoglio. Nella scelta delle strenne annoverate in prima linea, il partner e un’amica speciale, una delle rare in grado di penetrare nel vostro animo.

Gemelli: ieri, oggi, domani si confonderanno, la tristezza si infiltrerà tra le affastellate ragnatele del subconscio e la nebbia del dubbio appannerà i pensieri, commutandovi in leoncini mogi e abbisognanti di affetto.

Ma sotto l’egida di un Marte positivo, datevi una smossa, accettate una proposta, soprassedete su critiche e trivialità, concedetevi una sana follia e risorgete! Contatti con bimbetti o nonnetti vispetti. Gonfiori addominali o circolazione difettosa.

Cancro: questa domenica controllate le brusche reazioni, non permettete a chicchessia di approfittare dei vostri punti deboli, accettate la realtà, nuda e cruda, così com’è. Siate compassionevoli verso i bisognosi e inflessibili con i sopraffattori, declinate un invito se reputato noioso e... state in campana! Le fregature sono a portata di cuore e portafoglio. Imbarazzi nel dare una risposta con probabili alterchi con una persona dell'Ariete, Cancro, Leone, Scorpione o Bilancia. Raffreddori, pancia in subbuglio o denti da curare.

Leone: si delinea un finale di settimana caotico, nel corso del quale i nervetti salteranno e gli sproloqui abbonderanno. Facile passare dalla parte del torto anche quando la ragione reclama giustizia. Un consiglio astrale? Nell’affrontare argomentazioni delicate, specie se di ordine finanziario o privato, siate espliciti, non credete agli “asini volanti”, non fatevi pigliare per fessi, avvaletevi delle opinioni di un esperto e le rogne decadranno.

Corsa per negozi o centri commerciali alla ricerca di qualcosa da regalare.

Vergine: state riprendendovi da batoste e ciò contribuirà a rendere più di buonumore questo giorno 13 gennaio. Siate meno pessimisti malgrado persista l’obbligo di scendere a compromessi con partner o congiunti: polemizzare avrebbe l’unico scopo di peggiorare il rapporto medesimo. Vi toglierete un paio di sfizi, evaderete mentalmente o fisicamente dalla routine o trascorrerete la serata in modo carino insieme a interlocutori altrettanto deliziosi. Liti con un Ariete, Toro o Pesci.

Bilancia: poiché indietro non si può tornare, questa prossima domenica sarebbe meglio accettare il presente, cercando di coglierne il “meglio”. Farsene una ragione senza restar prigionieri di rimpianti e ricordi da relegare al passato sarebbe la miglior cosa da fare. Una tipa sbarazzina vi “illuminerà” col come comportarvi nei confronti di un essere ignobile e scorretto: ascoltatela. Perplessità connesse ad un incartamento, un decreto, una firma o contratto. Proteggete da ruberie portafoglio, documenti, borsa, abitazione e auto.

Scorpione: ottime possibilità in arrivo [VIDEO]! La domenica di fine settimana scorrerà talmente in fretta dal non riuscire a concludere ciò che vi eravate prefissati, compresi dei conti da far combaciare. Per qualcuno una adorabile creatura da ricontattare o ringraziare, per altri una relazione da “inquadrare”. Un disagio, fisico o psicologico, importunerà gli appartenenti al I e II decano. A ridosso del dopo-feste un po’ di dieta non guasta: pancetta, stomaco, fegato e bilancia esprimeranno gratitudine.

Sagittario: in punta di cuore incederete verso speranze affievolitesi sul braciere delle inquietudini, strappando al fato privilegi che astri capricciosi si allietavano a sottrarre, lasciandovi in balia di acque burrascose. Un problema scemerà, l’insoddisfazione si placherà, la giustezza trionferà. Ciononostante subentreranno missive sbigottenti, contatti con dottori, minuti inconvenienti. Novelle da bar o voci di corridoio in direzione di anziani, nipoti o parenti. Sborsi per riparazioni. Chiamata preavvisante un colloquio o appuntamento.

Capricorno: clima teso e sistema nervoso traballante non aiutano a vivere placidamente. Ma molto dipenderà da voi e dal credere fermamente in cambiamenti (o sistemazioni) di grande interesse. Una femmina astiosa lancia strali? Non importa: ogni saetta torna indietro a chi la getta... D’uopo controllare organi riproduttivi e digestivi. Dea bendata fregata e semi denudata da chi, regolarmente, gioca al Lotto, Super Enalotto o compera dei “gratta e vinci”.

Acquario: la cocciutaggine e la determinazione permetteranno di avanzare e migliorare, indipendentemente da un cruccio relativo all’ambito professionale. Un voltafaccia arduo da assimilare? Pazientate… Un responso, una telefonata, un rimprovero o un imprevisto vi scombussolerà ma, analizzando nella giusta dimensione, ciò che di inusitato accadrà, ne ricaverete esperienza e maturità. Diatribe sentimentali o domestiche alimentate da quisquilie. Ritrovi con amiconi, trachea infiammata e a fine sera giornata conclusa!

Pesci: avvertirete in anticipo l’ultimo quarto di Luna che, formandosi, arrecherà spleen, malintesi, agitazione e qualche stravagante emozione. L’emotività e certi soggetti giocheranno scherzetti, poi come per incanto tutto tornerà alla normalità.