Manca ormai pochissimo all'inizio di febbraio 2019, è quindi già il momento per dare un'occhiata all'Oroscopo del nuovo mese: in particolare in questa sede ci soffermeremo sui secondi sei segni zodiacali, vale a dire Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo maggiori dettagli

L'oroscopo di febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: i nati sotto questo segno zodiacale dovranno salvaguardare soprattutto la salute, infatti il mese di febbraio risulterà essere molto usurante dal lato psicologico, proponendo situazioni estremamente stressanti.

Vi sarà richiesto grande impegno in particolare a chi studia e a chi lavoro. La grande mole di lavoro porterà molti a pensare di cambiare attività, ma sarà meglio tenere duro.

Scorpione: sarà un febbraio complicato per i nati sotto questo segno: non sarà semplice superare le fredde settimane del secondo mese dell'anno, che porteranno problemi innanzi tutto alla salute e in secondo luogo in ambito lavorativo. Lo Scorpione inoltre viene da un 2018 difficile che ha lasciato diversi "nodi da sciogliere". Servirà tempo e pazienza, nonché quella sana voglia di mettere in discussione le certezze acquisite, cosa che non vi accade spesso.

Sagittario: in questo mese cambieranno tante cose. Un Giove favorevole fornirà ai nati degli segno la determinazione necessaria per raggiungere gli scopi prefissati. Vi consigliamo di lavorare per obiettivi, perché fare troppe cose insieme potrebbe risultare deleterio.

Le previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci per febbraio

Capricorno: tutto pare andare per il meglio.

Il 2019 sarà un anno molto favorevole secondo quando previsto dall'Oroscopo di questo segno e anche il mese di febbraio non farà eccezione. In particolare il periodo è propizio per la nascita di nuovi rapporti sentimentali che daranno un senso diverso alla vostra vita.

Acquario: sarà un periodo di superlavoro. Mese molto impegnativo per i nati sotto questo segno [VIDEO], che lavoreranno molto ma fortunatamente godranno di buona salute, sempre utile a fronteggiare ogni tipo di avversità che si presenterà nella vita quotidiana. Disporre di molta forza sarà importante, specie per le persone che per natura hanno la tendenza a sognare troppo e ad essere idealiste anche nei rapporti con gli altri.

Pesci: qualcuno penserà al matrimonio. Le porte della felicità potrebbero aprirsi a febbraio secondo l'oroscopo: le congiunture astrali infatti avvicinano alcuni nel modo migliore alle nozze, che potrebbero arrivare anche dopo un brave fidanzamento. Non meditate troppo sul da farsi e cercate di cogliere il momento favorevole, esso potrebbe non ripresentarsi tanto facilmente. Sfruttate la vostra intelligenza per pianificare con cura il futuro, vostro e dei vostri cari.