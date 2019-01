Annuncio

Il nuovo scenario che si apre in gennaio 2019 promette benone per il segno del Capricorno. Sarà un anno all'insegna dei successi lavorativi e anche l'amore andrà a gonfie vele. In questo splendido contesto, il Capricorno sarà il protagonista indiscusso, investendo nel lavoro con pazienza e capacità. In particolar modo il settore professionale premierà con un avanzo di carriera i 'capricorniani' all'opera, coloro che non hanno un'occupazione potranno attingere a strepitose novità lavorative.

Analizziamo più nel dettaglio le previsioni astrologiche [VIDEO] nell'Oroscopo di gennaio dedicato al segno del Capricorno.

Lavoro e affari 'portentosi' nelle previsioni astrologiche del Capricorno

Già dall'inizio dell'anno sentirete un forte slancio nel lavoro [VIDEO], una spinta che vi esorterà a toccare vette mai esplorate.

Certo il percorso sarà lungo e faticoso, ma la bramosia di potere sarà il vostro carburante. Non avrete più paura di fallire e riuscirete a superare ostacoli e contrattempi. Saturno nel vostro cielo sta scrivendo il vostro destino e voi ne gusterete un assaggio, incrementando anche i guadagni. Per raggiungere la meta, analizzate più nel dettaglio la situazione professionale attuale, senza disdegnare innovative scorciatoie. Nettuno in Pesci risulta vostro alleato, spingendovi alla riflessione e all'indipendenza, Urano vi garantisce nuove chance da approfondire con grinta.

Un amore spettacolare nell'oroscopo di gennaio del Capricorno

Troppo occupati nel lavoro, non lasciatevi distrarre ma prestate maggiore attenzione all'amore. L'impegno professionale potrebbe "offuscarvi" la vista al punto da non notare una situazione amorosa che è lì proprio davanti agli occhi.

Non occorrerà quindi un cannocchiale per capire gli input che il partner vi sta lanciando, desideroso di affetto e di coccole. La vita di coppia per voi amici del Capricorno [VIDEO]sarà radiosa, Giove e Venere in Sagittario si impegnano per garantire romanticismo ed emozioni profonde, ricambiate dall'altra metà. Se qualcuno di voi vive una situazione di crisi, Saturno e Urano vi conferiranno la forza giusta per troncare il rapporto, senza ripensamenti e noie. Voi Capricorno single invece potrete incontrare nuove persone, chissà che non sia l'anima gemella. Ma selettivi e concreti come siete, dovrete prediligere segni compatibili al vostro, come i Pesci e lo Scorpione, evitando Sagittario e Ariete alquanto indigesti per voi amici del Capricorno.